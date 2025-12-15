Razkrila božične običaje

Dvojec Maraaya je pred prazniki v svet poslal prvo božično pesem z naslovom Pismo. Zakonca Marjetka in Raay Vovk kot velika oboževalca praznikov in božiča pravita, da jima ta čas že od nekdaj veliko pomeni, letos pa sta si zaželela, da bodo tudi prihodnje leto ob njiju še vedno vsi tisti, ki jima pomenijo največ. »Največje darilo je to, da imamo drug drugega,« pravita.

Pesem najprej nagovori s preprosto, a močno mislijo: če bi pisala pismo Božičku, si ne bi zaželela stvari, temveč ljudi. Tistih, ki so ob njiju danes, in tistih, ki jih je življenje že odneslo drugam. Pravita, da sta se zavestno vprašala, kaj si človek v resnici želi za božič, in ugotovila, da je največje darilo prav to, da ga preživiš z ljudmi, ki jih imaš rad. Ko izgubiš ljubljene, prazniki postanejo drugačni. Tišji, bolj čuteči, in prav zato je vsak trenutek, ko smo še skupaj, toliko bolj neprecenljiv.

Pred prihajajočimi božično-novoletnimi prazniki sta izdala svojo prvo božično pesem Pismo. Foto: Sigmalus Media

Večerja, film, igre

Božič zanju pomeni družino in neprecenljive trenutke, preživete s sinovoma Vidom in Oskarjem. Božični večer tradicionalno preživijo sami. Gledajo film Sam doma, pripravijo polnjenega piščanca, francosko solato, tatarski biftek, odprejo adventni koledar želja in vsak dan decembra posvetijo nečemu, kar jih povezuje. Igram, glasbi, pogovorom, smehu, objemom. »To so trenutki, ki ostanejo,« pravita Marjetka in Raay, ki sta božično vzdušje pričarala zgodaj. Božično drevesce v hiši stoji že od 12. novembra, snemanje videospota pa ju je še dodatno potegnilo v praznični utrip. Njihova jelka vsako leto pripoveduje zgodbe družinskih potovanj. Okrašena je z okraski iz različnih krajev in mest, povezanih s spomini.

Sinova jima pomenita vse. Foto: osebni arhiv

December tudi letos ne bo minil brez praznične glasbe in tistega občutka otroške čarobnosti, ko svet za trenutek postane lepši. Čeprav jima ustvarjalnosti ne manjka, bosta praznike preživela z več časa za družino, manj divjega in več tistega, kar pesem Pismo tudi sporoča: bližine, miru in skupnih trenutkov.