Rajska plaža med ruševinami nekdanjega taborišča

Marsikje sem že zaplavala, od osupljivo lepega turkiznega jezera s snežno belo obalo in Kleopatrinih term v Turčiji do kopališča z rjavo žvepleno vodo pod andskimi šesttisočaki v Peruju. Tudi v Amazonko sem skočila in po nesreči pristala v Ljubljanici. Nikoli pa si nisem mislila, da se bom kdaj kopala tam, kjer je nekoč stalo koncentracijsko taborišče. Prav to se je zgodilo letošnje poletje med plovbo po hrvaških otokih, na Molatu v severni Dalmaciji.

Ko smo pristali v glavni otoški luki, smo se sprehodili do plaže v zalivu Jazi na drugi strani otoka. Že na tabli smo opazili napis koncentracijsko taborišče, a niti pomislili nismo, da bomo tako neposredno vstopili na njegovo nekdanje območje. Pretresljivo zgodbo Golega otoka in Grgurja smo poznali in oba tudi obiskali, za taborišče na Molatu pa, kot mnogi drugi, še nismo slišali.

Pogled na vodnjak je pretresljiv. FOTO: Tina Horvat

Stebri za obešanje

Spuščamo se proti zalivu. Najprej zagledam velik bunker. Nič nenavadnega za Jadran – številni otoki imajo bunkerje, podmorniške baze in druge vojaške utrdbe iz časov Jugoslavije. Nato pridemo do plaže, kjer si kopalci iščejo senco ob ruševinah stavbe, na kateri piše For sale, na prodaj je.

V globoki senci borovega gozdička zagledam štiri betonske stebre. Pogledam na splet in najdem fotografijo prav te konstrukcije. Preberem, da je bil to taboriščni sramotilni steber, ob katerem so bičali in obešali internirance.

Presune me spoznanje, da je bilo v zalivu Jazi, prav tukaj, kjer danes skupaj z nami številni iščejo osvežitev in užitek, zloglasno fašistično taborišče, ustanovljeno junija 1942. Vanj so internirali predvsem civiliste, med njimi tudi družinske člane partizanov. Sprva so jih namestili v šotore, pozneje v lesene barake.

Ruševine nekdanjega taboriščnega skladišča so tik ob plaži. FOTO: Tina Horvat

Taborišče je bilo namenjeno približno 1200 ljudem, vendar je bilo internirancev v najhujših obdobjih tudi več kot dvakrat toliko. Do zaprtja septembra 1943 je šlo skozi taborišče okoli 20.000 ljudi. Po podatkih na spominskih obeležjih jih je zaradi bolezni, lakote in drugih posledic nečloveških razmer umrlo okoli 700, kakih 300 so jih ustrelili.

Niso se smeli odžejati

Od taborišča je ostalo dovolj, da si lahko z malo domišljije sestavim njegovo podobo. Stoji nekdanja upravna stavba, ohranjenih je več vojaških objektov, skladišče in bunkerji, še vedno je mogoče najti temelje nekdanjih barak. V eni od stavb je muzej z nekaj vitrinami, fotografijami in predmeti internirancev. Pred nekoliko načeto stavbo, v kateri je bila uprava taborišča, na mizi leži megafon, iz katerega glasno odmeva hrvaška glasba.

Taboriščnike so mučili tudi tako, da niso smeli zajemati vode iz vodnjaka, ki je bil vsem na očeh.

Malo naprej je vodnjak. Zdi se mi še posebno srhljiv, ko na spletu preberem pričevanja nekdanjih taboriščnikov, ki skoraj vsi omenjajo hudo žejo med internacijo na otoku. Taboriščnike so mučili tudi tako, da niso smeli zajemati vode iz vodnjaka, ki je bil vsem na očeh.

Štirje stebri, kjer so obešali in bičali internirance FOTO: Tina Horvat

Nenadoma začnem na plažo gledati drugače. Kombinacija sproščenih kopalcev, otrok, ki tekajo naokoli, in odraslih, ki v improviziranem bifeju srkajo pijačo iz plastičnih kozarčkov, na drugi strani pa ostanki stavb, v katerih so trpeli in umirali ljudje, me pretrese.

Otok brez ljudi

Mestece Molat je kraj, kjer človek hitro dobi občutek, da se je čas ustavil. Ko po pristanku pri mestnem pomolu ostanem sama, se trije možje, ki jih srečam, pošalijo: »So vas vaši zapustili na zapuščenem otoku?«

Kaj kmalu vidim, da šala ni čisto zgrešena.

Med sprehodom po mestecu opazujem številne stare in porušene stavbe, prazne, zaprte in zaraščene, z dvorišči, polnimi smeti in stare šare. Hiše, ki so bile nekoč domovi, so danes pogosto le še nepremičnine, katerih lastniki živijo nekje drugje. Le nekaj stavb je lepo obnovljenih, sicer pa kraj deluje nekoliko zapuščen, kot da so ga njegovi prebivalci že zdavnaj zapustili.

