Režiser Peter Bratuša: »Vem, da so si solze in smeh zelo blizu« (VIDEO)

REŽIRAL FILME GAJIN SVET

Je človek številnih različnih svetov, ki so ga zgodbe fascinirale od nekdaj in jih nehote išče in sliši v vsakem pogovoru.

Peter Bratuša je režiral več kot 250 oglasov, ustvarjal televizijske projekte, podpisal nagrajeni kratki film 10 let, v zadnjih letih pa s trilogijo Gajin svet dokazal, da je mogoče tudi v slovenskem prostoru ustvariti film, ki nagovarja široko občinstvo. Gajin svet 3, ki je svetovno premiero dočakal na Sarajevskem filmskem festivalu, bo 28. avgusta v Križankah doživel slovensko premiero kot družinska akcijska komedija za vse čase. Okoliščine tokratne premiere so zanj nenavadne. Na isti dan, ko bo pred slovenskim občinstvom predstavil svoj novi film, bo Bratuša tudi eden od govornikov na ...