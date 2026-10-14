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Rabelj postal nasprotnik smrtne kazni

Ron McAndrew je bil nekoč upravnik zaporov, ki je obsojence pošiljal v smrt, po upokojitvi je postal borec proti najhujši kazni.
Na smrt obsojeno Christo Pike so neuspešno poskušali usmrtiti. FOTO: J. Miles Car/Reuters

Na smrt obsojeno Christo Pike so neuspešno poskušali usmrtiti. FOTO: J. Miles Car/Reuters

Največ zapornikov v ZDA so usmrtili na Floridi. FOTO: Reuters

Največ zapornikov v ZDA so usmrtili na Floridi. FOTO: Reuters

Trideset let je Pikova čakala na usmrtitev. FOTO: Stephen Lam/Reuters

Trideset let je Pikova čakala na usmrtitev. FOTO: Stephen Lam/Reuters

Ponesrečena usmrtitev Christe Pike je sprožila razprave o načinih in tudi smiselnosti izvajanja najhujše kazni. FOTO: Aitor Diago/Getty Images

Ponesrečena usmrtitev Christe Pike je sprožila razprave o načinih in tudi smiselnosti izvajanja najhujše kazni. FOTO: Aitor Diago/Getty Images

Električnega stola v ZDA ne uporabljajo več. FOTO: Tony Garcia/Getty Images

Električnega stola v ZDA ne uporabljajo več. FOTO: Tony Garcia/Getty Images

Na smrt obsojeno Christo Pike so neuspešno poskušali usmrtiti. FOTO: J. Miles Car/Reuters
Največ zapornikov v ZDA so usmrtili na Floridi. FOTO: Reuters
Trideset let je Pikova čakala na usmrtitev. FOTO: Stephen Lam/Reuters
Ponesrečena usmrtitev Christe Pike je sprožila razprave o načinih in tudi smiselnosti izvajanja najhujše kazni. FOTO: Aitor Diago/Getty Images
Električnega stola v ZDA ne uporabljajo več. FOTO: Tony Garcia/Getty Images
Veso Stojanov
 14. 10. 2026 | 15:30
6:12
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Pred dnevi je svet obkrožila presenetljiva novica, da je v zaporu v ameriški zvezni državi Tennessee na smrt obsojena zapornica Christa Pike preživela kar dva poskusa usmrtitve s smrtonosnima injekcijama. Zdaj 50-letnica je bila pred tridesetimi leti obsojena na smrt zaradi umora takrat 19-letne Colleen Slemmer, po neuspešni usmrtitvi pa so jo iz zapora premestili v bolnišnico, kjer se še vedno bori za življenje. Združene države Amerike so poleg Japonske in Kitajske ter večine arabskih držav edine med razvitimi državami, ki dovoljujejo smrtno kazen za najhujše zločine, ta dogodek pa je spet sprožil razprave o načinih usmrtitve in tudi smiselnosti izvajanja najhujše kazni.

Največ zapornikov v ZDA so usmrtili na Floridi. FOTO: Reuters
Največ zapornikov v ZDA so usmrtili na Floridi. FOTO: Reuters

A to ni prvi primer, ko se je usmrtitev katerega obsojenca ponesrečila in se spremenila v katastrofo. V dneh, ko so vesti o ponesrečeni usmrtitvi Christe Pike polnile medijske vsebine po svetu, so se nekateri v ZDA spomnili na Rona McAndrewa, nekdanjega upravnika državnega zapora na Floridi, ki je vodil tri usmrtitve v »svojem« zaporu, med drugim tudi odmevno usmrtitev Pedra Medine leta 1997. Medino, kubanskega begunca, ki so ga kljub pomanjkljivim dokazom obsodili na smrt zaradi umora sosede Dorothy James, so usmrtili, način pa je v ZDA sprožil veliko debato o smiselnosti uporabe električnega stola.

30 let je Christa Pike čakala na usmrtitev.

Ko so ga pritrdili na električni stol, je imel Medina tako kot vsi obsojenci na smrt tik pred izvršitvijo kazni možnost povedati še svoje zadnje besede, je te dni medijem razlagal McAndrew, ki je vodil postopek. Dejal je »Nedolžen sem«, nato je McAndrew pokazal rablju, da lahko spusti elektriko. A izkazalo se je, da je bilo nekaj narobe z električnim stolom, namesto da bi Medino ubila električna napetost, se je zaslišal oglušujoč pok, zapornikovo glavo so zajeli plameni in gost dim je zapolnil prostor.

2002. se je upokojil Ron McAndrew.

