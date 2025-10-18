Roglič (še) ne gre po Kopitarjevi poti

Konec meseca bo kolesarski as Primož Roglič upihnil 36. svečko, za njim je nova sezona v svetu kolesarstva, v katerega je vstopil leta 2013. »V bistvu je bila to nekakšna klasična Roglič sezona. Ogromno stvari se je spet zgodilo. Dober začetek s Katalonijo, tudi dober start dirke po Italiji, potem pa vse težave. Dirki po Franciji lahko rečeš neuspeh ali pa uspeh, kar je kar povedno. Odvisno, s katere strani se pogleda, kako se vzame. Še vse te zaključne dirke konec sezone. Zagotovo bi si želel več, kaj bi skrival,« je minulo nedeljo na svoji dobrodelni prireditvi Zlati krog ocenil Primož Roglič.

Sezono je začel z 8. mestom na dirki po Algarveju, nato je postal zmagovalec dirke po Kataloniji. Štirje padci so ga stali zmago na Giru, dirko po Franciji je sklenil na 8. mestu. Tadeju Pogačarju je na svetovnem prvenstvu pomagal do naslova svetovnega prvaka v cestni vožnji.

Prehiteti Pogačarja

»Treniral in delal sem vse stvari najbolje, kot znam. Na koncu koncev je to prineslo mesta, ki sem jih dosegel. Vsi drugi gredo še malo hitreje naprej. Po koncu sezone se moramo usesti in ugotoviti, kaj in kako, ter zastaviti stvari za prihodnje leto,« v minulo sezono pogleduje Roglič, ki je v tej sezoni zabeležil tri zmage: poleg omenjene dirke po Kataloniji je vknjižil na njej dve etapni zmagi.

Te je pridno beležil Tadej Pogačar, številka ena na svetovni lestvici. Roglič zaseda 35. mesto. »Mogoče je, koliko je to realno, je pa drugo,« je Roglič odgovoril na vprašanje, kako premagati Pogačarja. Ob tem je poudaril, da ima Pogačar ob sebi tudi dobro ekipo UAE.

Zbrano sedmo silo je zanimalo, kako dolgo bo Primož še tekmoval. Minuli mesec je še en as, hokejist Anže Kopitar, napovedal, da bo to njegova zadnja sezona. Bo tudi Roglič napovedal slovo? »Glede na to, kako hitro si izmišljujem stvari, ko je zadnji moment jasno, da ja in pa ne, je kar malce iluzorno pričakovati, da bi od sebe pričakoval, da bi rekel: drugo leto bo pa to moja zadnja sezona. Morda pa bom drugo leto, ko se bomo takole dobili, rekel, da ne bom več startal,« je bil jasen.

Remca še ne pozna

Pred njim je tretja sezona v dresu Red Bull Bora Hansgrohe. Minule tedne ni manjkalo namigovanj, da se bo selil. »Nisem komentiral. So bolj drugi govorili. Če bi mene vprašali, bi rekel, da imam še enoletno pogodbo,« je v kali zatrl ugibanja in potrdil, da ostaja član ekipe. Ta je dobila veliko okrepitev, pa tudi konkurenco za Primoža. Remco Evenepoel ima 25 let, je evropski, svetovni in olimpijski prvak. Roglič je priznal, da ga osebno ne pozna, na temo sodelovanja v novi sezoni se še nista usedla. Za to bo čas v prihodnjih tednih.

»Dobra stvar v bistvu. Zame mogoče, da se lahko malo pomaknem na stranski tir, glede vse odgovornosti, vseh teh stvari. Ker imamo zdaj enega mlajšega, na kogar se lahko vsi obesijo in startajo. Upam, da bom imel mogoče malo več miru, malo več svobode,« se Roglič zaveda, da bo svojo priložnost večkrat iskal tudi iz drugega plana. Ne pozabimo: Primožev moštveni kolega je tudi takisto 25-letni Nemec Florian Lipowitz.

Upam, da bom imel mogoče malo več miru, malo več svobode.

Roglič se zaveda, da bo ekipa potrebovala čas. Tudi zaradi nove dimenzije, ki jo je dal prihod Red Bulla, posledično novih obrazov, s tem rastejo tudi apetiti. Roglič, štirikratni zmagovalec Vuelte, enkratni zmagovalec Gira in olimpijski prvak iz leta 2021, pa zagotovo še ni rekel zadnje.