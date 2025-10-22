Pump park in gredica z roko v roki

Pa ga imamo!« sta modrovala občana v Velikem Gabru. Za njiju ne bo, sta pa bila vesela, ker so mladi na tem koncu občine Trebnje dobili kraj, kjer bodo preživljali proste minute in ure. Odprli so nov pump park, ki zajema sodoben kolesarski poligon, dopolnjujeta pa ga urejen prostor za druženje in počitek ter medgeneracijska korenčkova gredica. Kot so nam povedali domačini, so že lep čas upali, da dobijo kako novo površino za šport in rekreacijo. Pa so bili le uslišani: občina Trebnje je prisluhnila potrebi in odgovorila z vzpostavitvijo kolesarskega poligona.

Učenci OŠ Veliki Gaber so skupaj s člani tamkajšnjega društva upokojencev, županjo trebanjske občine in podžupanom Blažem Ovnikom posejali korenje. FOTO: Rok Nose

»Gre za prvo tovrstno športno infrastrukturo v naši občini,« se je pohvalila županja Občine Trebnje Mateja Povhe in dodala: »Projekt ni le nov objekt v prostoru, ampak prostor druženja, gibanja in veselja. Poligon, kot ga vidimo danes, je rezultat dobrega načrtovanja, sodelovanja in skupne želje, da našim najmlajšim pa tudi starejšim ponudimo varen prostor za šport in rekreacijo.«

Poseben dan za Veliki Gaber

S svojimi prizadevanji so veliko k uresničitvi te naložbe prispevali Krajevna skupnost Veliki Gaber in nekateri posamezniki. »Za naš kraj je to res poseben dan. Dan, ko skupaj odpiramo nekaj, kar bo še dolgo razveseljevalo mlade in mlade po srcu. Pump park ni le nekaj zavojev in grbin, temveč je prostor, kjer se bodo spletala prijateljstva, preizkušale spretnosti in, če poznam našo mladino, verjetno tudi kakšna prijateljska tekmovalnost,« je dejal predsednik KS Veliki Gaber Ignacij Kastelic ter se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri projektu. Priznal je, da je res vesel, ker je kraj pokazal, da znajo stopiti skupaj.

Stopili so skupaj in naredili nekaj velikega za kraj. FOTO: Rok Nose

Po blagoslovu domačega župnika Janeza Jeromna so se po kolesarskem poligonu spustili mladi kolesarji ter s tem tudi simbolno odprli veliko pridobitev za kraj. Že prej je potekal 11. Korenčkov maraton, ki se ga je udeležilo okoli 90 kolesarjev. Da bo kolesarski poligon zaživel v polni luči, so v prihodnje predvidene spremljajoče aktivnosti, kot so mala šola kolesarjenja, izvedba tekmovanj in kolesarski maraton štirih občin.

Po blagoslovu je stekel »promet« po progi. FOTO: Rok Nose

V parku je bila urejena tudi medgeneracijska gredica, v katero so učenci OŠ Veliki Gaber že posejali korenje. Želja je, da se tudi v prihodnje na tej gredici prepletajo mali in veliki prsti, otroške in izkušene roke, s ciljem ustvarjati, negovati in ohranjati skupen medgeneracijski prostor v Velikem Gabru.