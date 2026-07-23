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Recept za popolnost

Za privlačen, svež poletni modni videz potrebujemo le troje: modro, belo in rdečo.
Tudi na torbicah FOTO: Profimedia

Tudi na torbicah FOTO: Profimedia

Chanelova modro-rdeče-bela klasika FOTO: Ivanka Voisin/sipa

Chanelova modro-rdeče-bela klasika FOTO: Ivanka Voisin/sipa

Takole je barve francoske riviere združil Chanel. FOTO: Ivanka Voisin/sipa

Takole je barve francoske riviere združil Chanel. FOTO: Ivanka Voisin/sipa

Sproščeno iz Zare FOTO: Zara

Sproščeno iz Zare FOTO: Zara

Slog zahteva preproste, a učinkovite kose. FOTO: Mango

Slog zahteva preproste, a učinkovite kose. FOTO: Mango

Za sprehod ob morju ali po mestu FOTO: Desigual

Za sprehod ob morju ali po mestu FOTO: Desigual

Tudi na torbicah FOTO: Profimedia
Chanelova modro-rdeče-bela klasika FOTO: Ivanka Voisin/sipa
Takole je barve francoske riviere združil Chanel. FOTO: Ivanka Voisin/sipa
Sproščeno iz Zare FOTO: Zara
Slog zahteva preproste, a učinkovite kose. FOTO: Mango
Za sprehod ob morju ali po mestu FOTO: Desigual
Ajda Janovsky
 23. 7. 2026 | 20:00
3:12
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Ljudje smo kompleksna bitja, še posebej to velja za ženske, in med njimi zlasti za modne navdušenke. Enkrat želimo biti upornice, spet drugič ustvarjati vtis, da med počitnicami v pozdrav kimamo svetovljanski družabni smetani na francoski rivieri. Ena sama večno modna barvna kombinacija nam omogoči oboje – pridih revolucionarnosti in avro prestiža. Govorimo o modri, beli in rdeči kombinaciji, ki je danes sinonim za brezčasno poletno modo. Spomni nas na morje, jahte in lahkotne počitniške dni. Ko dodamo še črte, dobimo eno najbolj prepoznavnih kombinacij v zgodovini oblačenja.

Chanelova modro-rdeče-bela klasika FOTO: Ivanka Voisin/sipa
Chanelova modro-rdeče-bela klasika FOTO: Ivanka Voisin/sipa

Rdeča, bela in modra so v francosko modo izrazito vstopile med francosko revolucijo. Ljudje so to barvno kombinacijo nosili na kokardah, trakovih, klobukih in oblačilih ter z njo izražali podporo francoski revoluciji, novim državljanskim pravicam in pozneje tudi republiki. Že novembra 1789 je modni tisk prikazal rdeče-belo-modro črtast ženski suknjič oziroma zgornji del obleke z ujemajočim se krilom. Modna kombinacija je postala odraz družbenih sprememb. Barvna trojica je nosila sporočilo svobode, pripadnosti in državnosti. Modro-bela mornarska majica, ki jo je v 20. stoletju vpeljala v modo Coco Chanel, je slog prerodila in obogatila.

Takole je barve francoske riviere združil Chanel. FOTO: Ivanka Voisin/sipa
Takole je barve francoske riviere združil Chanel. FOTO: Ivanka Voisin/sipa

Za različne priložnosti

Rdeča, bela in modra so v trendu tudi to poletje. Na modnih brveh za pomlad in poletje 2026 je močno izstopala zlasti kombinacija rdeče in modre, ki so jo uporabili pri modnih hišah Celine, Loewe in Jil Sander. Pri Celine so jo vključili v prepoznavno pariško garderobo s suknjiči, srajcami, kavbojkami in črtastimi kravatami, pri Loewe in Jil Sander pa so kontrast živahne rdeče in izrazite modre uporabili bolj grafično in sodobno.

Tiste, ki imajo rade drznejši videz, lahko črte zamenjajo za barvne ploskve.

​Lacoste je na pariškem tednu mode predstavil športno različico te zgodbe. V kolekciji so se srečevali rdeči, modri in beli kosi, veliki polo kroji, športni kompleti in oblačila, ki so spominjala na teniška igrišča ter garderobe prestižnih klubov.

Sproščeno iz Zare FOTO: Zara
Sproščeno iz Zare FOTO: Zara

In zakaj bi si rdečo, belo in modro nadeli tudi to poletje? Vsekakor zaradi njene svežine, pa tudi zaradi praktičnosti, saj lahko kose ob različnem kombiniranju nosimo ob najrazličnejših priložnostih. Za sprehod ob obali, jutranjo kavo ali potep po mestu zadostujejo modro-bela črtasta majica, bele hlače ali kratke hlače ter rdeča torbica, ruta ali sandali.

Slog zahteva preproste, a učinkovite kose. FOTO: Mango
Slog zahteva preproste, a učinkovite kose. FOTO: Mango

Za službo lahko izberemo temno moder suknjič, belo srajco in rdeče čevlje ali pas. Tiste, ki imajo rade drznejši videz, lahko črte zamenjajo za barvne ploskve: rdeč zgornji del, modro krilo in bele dodatke. Za večerno druženje pa bo dovolj bela obleka z mornarsko modrim suknjičem in rdečo šminko.

Za sprehod ob morju ali po mestu FOTO: Desigual
Za sprehod ob morju ali po mestu FOTO: Desigual

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