Otok ima po popisu iz leta 2021 le 190 prebivalcev. V naselju Molat jih živi 85, preostali so v Brguljah in Zapuntelu. Toda podatki izpred druge svetovne vojne kažejo povsem drugačno sliko. Leta 1937 je na otoku živelo kar 1083 ljudi, že leta 1900 pa jih je bilo samo v naselju Molat 560.

Ostanki barak ob cesti FOTO: Tina Horvat

Živimo brez vsega

Odseljevanje otočanov na celino in v tujino se je sicer začelo že prej, največji val pa se je zgodil po drugi svetovni vojni. Agrarna reforma, razlastitev kmetov in socialistična industrializacija so spodkopale tradicionalni način življenja, delo in boljše možnosti pa so ljudi vabile drugam. Odhajali so predvsem mladi in cele družine, zato je otok hitro izgubljal prebivalstvo.

Danes imajo v naselju trgovino, pekarno, pošto in nekaj gostiln za turiste. Zdravnik pride na otok enkrat na teden.

»Mi živimo brez vsega. Nimamo frizerja, nimamo zdravnika, nimamo bankomata,« mi pove domačinka, ki jo srečam na pošti. Tam dvignem gotovino, da lahko plačam v pekarni, kjer je vse nenavadno poceni, skoraj kot v nekih drugih časih.

Na vrhu stoji kipec Marije, ki po ljudskem verovanju bdi nad otokom in njegovimi prebivalci. FOTO: Tina Horvat

Pošta je v tistem trenutku videti kot osrednja otoška ustanova. Ljudje prihajajo po denar, oddajajo pošiljke, opravijo nakazilo in pridejo po novice, predvsem pa se pogovarjajo s prijazno uslužbenko, ki za vsakogar najde lepo besedo.

Srce otoka

In potem pride večer, ko ugotovimo, kje je srce otoka. To je vaški kulturni dom, na katerem se še lepo vidi napis Seoski prosvjetni dom, zgrajen leta 1928. Nedavno obnovljena stavba kaže, da je preživela že mnogo sprememb, glavni ton pa ji dajeta bife društva upokojencev in večerni živžav pred njo. Bife je nabito poln, cene pijače so tudi tu neverjetno nizke. Pred televizorjem se gnetejo stari in mladi, domačin za točilnim pultom jih streže, na zaslonu pa nastopa legenda hrvaške domoljubne glasbe Tomislav Bralić ...

To ni otok iz turističnih objav, kjer oglašujejo čisto morje, borovce in čudovite zalive, ampak otok ljudi, ki nimajo veliko, imajo pa prostor, kjer se vsak dan srečujejo in se v resnici družijo, ne prek družbenih omrežij.

Pred domom se dogaja še več. Na lesenih stolih in klopeh sedijo odrasli domačini, njihovi otroci in vnuki pa neumorno igrajo nogomet in po njihovih majicah sodeč posnemajo Luko Modrića. Nekaj deklic ob osvetljeni mizici riše, starejši gledajo televizijo, nekdo se glasno smeji, nekdo prinese še eno pijačo. Stolov zmanjkuje, vendar nihče ne odide. Vsi skupaj vztrajamo pozno v noč.

V naselju Molat živi le še 85 prebivalcev. FOTO: Tina Horvat

Takrat prvič dobim občutek, da je Molat vendarle živ. Ni zapuščen in pozabljen. To ni tisti otok iz turističnih objav, kjer oglašujejo čisto morje, borovce in čudovite zalive, ampak otok ljudi, ki nimajo veliko, imajo pa prostor, kjer se vsak dan srečujejo in se v resnici družijo, ne prek družbenih omrežij.

Na razgledniku sami Slovenci

Naslednje jutro se povzpnemo še na razgledni grič Straža. Pričakovano tam srečamo le nekaj ljudi, vsi po vrsti so Slovenci. Na vrhu stoji kipec Marije, ki po ljudskem verovanju bdi nad otokom in njegovimi prebivalci.

Kljub skromni višini, le 82 metrov ima, se pred nami odpre čudovit razgled na celoten zadrski arhipelag. Pod nami kot na dlani ležijo slikoviti Brguljski zaliv ter sosednji otoki Ist, Dugi otok, Zverinac in Sestrunj.

Iz megafona pred muzejem je hreščala hrvaška domovinska glasba. FOTO: Tina Horvat

A po obisku Molata mi v spominu ne ostanejo ne razgled, ne kristalno čisto morje in ne otoške plaže. Pred očmi se mi prikažejo tisti štirje betonski stebri in vodnjak nekdanjega taborišča, megafon pred muzejem, iz katerega odmeva glasna glasba, in prazne hiše. Predvsem pa stari kulturni dom, pred katerim se vsak večer zberejo domačini in tako poskrbijo, da otok vendarle živi naprej.