Raje kot potico ima jabolčni zavitek

TEORETIČNI KMET

Dino Kapetanović je po poklicu elektrotehnik, v resničnem življenju pa improvizator in stand up komik, ki mu je bližje improvizacija kot skrbno pripravljen scenarij. Njegova srčna izbranka je radijka Ondina.

Dino Kapetanović je improvizator in stand up komik s karizmo, radijec, ki se je lani v tem času preselil še na gledališke odre. Gledamo ga v celovečerni stand up komediji Moška pamet, v kateri blesti ob Vidu Valiču, Alenu Borišku in Alenu Mastnaku. Že drugo sezono ga gledamo tudi na televizijskih zaslonih, saj je postal del ekipe Japajade šova. Ste po poklicu igralec? Uradno sem po poklicu elektrotehnik, po domače štromar. Ampak to je bolj v teoriji ... Na papirju. Že v srednji šoli me je pot zanesla na razne odre, tako da se od takrat ukvarjam z nastopanjem in kreiranjem vsebine za različne ...