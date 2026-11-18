Pred rekreacijo lahko opazujemo zanimiv prizor. Nekdo stoji ob drevesu in si vleče peto proti zadnjici. Drugi se sklanja proti prstom na nogah. Tretji maha z rokami, kot bi poskušal odgnati roj komarjev. Četrti preprosto začne teči.

Dolga leta smo poslušali, da se moramo pred športom temeljito raztegniti, sicer tvegamo poškodbo. Toda znanost je zgodbo nekoliko zapletla.

Raztezanje in ogrevanje

Najprej je treba razlikovati med dvema vrstama raztezanja. Pri statičnem raztezanju mišico postavimo v raztegnjen položaj in ga nekaj časa zadržimo. Na primer, ko stojimo na eni nogi in peto vlečemo proti zadnjici. Dinamično raztezanje vključuje nadzorovano gibanje skozi določen obseg. Sem spadajo kroženje z rokami, zamahi z nogami in različni izpadni koraki. Pred športno dejavnostjo je običajno bolj koristno, da telo postopoma pripravimo na gibanje. To pomeni nekaj minut lahkotne hoje, počasnega teka ali podobne dejavnosti, nato pa gibe, ki nas čakajo med vadbo. Mišice namreč ne potrebujejo samo dolžine, potrebujejo tudi pripravo na delo.

Telo je treba pripraviti na tisto, kar bomo počeli.

Ali raztezanje preprečuje poškodbe? Tu pridemo do zanimivega dela. Raziskave niso pokazale, da bi samo statično raztezanje pred vadbo zanesljivo preprečevalo športne poškodbe. A to ne pomeni, da raztezanje ni koristno. Redno raztezanje lahko izboljša gibljivost sklepov in poveča obseg gibanja. To je pomembno pri dejavnostih, kjer potrebujemo veliko gibljivosti. Toda če pred tekom trideset sekund vlečemo mečno mišico, še nismo kupili zavarovanja pred poškodbo.

Za preprečevanje poškodb so pomembni tudi primerna telesna pripravljenost, postopno povečevanje obremenitev in ustrezno zasnovana vadba.

Začnimo počasi

Za običajnega rekreativnega tekača je lahko ogrevanje zelo preprosto. Najprej od pet do deset minut hitre hoje ali počasnega teka. Nato nekaj nadzorovanih gibov za gležnje, kolke in noge.

Če bomo dvigovali uteži, začnimo z lažjimi. FOTO: Shutterstock

Če nas čaka hitrejši trening, lahko dodamo nekaj kratkih postopnih pospeševanj. Pri vadbi moči je smiselno prve serije narediti z lažjimi bremeni.

Dolgotrajno statično raztezanje neposredno pred dejavnostmi, ki zahtevajo največjo moč ali eksplozivnost, lahko zmogljivost začasno nekoliko zmanjša. Kratko raztezanje pa običajno ni razlog za preplah.

In po vadbi? Če nam raztezanje po treningu ustreza, ga lahko mirno izvajamo. Pomaga lahko pri izboljševanju gibljivosti, ni pa zanesljivo zdravilo proti mišični bolečini naslednji dan. Tudi tu ni treba pretiravati. Raztezanje naj povzroča občutek blage napetosti, ne bolečine.

Najpomembneje je razumeti, da rekreacija ne zahteva zapletenega obreda. Pred tekom ni treba petnajst minut izvajati položajev, ki bi nam jih zavidal cirkuški akrobat. Telo je treba pripraviti na tisto, kar bomo počeli. Če bomo tekli, začnimo počasi teči. Če bomo dvigovali uteži, začnimo z lažjimi. In če bomo šli na sprehod? Potem je največkrat dovolj, da vstanemo in gremo.