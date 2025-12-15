  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRAZNIČNO

Razkrila božične običaje

Zakonca Marjetka in Raay Vovk sta ob izdaji prve božične skladbe opisala domače vzdušje
Letos sta Božička prosila za več časa z bližnjimi. Foto: Sigmalus Media

Letos sta Božička prosila za več časa z bližnjimi. Foto: Sigmalus Media

Pred prihajajočimi božično-novoletnimi prazniki sta izdala svojo prvo božično pesem Pismo. Foto: Sigmalus Media

Pred prihajajočimi božično-novoletnimi prazniki sta izdala svojo prvo božično pesem Pismo. Foto: Sigmalus Media

Sinova jima pomenita vse. Foto: osebni arhiv

Sinova jima pomenita vse. Foto: osebni arhiv

Letos sta Božička prosila za več časa z bližnjimi. Foto: Sigmalus Media
Pred prihajajočimi božično-novoletnimi prazniki sta izdala svojo prvo božično pesem Pismo. Foto: Sigmalus Media
Sinova jima pomenita vse. Foto: osebni arhiv
Anita Krizmanić
 15. 12. 2025 | 17:00
2:28
A+A-

Dvojec Maraaya je pred prazniki v svet poslal prvo božično pesem z naslovom Pismo. Zakonca Marjetka in Raay Vovk kot velika oboževalca praznikov in božiča pravita, da jima ta čas že od nekdaj veliko pomeni, letos pa sta si zaželela, da bodo tudi prihodnje leto ob njiju še vedno vsi tisti, ki jima pomenijo največ. »Največje darilo je to, da imamo drug drugega,« pravita.

Največje darilo je to, da imamo drug drugega.

Pesem najprej nagovori s preprosto, a močno mislijo: če bi pisala pismo Božičku, si ne bi zaželela stvari, temveč ljudi. Tistih, ki so ob njiju danes, in tistih, ki jih je življenje že odneslo drugam. Pravita, da sta se zavestno vprašala, kaj si človek v resnici želi za božič, in ugotovila, da je največje darilo prav to, da ga preživiš z ljudmi, ki jih imaš rad. Ko izgubiš ljubljene, prazniki postanejo drugačni. Tišji, bolj čuteči, in prav zato je vsak trenutek, ko smo še skupaj, toliko bolj neprecenljiv.

Pred prihajajočimi božično-novoletnimi prazniki sta izdala svojo prvo božično pesem Pismo. Foto: Sigmalus Media
Pred prihajajočimi božično-novoletnimi prazniki sta izdala svojo prvo božično pesem Pismo. Foto: Sigmalus Media

Večerja, film, igre

Božič zanju pomeni družino in neprecenljive trenutke, preživete s sinovoma Vidom in Oskarjem. Božični večer tradicionalno preživijo sami. Gledajo film Sam doma, pripravijo polnjenega piščanca, francosko solato, tatarski biftek, odprejo adventni koledar želja in vsak dan decembra posvetijo nečemu, kar jih povezuje. Igram, glasbi, pogovorom, smehu, objemom. »To so trenutki, ki ostanejo,« pravita Marjetka in Raay, ki sta božično vzdušje pričarala zgodaj. Božično drevesce v hiši stoji že od 12. novembra, snemanje videospota pa ju je še dodatno potegnilo v praznični utrip. Njihova jelka vsako leto pripoveduje zgodbe družinskih potovanj. Okrašena je z okraski iz različnih krajev in mest, povezanih s spomini.

Sinova jima pomenita vse. Foto: osebni arhiv
Sinova jima pomenita vse. Foto: osebni arhiv

December tudi letos ne bo minil brez praznične glasbe in tistega občutka otroške čarobnosti, ko svet za trenutek postane lepši. Čeprav jima ustvarjalnosti ne manjka, bosta praznike preživela z več časa za družino, manj divjega in več tistega, kar pesem Pismo tudi sporoča: bližine, miru in skupnih trenutkov.

Več iz teme

praznikiveseli decemberpraznovanjeRaay in Marjetka Vovk
ZADNJE NOVICE
17:34
Novice  |  Slovenija
LJUDJE SO SE PRITOŽEVALI

Odmevna sprememba v Ljubljani: prepovedali so trubače in druge spontane ulične glasbene nastope

Zoran Janković je predlagal sklep o prepovedi spontanih uličnih nastopov in takoj začel glasovanje. Sklep bo veljal do konca decembra.
15. 12. 2025 | 17:34
17:10
Lifestyle  |  Praznično
KAJ ZARES POTREBUJEMO?

Kako izbrati praznične okraske in sveče, ki ne bodo neuporaben strošek po novem letu

Ne glede na to, kako mamljivi so nekateri s prazniki povezani prodajni artikli, bodo končali kot odvečna krama.
15. 12. 2025 | 17:10
17:10
Bulvar  |  Domači trači
SPOMINI

Ganljivo sporočilo Alenke Bratušek: »Draga moja Vesna … « (FOTO)

Ministrica Alenka Bratušek je znova odprla srce.
15. 12. 2025 | 17:10
17:00
Bulvar  |  Suzy
POROKA

Srečna Kim Cattrall (Suzy)

Intimna četrta poroka.
15. 12. 2025 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRAZNIČNO

Razkrila božične običaje

Zakonca Marjetka in Raay Vovk sta ob izdaji prve božične skladbe opisala domače vzdušje
Anita Krizmanić15. 12. 2025 | 17:00
16:45
Novice  |  Slovenija
DOMAČA PEKA

Prava toplina doma se začne s hlebcem kruha

Dobrota je kot kruh, ko jo delimo, je nikoli ne zmanjka. Deveto državno ocenjevanje hlebcev iz krušne peči.
Milan Glavonjić15. 12. 2025 | 16:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantna številka, ki je osupnila gasilce

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantna številka, ki je osupnila gasilce

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

»Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

NASVET: Ideje za praznične sladice

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

To najbolj ogroža vašo spletno varnost

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki