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Robotska kosilnica terramow V1000: pametna kosilnica za vsak vrt

Za navigacijo uporablja kamere in ne potrebuje kovinskih vodil ali ročnega vodenja, košnja pa je zelo učinkovita.
Robotska kosilnica terramow V1000 na delu FOTO: Staš Ivanc

Robotska kosilnica terramow V1000 na delu FOTO: Staš Ivanc

Garaža oziroma polnilna postaja s streho FOTO: Staš Ivanc

Garaža oziroma polnilna postaja s streho FOTO: Staš Ivanc

Pogled od spodaj FOTO: Staš Ivanc

Pogled od spodaj FOTO: Staš Ivanc

Na vrhu so tudi tipke za ročno upravljanje. FOTO: Staš Ivanc

Na vrhu so tudi tipke za ročno upravljanje. FOTO: Staš Ivanc

Robotska kosilnica terramow V1000 na delu FOTO: Staš Ivanc
Garaža oziroma polnilna postaja s streho FOTO: Staš Ivanc
Pogled od spodaj FOTO: Staš Ivanc
Na vrhu so tudi tipke za ročno upravljanje. FOTO: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 2. 10. 2026 | 19:00
4:37
A+A-

Pri hišnih opravilih nam pomaga čedalje več pametnih naprav. Robotski sesalnik ni nobena posebnost več, prav tako lastniki domačih bazenov čedalje raje uporabljajo učinkovite robotske čistilnike, da ni treba izgubljati časa za duhamorna opravila. Robotki svoje delo opravijo tiho in brez pritoževanja, pri čemer tisti dražji modeli postajajo tudi vse pametnejši in se ne zapletajo v kable in cevi ali zaletavajo v pohištvo. Poleg tega ne potrebujejo pretiranega vzdrževanja, le redno čiščenje.

300 kvadratnih metrov lahko pokosi V1000 z enim polnjenjem.

Vrtni ro

V zadnjem času se pojavlja čedalje več oglasov tudi za robotske kosilnice, ki skrbijo za naše zelenice. Na test smo dobili pametno kosilnico hongkonškega proizvajalca TerraMow. Njihov paradni konj sliši na ime V1000 in za dobrega tisočaka ponuja zelo preprosto uporabo, za kar se lahko zahvali napredni tehnologiji samodejnega ustvarjanja zemljevidov. Namesto ročnega vodenja kosilnice okoli robov vrta ali zakopavanja mejnih žic V1000 uporablja tri kamere in sistem terravision 2.0 za samodejno kartiranje.

1.

Kosilnica lahko deluje do dveh ur in pol, baterija se napolni v dveh urah.

Umetna pamet poskrbi, da se robotek ne zaletava v drevesa, ne pokosi ženinih rož ali zapelje čez (večji) kakec, ki ga je na travi pustil hišni pes ali sosedov mačkon med nočnim potepom. Se mi je pa zgodilo, da se je robotek zataknil za kovinsko ograjico, ki ločuje nasad malin od travnika. A dodati moram, da se je ograjica že toliko posedla, da je kamera preprosto ni opazila v travi, poleg tega so bile maline po hudi suši že porezane in niso predstavljale ovire, pred katero bi se kosilnica ustavila.

Enostavna uporaba

Kosilnica podpira povezave bluetooth in wi-fi, kar omogoča nadzor prek pametnega telefona, kar je tudi najelegantnejša rešitev. Aplikacija omogoča nastavitev urnikov, območij košnje, prepovedanih con in spremljanje delovanja kosilnice v realnem času. To pomeni, da lahko prilagodimo delovanje kosilnice glede na svoje potrebe in urnik. Kosilnica bo sama zaznala, da dežuje ali je pretemno za košnjo: tedaj se bo samodejno vrnila na polnilno postajo in naslednjič, ko jo bomo zagnali – bodisi ročno bodisi po urniku –, nadaljevala od zadnjega shranjenega položaja na zelenici. Poskrbljeno je tudi za varnost, saj zazna nenačrtovano spremembo lokacije in nas opozori o morebitni kraji.

2.

Terramow V1000 deluje popolnoma samostojno, urnike določamo v aplikaciji.

Polnilna postaja (pri TerraMowu ji pravijo kar garaža) s streho tudi ščiti napravo pred vremenskimi razmerami, kar je velik plus, saj tovrstne postaje pri nekaterih drugih proizvajalcih sodijo med dodatno opremo. Kosilnica je tako bolj zaščitena pred elementi, kar ji zagotavlja daljšo življenjsko dobo naprave in zmanjšuje potrebo po dodatnem vzdrževanju. Fino je tudi to, da rezervni deli, kot so nadomestna rezila, niso astronomsko dragi (15 evrčkov za 12 rezil), poleg tega jih je razmeroma enostavno montirati. No, pa tudi sama kosilnica je izdelana iz robustne plastike in kovine. Z enim polnjenjem dela do poltretje ure oziroma pokosi do 300 kvadratnih metrov trave, odvisno od terena. Napolni se v dveh urah.

Učinkovita košnja

Samodejna košnja je zelo dobra, če je ne pošljemo na previsoko travo: V1000 lahko kosi travo, visoko od 25 do 75 milimetrov, s svojimi profiliranimi kolesi zmore naklon do 18 stopinj, kar jo naredi primerno za večino vrtov, tudi tistih z bolj razgibanim terenom. Če kosilnico uporabljamo redno, se bodo drobni delci pokošene trave lepo posušili in tudi pognojili zelenico.

3.

Če začne deževati ali se stemni, se vrne v garažo in si zapomni, kaj je že pokosila.

Težave so ji povzročali le tlakovci med samo travo, ki jih je raje zaobšla, treba pa je tudi računati, da sama ne bo pokosila čisto do roba vrta. A niti to ni problem: zadevo je mogoče rešiti z usmerjanjem kosilnice prek aplikacije. Denimo, po dolgotrajnem deževju, ko trava hitro raste, lahko kosilnico pošljemo na kritična mesta, da pokosimo prekomerno zraslo travo, nato pa nadaljuje samodejno.

Garaža oziroma polnilna postaja s streho FOTO: Staš Ivanc
Garaža oziroma polnilna postaja s streho FOTO: Staš Ivanc

Pogled od spodaj FOTO: Staš Ivanc
Pogled od spodaj FOTO: Staš Ivanc

Na vrhu so tudi tipke za ročno upravljanje. FOTO: Staš Ivanc
Na vrhu so tudi tipke za ročno upravljanje. FOTO: Staš Ivanc

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