V pogovoru za ameriško televizijsko družbo CNN se je McAndrew spominjal, da ga je rabelj, ki je v roki držal električno stikalo, vprašal, ali naj nadaljuje: »Takrat tega nisem mogel ustaviti. Rekel sem mu, naj nadaljuje. Vonj po zažganem človeškem mesu je nekaj, česar nikoli ne bom mogel pozabiti. Vsi drugi zaporniki na oddelku obsojenih na smrt so vohali, kako je Medina zgorel do smrti,« je dejal nekdanji upravnik državnega zapora blizu mesta Starke na Floridi, ki se spominja, da se je vonj po zažganem človeškem mesu zažrl v njegovo uniformo in se ga še dolgo ni mogel znebiti. Obdukcija je sicer pokazala, da Medina ob usmrtitvi ni čutil bolečin, a McAndrewa je način presunil. Dejal je, da so »delčki njegove glave, čeprav je nosil usnjeno prevezo, enostavno odpadali. Človeka smo dobesedno zažgali do smrti.«

Trideset let je Pikova čakala na usmrtitev. FOTO: Stephen Lam/Reuters
Trideset let je Pikova čakala na usmrtitev. FOTO: Stephen Lam/Reuters

To je bil, pravi, najhujši dan v njegovem življenju. Še dolgo je tisti dan hodil gor in dol po pisarni, zgodba o ponesrečeni usmrtitvi je pristala na prvih straneh vseh ameriških časopisov, on je vztrajal v pisarni kljub številnim telefonskim klicem zaskrbljene žene. Dogodka še danes ne more pozabiti; sprva se je zatekel k alkoholu, pozneje je 13 let hodil na terapije. Kot je dejal, se je tistega dne v njem nekaj premaknilo in začelo razjedati njegovo prepričanje o smiselnosti in pravilnosti smrtne kazni. Že v mladosti v domači Severni Karolini, kjer se je rodil 1938., mu je bilo privzgojeno, da je smrtna kazen za najhujše zločine nekaj normalnega. Z dedkom, metodističnim duhovnikom, sta poslušala radijske prenose usmrtitev na smrt obsojenih in dedek mu je govoril, da je to tako, kot pravi Biblija, oko za oko, zob za zob. Leta 1970 se je zaposlil kot paznik v zaporu na Floridi ter počasi napredoval do upravnika državnega zapora.

Ponesrečena usmrtitev Christe Pike je sprožila razprave o načinih in tudi smiselnosti izvajanja najhujše kazni. FOTO: Aitor Diago/Getty Images
Ponesrečena usmrtitev Christe Pike je sprožila razprave o načinih in tudi smiselnosti izvajanja najhujše kazni. FOTO: Aitor Diago/Getty Images

Pomanjkljiva preiskava

Ko so ga nadrejeni spraševali, ali bi mu bilo težko prisostvovati usmrtitvam na smrt obsojenih, jim je govoril, da ne. A se je v njem, kot je dejal za CNN, nekaj spremenilo. Primeri na smrt obsojenih so ga začeli zanimati, začel je proučevati njihove sodne spise, sredi devetdesetih se je posebej poglobil v primer Lea Jonesa, ki so ga na smrt obsodili po streljanju v Jacksonvillu, v katerem je bil ubit policist. Jones je ves čas vztrajal, da je nedolžen, dotaknil se ga je zadnji pogovor z njim, zdel se mu je iskren – McAndrew je namreč pripravljal zapornike na zadnjo pot, jim uredil zadnjo večerjo, se z njimi pogovarjal še po uradni spovedi z duhovniki. Po proučitvi sodnega spisa je videl, da je imela policijska preiskava usodnega streljanja veliko lukenj. Ko je to omenil nadrejenim, so mu samo zabrusili, da se ga to ne tiče, ker to ni njegovo delo.

Električnega stola v ZDA ne uporabljajo več. FOTO: Tony Garcia/Getty Images
Električnega stola v ZDA ne uporabljajo več. FOTO: Tony Garcia/Getty Images

Po nesrečni usmrtitvi Medine so na Floridi, tudi zaradi razburjenja javnosti, ustavili usmrtitev na smrt obsojenih zapornikov na električnem stolu, guverner pa je McAndrewa v jezi, ker se je dogodek tako ponesrečil, poslal v Teksas, da bi se naučil usmrtitve z injekcijami. Tam je prisostvoval osmim usmrtitvam, leta 2002 pa se je upokojil in postal zagrizen borec proti smrtni kazni.

1997. so na pokvarjenem električnem stolu nečloveško usmrtili Pedra Medino.

Pravi, da so ga leta preganjale podobe usmrčenih zapornikov, zato se je odločil za aktivistično pot. Zdaj je 88-letnik zagrizen nasprotnik najhujše kazni. Kljub starosti in invalidskemu vozičku potuje po ZDA in vsakemu, ki ga je voljan poslušati, z veseljem pove svojo zgodbo.

Kar devetnajst

Na Floridi so lani usmrtili 19 na smrt obsojenih, kar je daleč največ od vseh drugih držav. Sledijo Teksas, Alabama in Južna Karolina s po petimi usmrtitvami. Lani so v ZDA usmrtili 47 zapornikov. Po zadnjih podatkih bodo na Floridi tudi letos najbrž dosegli lansko rekordno število usmrtitev.

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