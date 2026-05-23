Ris Aleš igra tekmo življenja

Naši hokejisti blestijo na svetovnem prvenstvu v Švici: Čehom so vzeli mero, Slovakom točko. Četa trenerja Eda Terglava navdušuje. A to niso edini risi, ki bijejo boj. Doma v krogu svoje družine se iz dneva v dan bori danes 44-letni Aleš Kranjc. Bolezen ga je močno načela, neusmiljena je. »Moj mož Aleš se pogumno bori z ALS, uničujočo boleznijo, ki mu počasi jemlje sposobnost gibanja, govora in dihanja. Kljub vsemu se vsak dan znova bori z neverjetno odločnostjo – da bi ostal z nami, s svojo družino, predvsem z najinima otrokoma, starima 10 in 12 let, ki potrebujeta svojega očeta. V ZDA je na voljo obetavno zdravljenje, ki bi Alešu lahko podarilo več časa, več časa z otrokoma, več časa z nami in več trenutkov, ki jih še nismo pripravljeni izgubiti. Zadnja tri leta se borimo in zbiramo sredstva na vse mogoče načine,« pove in zapiše Andreja Kranjc.

Dvakrat na olimpijskih igrah

Za Alešem je odmevna kariera. Profesionalno pot je začel v sezoni 1997/98 pri HK Acroni Jesenice, kjer je igral do sezone 2008/09 in z moštvom trikrat postal slovenski državni prvak, in sicer v sezonah 2004/05, 2005/06 in 2007/08. Po odhodu z Jesenic je kariero nadaljeval v tujini. Igral je za Vienna Capitals, Albo Volán, České Budějovice, Kölner Haie, Kuban Krasnodar, Södertälje SK, KLH Chomutov, Bad Nauheim in Crimmitschau.

Pomemben pečat je pustil tudi v slovenski reprezentanci. Nastopil je na trinajstih svetovnih prvenstvih, od tega sedmih v elitni diviziji. Bil je član reprezentance ob zgodovinskem prvem nastopu Slovenije na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju, kjer je odigral vseh pet tekem. S Slovenijo je nastopil tudi na olimpijskih igrah leta 2018 v Pjongčangu, kjer je prav tako igral na vseh tekmah.

Danes z otrokoma, giblje se na vozičku. Foto: Facebook

Prvi simptomi

Pred šestimi leti je nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant in dvakratni olimpijec prvič začutil, da se njegovo telo ne odziva več kot nekoč. Težave je pripisoval utrujenosti po dolgoletni hokejski karieri, a se stanje kljub počitku ni izboljšalo. Po številnih pregledih in izključevanju drugih bolezni so mu zdravniki po dveh letih postavili težko diagnozo: ALS. Je kruta nevrološka bolezen, ki človeku postopoma jemlje moč mišic: najprej gibanje, nato lahko govor, požiranje in dihanje, medtem ko človek pogosto ostaja povsem zavesten in prisoten, bolezen pa je neozdravljiva. Za njegovo zdravljenje v ZDA, ki stane skoraj milijon evrov, zbirajo sredstva na platformi GoFundMe, darujete lahko na spletni strani: www.gofundme.com/f/help-heal-als.

Prositi za pomoč je ena najtežjih stvari, ki smo jih morali kdaj storiti.

»Tekli smo zanj. Peli smo zanj. Organizirali smo hokejske tekme njemu v čast. Na tej poti smo spoznali izjemne ljudi, spletli dragocena prijateljstva in našli moč v vseh, ki nam stojijo ob strani. Iskreno smo hvaležni vsakemu, ki nas še naprej podpira. Prišli smo že zelo daleč. Z donacijami in dobrodelnimi akcijami smo že zbrali tretjino od potrebnih 900.000 dolarjev. Drugo tretjino bomo zagotovili sami: s posojili in z vsem, kar imamo. Zdaj skušamo zbrati še zadnji del,« je jasna Andreja, ki ji ni lahko: »Prositi za pomoč je ena najtežjih stvari, ki smo jih morali kdaj storiti. A če ne poskusimo, nimamo nobene možnosti. Ta bolezen nam je vzela že ogromno. Prosimo le za več časa, več časa, ki bi ga lahko preživeli skupaj kot štiričlanska družina. Čas se izteka. Kmalu Aleš morda ne bo več mogel odpotovati na zdravljenje. Vsak prispevek nas pripelje korak bližje,« dodaja Andreja, ki bi za Aleša naredila vse.