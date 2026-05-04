Resnica o vzgoji psov: Ne zmore se vsak naučiti vsega

Skoraj vsak pes se lahko kaj nauči. Osnovnih pravil, sobne čistoče, hoje na povodcu, odpoklica, mirnejšega vedenja doma. Toda iz tega še ne sledi, da je mogoče vsakega psa vzgojiti v kar koli. Strokovnjaki za vedenje psov opozarjajo, da na vedenje ne vpliva le šolanje, ampak tudi genetika, zgodnja socializacija, zdravstveno stanje, pretekle izkušnje in raven stresa. Zato je bolj pošten odgovor: vsak pes je učljiv, ni pa se vsak pes sposoben naučiti prav vsega.

Velika raziskava, objavljena v reviji Science, je pokazala, da pasma pomeni le okoli 9 odstotkov vedenjskih razlik med posameznimi psi. To pomeni, da si dva psa iste pasme nista nujno značajsko podobna, hkrati pa pes pasme, ki velja za naporno, ni vnaprej izgubljeni primer. Vedenje je mešanica dednosti in okolja, pri vsakem psu malo drugačna.

Nekaterih navad jih težko odvadimo. FOTO: Justin Paget/Getty Images

Ustrahovanje je slaba izbira

Ameriško veterinarsko združenje za vedenje živali opozarja, da je prve tri mesece življenja najpomembnejše obdobje za socializacijo mladiča. Zgodnje, pozitivne izkušnje z ljudmi, drugimi psi, zvoki in okoljem lahko močno zmanjšajo tveganje za poznejše vedenjske težave. Če je bil pes v tem obdobju prikrajšan, to še ne pomeni, da mu ni več pomoči, pomeni pa, da je pot praviloma težja in počasnejša.

Stroka je pri metodah precej enotna: kaznovanje, ustrahovanje, vlečenje, električne ovratnice in pristopi, ki temeljijo na strahu, so slaba izbira. Veterinarji priporočajo nagrajevanje in učenje želenega vedenja, saj lahko metode, ki povzročajo bolečino ali strah, povečajo tesnobo in agresijo.

Namesto s kaznovanjem za prekrške si pomagajmo z nagrajevanjem želenega vedenja. FOTO: Lwa/Getty Images

Nekaterih psov ni mogoče spremeniti tako, da bi postali popolnoma brezskrbni, družabni in varni v vsaki situaciji. Pri hudih oblikah agresije ali globokega strahu veterinarski strokovnjaki opozarjajo, da je napoved za popolno odpravo težave pogosto slaba. Realen cilj je lahko predvsem obvladovanje: manj izpadov, manj tveganja, več varnosti za ljudi in več predvidljivosti za psa. Včasih to pomeni nagobčnik, včasih prilagoditev okolja, včasih tudi zdravila in pomoč veterinarskega behaviorista.

Vzgoja psa ni le učenje ukazov, ampak predvsem gradnja odnosa. Pes se veliko lažje uči, če se ob človeku počuti varno, če razume rutino in če so pravila jasna in dosledna. Največ težav pogosto ne nastane zato, ker bi bil pes 'nemogoč', ampak ker ljudje od njega pričakujejo preveč, prehitro ali pa mu danes nekaj dovolijo, jutri pa ga za isto stvar kaznujejo.