  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJBOLJŠI PRIJATELJI

Resnica o vzgoji psov: Ne zmore se vsak naučiti vsega

Na vedenje psa vplivajo šolanje, genetika, zgodnja socializacija, zdravstveno stanje, pretekle izkušnje in raven stresa.
Takšne prizore lahko preprečimo: psu omogočimo dovolj igre in gibanja. FOTO: Pm Images/Getty Images

Takšne prizore lahko preprečimo: psu omogočimo dovolj igre in gibanja. FOTO: Pm Images/Getty Images

Nekaterih navad jih težko odvadimo. FOTO: Justin Paget/Getty Images

Nekaterih navad jih težko odvadimo. FOTO: Justin Paget/Getty Images

Namesto s kaznovanjem za prekrške si pomagajmo z nagrajevanjem želenega vedenja. FOTO: Lwa/Getty Images

Namesto s kaznovanjem za prekrške si pomagajmo z nagrajevanjem želenega vedenja. FOTO: Lwa/Getty Images

Takšne prizore lahko preprečimo: psu omogočimo dovolj igre in gibanja. FOTO: Pm Images/Getty Images
Nekaterih navad jih težko odvadimo. FOTO: Justin Paget/Getty Images
Namesto s kaznovanjem za prekrške si pomagajmo z nagrajevanjem želenega vedenja. FOTO: Lwa/Getty Images
Ajda Janovsky
 4. 5. 2026 | 18:00
2:56
A+A-

Skoraj vsak pes se lahko kaj nauči. Osnovnih pravil, sobne čistoče, hoje na povodcu, odpoklica, mirnejšega vedenja doma. Toda iz tega še ne sledi, da je mogoče vsakega psa vzgojiti v kar koli. Strokovnjaki za vedenje psov opozarjajo, da na vedenje ne vpliva le šolanje, ampak tudi genetika, zgodnja socializacija, zdravstveno stanje, pretekle izkušnje in raven stresa. Zato je bolj pošten odgovor: vsak pes je učljiv, ni pa se vsak pes sposoben naučiti prav vsega.

Velika raziskava, objavljena v reviji Science, je pokazala, da pasma pomeni le okoli 9 odstotkov vedenjskih razlik med posameznimi psi. To pomeni, da si dva psa iste pasme nista nujno značajsko podobna, hkrati pa pes pasme, ki velja za naporno, ni vnaprej izgubljeni primer. Vedenje je mešanica dednosti in okolja, pri vsakem psu malo drugačna.

Nekaterih navad jih težko odvadimo. FOTO: Justin Paget/Getty Images
Nekaterih navad jih težko odvadimo. FOTO: Justin Paget/Getty Images

Ustrahovanje je slaba izbira

Ameriško veterinarsko združenje za vedenje živali opozarja, da je prve tri mesece življenja najpomembnejše obdobje za socializacijo mladiča. Zgodnje, pozitivne izkušnje z ljudmi, drugimi psi, zvoki in okoljem lahko močno zmanjšajo tveganje za poznejše vedenjske težave. Če je bil pes v tem obdobju prikrajšan, to še ne pomeni, da mu ni več pomoči, pomeni pa, da je pot praviloma težja in počasnejša.

Stroka je pri metodah precej enotna: kaznovanje, ustrahovanje, vlečenje, električne ovratnice in pristopi, ki temeljijo na strahu, so slaba izbira. Veterinarji priporočajo nagrajevanje in učenje želenega vedenja, saj lahko metode, ki povzročajo bolečino ali strah, povečajo tesnobo in agresijo.

Namesto s kaznovanjem za prekrške si pomagajmo z nagrajevanjem želenega vedenja. FOTO: Lwa/Getty Images
Namesto s kaznovanjem za prekrške si pomagajmo z nagrajevanjem želenega vedenja. FOTO: Lwa/Getty Images

Nekaterih psov ni mogoče spremeniti tako, da bi postali popolnoma brezskrbni, družabni in varni v vsaki situaciji. Pri hudih oblikah agresije ali globokega strahu veterinarski strokovnjaki opozarjajo, da je napoved za popolno odpravo težave pogosto slaba. Realen cilj je lahko predvsem obvladovanje: manj izpadov, manj tveganja, več varnosti za ljudi in več predvidljivosti za psa. Včasih to pomeni nagobčnik, včasih prilagoditev okolja, včasih tudi zdravila in pomoč veterinarskega behaviorista.

Vzgoja psa ni le učenje ukazov, ampak predvsem gradnja odnosa. Pes se veliko lažje uči, če se ob človeku počuti varno, če razume rutino in če so pravila jasna in dosledna. Največ težav pogosto ne nastane zato, ker bi bil pes 'nemogoč', ampak ker ljudje od njega pričakujejo preveč, prehitro ali pa mu danes nekaj dovolijo, jutri pa ga za isto stvar kaznujejo.

Več iz teme

psihišni ljubljenčkipasme psovvzgoja psov
ZADNJE NOVICE
18:36
Novice  |  Svet
LEIPZIG

Groza v Nemčiji: z avtomobilom zapeljal v množico, ubil dva človeka (VIDEO)

Policija je voznika že prijela.
4. 5. 2026 | 18:36
18:18
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Legendarni igralec Premier lige na igrišču utrpel grozljiv zlom noge, njegova žena v solzah

Po besedah prisotnih je zvok ob udarcu spominjal na strel, nekdanji vezist pa je obležal v hudih bolečinah.
4. 5. 2026 | 18:18
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
NAJBOLJŠI PRIJATELJI

Resnica o vzgoji psov: Ne zmore se vsak naučiti vsega

Na vedenje psa vplivajo šolanje, genetika, zgodnja socializacija, zdravstveno stanje, pretekle izkušnje in raven stresa.
Ajda Janovsky4. 5. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Udejanjimo svoje sanje

Torek je tradicionalno pod vplivom Marsa, planeta akcije in gonilne sile.
4. 5. 2026 | 18:00
17:44
Novice  |  Slovenija
DOBROTNIK IZ NEGOVE

Kramberger prva žrtev slovenske demokracije: »Veliki Slovenec moral umreti zato, ker ni verjel ... «

Če ga ne bi ubili, bi Ivan Kramberger praznoval 90 let.
4. 5. 2026 | 17:44
17:34
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Lov po mestnih ulicah: voznik divjal, ogrožal ljudi in izginil

Vse občane, ki jih je voznik med begom ogrožal, prosimo, da to sporočijo na 113 ali na najbližjo policijsko postajo.
4. 5. 2026 | 17:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Ekipa se dokončno sestavi v KeBonu

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki