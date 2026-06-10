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Rastline za mačjo evforijo

Poleg mačje mete naše ljubljenke obnorijo tudi matatabi, tatarsko kosteničevje in baldrijan.
Odlično darilo za mačke je posušena mačja meta v igrači ali blazinici. FOTO: Jacqueline Anders/Getty Images

Odlično darilo za mačke je posušena mačja meta v igrači ali blazinici. FOTO: Jacqueline Anders/Getty Images

Rade ovohavajo dišeče cvetlice. FOTO: Polly Tulyakova/500px/Getty Images

Rade ovohavajo dišeče cvetlice. FOTO: Polly Tulyakova/500px/Getty Images

Tudi tatarskemu kosteničevju se težko uprejo. FOTO: Christine Rose Photography/Getty Images

Tudi tatarskemu kosteničevju se težko uprejo. FOTO: Christine Rose Photography/Getty Images

Odlično darilo za mačke je posušena mačja meta v igrači ali blazinici. FOTO: Jacqueline Anders/Getty Images
Rade ovohavajo dišeče cvetlice. FOTO: Polly Tulyakova/500px/Getty Images
Tudi tatarskemu kosteničevju se težko uprejo. FOTO: Christine Rose Photography/Getty Images
 10. 6. 2026 | 16:00
3:04
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Valjanje po tleh, drgnjenje z glavo, divje predenje, lizanje, grizenje in nenaden izbruh igrivosti. Nekatere rastline vsebujejo naravne spojine, ki pri mačkah sprožijo vedenje, ki ga ljudje pogosto opišemo kot mačjo evforijo. Najbolj znana je mačja meta, a ni edina. Raziskovalci so pri domačih mačkah preučevali štiri rastline: mačjo meto, srebrno trto, tatarsko kosteničevje in baldrijan. V študiji na 100 domačih mačkah se je na srebrno trto odzvalo 79 odstotkov mačk, na mačjo meto 68 odstotkov, na tatarsko kosteničevje 53 odstotkov, na baldrijan pa 47.

Pred uporabo se posvetujmo z veterinarjem.

Mačja meta (Nepeta cataria) je kraljica mačjih igračk. Njena glavna učinkovina je nepetalakton, dišeča spojina, ki jo mačka zazna z nosom. Vendar pa ne očara vseh: v raziskavi se približno tretjina domačih mačk nanjo ni odzvala.

Rade ovohavajo dišeče cvetlice. FOTO: Polly Tulyakova/500px/Getty Images
Rade ovohavajo dišeče cvetlice. FOTO: Polly Tulyakova/500px/Getty Images

Matatabi (Actinidia polygama), tudi srebrna trta​, je pri številnih mačkah še močnejši magnet. V novejši raziskavi so znanstveniki ugotovili, da so se mačke raje odločale za srebrno trto kot za mačjo meto. Vsebuje bolj zapleteno mešanico iridoidov, med njimi nepetalaktol in druge dišeče snovi, ki navdušujejo mačke.

Tatarsko kosteničevje (Lonicera tatarica) ni tako slavno kot mačja meta, a za nekatere je lahko pravo odkritje. V raziskavi se je nanj odzvala več kot polovica mačk.

79 odstotkov mačk ima raje srebrno trto kot mačjo meto.

Baldrijan oziroma zdravilna špajka (Valeriana officinalis) ima za marsikoga zelo močan, skoraj neprijeten vonj. Mačke pa ga lahko doživijo povsem drugače. V raziskavi se je nanj odzvalo 47 odstotkov domačih mačk, med pomembnimi spojinami pa raziskovalci omenjajo aktinidin. Baldrijan lahko pri nekaterih mačkah sproži igrivost, pri drugih pa bolj umirjeno vedenje.

Tudi tatarskemu kosteničevju se težko uprejo. FOTO: Christine Rose Photography/Getty Images
Tudi tatarskemu kosteničevju se težko uprejo. FOTO: Christine Rose Photography/Getty Images

Večini zdravih mačk lahko naštete rastline občasno privoščimo, vendar z mero in pametjo. Lahko so dobra popestritev za notranje mačke, spodbuda za igro ali način, da hišni ljubljenki popestrimo praskalnik in naredimo igrače bolj zanimive.

Rastline jim privoščimo posušene in le občasno.

A pravilo je jasno: malo je dovolj. Preveč zaužite mačje mete lahko na primer pri nekaterih mačkah povzroči bruhanje ali drisko. Najbolj varno je, da mački ponudimo majhno količino posušene rastline ali igračo z rastlinskim polnilom, nato pa jo opazujemo. Če postane preveč vznemirjena, agresivna, bruha ali ima drisko, ji tega ne ponujamo več. Pri bolnih, brejih mačkah, zelo mladih mladičih ali mačkah, ki jemljejo zdravila, se pred uporabo rastlin posvetujmo z veterinarjem.

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