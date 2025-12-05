Pulover za XXL postave

Odkar se je s prihodom injekcij za hujšanje zmagoslavni pohod oblin začasno ustavil, so lastnice bolj polnih postav v slogu prazgodovinskih boginj plodnosti na te le še bolj ponosne. Če le ne bi bilo zime in teh nesrečnih puloverjev. Ti, bodimo iskreni, večinoma ne laskajo niti najvitkejšim postavam, če pa jih mora obleči ženska z malce več mesa na kosteh, je rezultat včasih naravnost porazen.

Če imate razgaljeno ramo, vas nihče ne bo gledal v trebuh. FOTO: Asos

Vendar je vsaka postava tudi v puloverju lahko videti odlično – z nekaj triki. Najbolj neposrečeno pravilo za bujne postave, naj kažejo čim manj gole kože, na srečo ne velja več. Stilisti jim svetujejo kvečjemu nasprotno, še posebno ko govorimo o puloverjih.

Razgaljena ramena povzdignejo tudi slog tako preprostega oblačila, kot je pulover, poleg tega poskrbijo, da se pozornost opazovalca preusmeri navzgor, proč od trebuščka, bokov ali prsi – katerega koli dela, ki na posamezni plus postavi bolj izstopa. Podoben učinek ima V-izrez. Navidezno podaljša trup, zato je zelo primeren za postave v obliki jabolka, prav pa bo prišel tudi tistim z velikimi prsmi, ki bodo v takšnem puloverju delovale bolj usklajeno s celotno postavo.

Pulover s poudarjenim pasom na videz podaljša postavo. FOTO: H&M

​Preusmerimo pozornost

Tudi mit o tem, da naj bi se postave XXL izogibale barvam in vzorcem, je preživet. Barve in zabavni potiski so ne le dovoljeni, ampak tudi zelo dobrodošli, saj poskrbijo za posebne učinke. Vzorec z navpičnimi črtami denimo podaljša postavo in jo naredi bolj vitko, živalski vzorec pa pritegne pozornost na dele, ki jih želimo poudariti, svetujejo stilisti.

Puli ovratnik? Zakaj pa ne! FOTO: Eloquii

Tudi v prihajajočem najbolj prazničnem mesecu v letu aktualne bleščice so v redu razen za postave v obliki jabolka – te naj nosijo predvsem puloverje v mat odtenkih. Lahkotni, lepo padajoči materiali so dobra izbira za postave v obliki jabolka, medtem ko naj hruške raje nosijo puloverje iz čvrstih materialov, ki ohranjajo kroj. Hruške in peščene ure bodo najbolj zablestele v puloverjih, ki se oprimejo pasu in tistih na preklop. Njihov pulover naj se nikoli ne konča tik pod pasom.

V pravi kombinaciji je lahko eleganten. FOTO: Eloquii

Kaj pa zelo modni kratki puloverji? Lahko jih nosijo vse okrogle postave, če jih le pravilno kombinirajo. Kombinacija krajšega puloverja z daljšo majico spodaj ustvari moden in uravnotežen videz. Ali je majica ohlapna ali oprijeta, je odvisno od tega, ali imamo postavo, pri kateri je dobro poudariti pas. Kratek pulover naj se vsekakor nikoli ne konča tik nad najširšim delom telesa.

S kakovostnimi materiali ne morete zgrešiti. FOTO: Marina Rinaldi

Še en trik za Willendorfske Venere našega časa so modni dodatki, ki lahko preusmerijo pozornost s srednjega in spodnjega dela ter podaljšajo postavo – šali in ogrlice.