Rakotvorna plesen napada koruzo, nevarna je že v malih odmerkih

AFLATOKSIN

Avstrijci so osupli, da se je na njihovi koruzi znašla plesen, ki lahko povzroči raka na jetrih.

Avstrijske kmetovalce je pred dnevi precej zaskrbelo odkritje znanstvenikov z Univerze za naravne vire in bioznanosti v Tullnu. Ti so na raziskovalnem polju koruze v regiji Tullnerfeld našli plesen, ki tvori eno izmed najbolj rakotvornih naravnih snovi in lahko povzroči raka na jetrih že v majhnih odmerkih. Gre za aflatoksin B1. Rudolf Krska, vodja Inštituta za bioanalitiko na omenjeni univerzi, je po poročanju avstrijskega ORF povedal, da takšno odkritje ni nepričakovano: »Zdravju škodljivi mikroorganizmi se vsako leto selijo približno tri kilometre proti polarnim polom. Prihajajo iz vročih, ...