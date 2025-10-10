  • Delo d.o.o.
TEHNOLOGIJA

Računalniška miška za profesionalne uporabnike

Nova Logitechova brezžična miška MX master 4 s še izboljšano ergonomijo, možnostjo tresenja in naprednimi funkcijami.
Izdelava je odlična, baterija pa zdrži do 70 ur. FOTO: Staš Ivanc

MX master 4 lepo sede v roko. FOTO: Staš Ivanc

Ohišje je precej odporno proti madežem in mastnim prstom. FOTO: Staš Ivanc

Staš Ivanc
 10. 10. 2025 | 18:00
3:36
A+A-

Švicarski Logitech, eden največjih proizvajalcev računalniške periferne opreme na svetu, je pred kratkim predstavil svojo najnovejšo brezžično miško za profesionalno rabo MX master 4. Novi glodavec se ponaša s še izboljšano ergonomično obliko, v primerjavi s predhodnikom pa je majceno zrasel, a vseeno gre za dovolj kompaktno napravico, primerno tudi za drobnejše damske roke.

Odlični gumbki in kolesci

Ena izmed glavnih adutov miške sta kolesci pod sredincem in pri palcu, s katerima se še hitreje in natančneje premikamo po zaslonu oziroma izbiramo med funkcijami v različnih programih. Glavno (obteženo) kolesce ima tudi možnost »prostega teka«, kar bodo še posebno znali ceniti programerji, ki se prebijajo skozi tisoče strani kode, pa tudi običajni uporabniki bodo takoj začutili, da se s kolescem res dobro premika po dokumentih ali spletnih straneh. Gumbi so še tišji kot pri predhodnici, tako da bomo težko motili koga v pisarni s svojim klikanjem.

Nov je tudi velik gumificiran gumb pod palcem, imenovan sense panel, ki prikliče t. i. akcijske obroče, digitalni prikaz, ki ga omogoča programska oprema Logi Options+, ki si jo naložimo s spleta, in ponuja aplikaciji prilagojene bližnjice ter prilagodljive kontrole. Na tak način imamo pogosto rabljena orodja na dosegu roke kjer koli na zaslonu, denimo pri urejanju fotografij v Photoshopu ali pa tabel v Excelu, da o profesionalnih aplikacijah, kot je CAD, sploh ne govorimo.

Ko miška zavibrira

Miška se kljub ne ravno najnižji masi (150 gramov) gladko premika po kakršni koli površini, senzor z najvišjo ločljivostjo 8000 DPI pa zagotavlja res natančno sledenje, tudi po steklu. Ena najpomembnejših novosti pa je haptic feedback, ki prinaša vibracijske povratne informacije pri različnih funkcijah miške. Izbiramo lahko med štirimi stopnjami intenzivnosti vibracij: subtilno, nizko, srednje visoko in visoko, pri čemer višje stopnje vibriranja seveda vplivajo na življenjsko dobo baterije. Napolnjena baterija omogoča vsaj 70 ur uporabe, tresenje pa je mogoče tudi izklopiti za varčevanje z energijo. No, z eno samo minuto polnjenja dobi baterija dovolj energije za tri ure delovanja. Miško polnimo prek USB C kabla, ki pa ni priložen.

Uporabniška izkušnja

Kakor pravijo pri Logitechu, so s pomočjo nadgrajene antene in zmogljivejšega čipovja še izboljšali povezljivost miške, ki se lahko poveže s tremi različnimi napravami, med katerimi preklapljamo s tipko na spodnji strani. Z računalnikom se poveže prek povezave bluetooth ali logi bolt, ki je še hitrejša in natančnejša, je pa treba imeti prosto USB C vtičnico za brezžični adapterček.

Na voljo je v treh barvnih različicah: svetlo sivi, grafitni in črni, medtem ko sta za uporabnike Applovih macov na razpolago ekskluzivni barvi, imenovani srebrno bela in vesoljsko črna.

Podpora za operacijske sisteme je široka, saj miška deluje na windowsih, macOSu, linuxu, ipadOSu in androidu. Edina stvar, ki bi ji jo lahko očitali, je zasnova za desničarje; Logitech v ponudbi nima modela za levičarje. Poleg tega je cena miške precej visoka (129 evrov), kar zna odvrniti nekatere kupce. Po drugi strani pa si bodo takšno miško omislili tisti, ki iščejo nekaj več in ki bodo v popolnosti izkoristili njene dodatne funkcije.

