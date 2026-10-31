Rok Lunaček: zavrnitve so ga spravile v jok

Člani pop skupine Flirrt so pred enim največjih izzivov v karieri. Napovedali so koncert v Stožicah, toda pot do velikih odrov ni bila preprosta. Pevec in avtor številnih uspešnic Rok Lunaček je v iskrenem intervjuju spregovoril o letih zavrnitev, solzah, strahu pred praznimi dvoranami in pokojnem očetu, ki je v skupino verjel tudi takrat, ko vanjo niso verjeli niti sami. Razkril je tudi, kako pomembno vlogo ima pri uspehu njegova življenjska sopotnica.

S skupino Flirrt ste napovedali koncert v Stožicah, ki za številne slovenske glasbenike predstavljajo nekakšen sveti gral. Kako vi gledate na ta veliki korak?

Meni so sveti gral Križanke. Če že moram izbirati. Pravzaprav pa so zame sveti gral vsi odri, na katerih smo že nastopili, tudi tisti čisto majhni. Spomnim se koncertov, na katerih je bilo sto ali dvesto ljudi, jaz pa sem med njimi prepoznal trinajst obrazov in se spraševal, zakaj nihče ne hodi na naše koncerte. To je bilo že precej dolgo nazaj. Stožice so morda nekaj, kar se od skupine pričakuje, ko razproda vse druge dvorane. Do tega imamo določeno strahospoštovanje, ampak vemo, da bo zelo dobro. Po petih letih trdega dela smo postali dovolj samozavestni, da se tega koncerta res veselimo. Celo jaz, ki sem bil vedno največji paničar in sem se spraševal, ali bomo dvorano razprodali, sem se končno začel veseliti. Moja boljša polovica, ki je tukaj za kamero, lahko potrdi, da ne pretiravam. Ker smo bili toliko let na tleh, nikoli nismo vedeli, ali bo dvorana napol prazna, ali ne bo nikogar, ali pa bo polna. Vedno sem malo pogledoval proti vratom. Verjetno nisem ne prvi ne zadnji pevec, ki to počne. Morda smo pevci takšni zato, ker potrebujemo potrditev, da vendarle nismo povsem zanič. Zdaj smo prišli do točke, ko vemo, da so koncerti razprodani, zato lahko še toliko bolj uživamo. Ogromno energije namreč izgubiš zaradi strahu, ki ga je že tako preveč na tem svetu. Priznam, da sem leta in leta zelo trpel. In razumem, zakaj. Vedel sem, da je naša glasba namenjena številnim ljudem in da jim lahko polepša življenje. Zdaj vidim, da jim ga res polepša, in zaradi tega sem zelo srečen.

Kdo je bil prvi, ki je na glas izrekel zamisel, da bi skupina Flirrt nastopila v Stožicah?

Lahko odgovorim nekoliko drugače. Prvi, ki je zares verjel v našo skupino, ko še sami nismo verjeli vanjo, jaz pa še najmanj, je bil moj oče. Živo se spomnim, kako sva sedela v njegovi dnevni sobi. Takrat smo imeli približno osem do deset koncertov na leto, večinoma v klubih, ki sprejmejo od sto do tristo ljudi. Ti koncerti so bili dobro obiskani, vendar nismo govorili o množicah s tisoč, dva tisoč ali več obiskovalci. Sam sem bil v tistem času zelo uspešen in plodovit avtor. Pisal sem ogromno pesmi. Ko se danes spomnim, koliko sem jih napisal, sem kar utrujen. Recimo, da sem ustvaril tudi po tisoč skladb na leto, od katerih mnoge sploh niso bile izdane. Bil sem izčrpan in mislim, da je oče to začutil. Rekel mi je: »Glej, saj ti je uspelo. Ali si nisi že dokazal, da znaš napisati vse, od zabavnih uspešnic do džezovskih in pop skladb ter popevk? Na svojo skupino si pa popolnoma pozabil. Rodil si se za to, da osrečuješ ljudi. Zakaj bi jih osrečevali samo drugi?« Poskušal sem ga prepričati, da ne razume glasbenega posla, saj sam ni bil glasbenik. Toda očitno je nekaj slutil precej bolje kot jaz. Imel je popolnoma prav. Pred smrtjo sem mu rekel, da mu bom naredil to uslugo in se znova posvetil skupini. Pa sploh nisem vedel, kako naj se tega lotim.

Rojen, da osrečuje ljudi. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

Kako težko je bilo skupino po toliko letih znova postaviti na noge?

Bili smo pozabljena skupina. Ko smo se skupaj z našim predstavnikom za odnose z javnostmi in takratnim menedžmentom lotili dela, smo morali ljudi dobesedno prositi za priložnost. Vrata so se nam zapirala. Kolikokrat sva z Vito (ženo, op. p.) prejokala zaradi vseh teh zavrnitev! Nenehno smo poslušali: »Ne!«. Velikokrat so bile zavrnitve zelo vljudne, češ da se trenutno osredotočajo na nekaj drugega. Kot pri razhodu iz neke nesmiselne zveze. Po domače povedano nam niso želeli neposredno reči, da nismo dovolj priljubljeni. Takšnih odgovorov je bilo res veliko. Skoraj raje bi slišal neposredno zavrnitev, da preprosto nismo dovolj veliki. Potem smo ubrali svojo pot. Nobena radijska postaja nas ni želela vrteti, mediji so nam obračali hrbet. Zato smo začeli sami, koncert za koncertom, pred petdesetimi ali stotimi ljudmi.

Večkrat ste omenili, da vas na tiste čase veže tudi eden najbolj čustvenih koncertov, ki ste jih odigrali. Kaj se je zgodilo?

Moj oče je umrl 25. julija 2021. Teden dni po njegovi smrti smo imeli koncert v SubArtu, odličnem alternativnem klubu na prostem v Kranju. Prodali smo nekaj več kot devetdeset vstopnic, ki so stale 10 evrov. Ni bilo veliko ljudi, vendar je bil koncert izjemen. Posnetek imamo še danes in bo tudi v filmu. Sam sem se tam povsem zlomil, saj je od očetove smrti minil komaj teden dni. Jokal sem. Toda to je bil eden mojih najljubših koncertov, kar smo jih kdaj doživeli. Za lep koncert sploh ne potrebuješ velike množice. Prepričanje, da je dober koncert mogoč samo pred ogromno ljudmi, je napačno. Seveda pa je lepo, če je obiskovalcev veliko. Takrat je še več ljubezni. Nekaj let pozneje smo razprodali Zlato polje, največjo dvorano v Kranju in eno največjih na Gorenjskem. Nastopili smo pred več kot dva tisoč ljudmi. Prav tam sem povedal to zgodbo. Spomnim se, da sem v zaodrju skupini rekel: »Se spomnite, kako smo tam čez cesto, v SubArtu, igrali pred skoraj praznim prizoriščem?« Tudi takrat smo z veseljem stopili na oder, le da nas je spremljal strah, ali bo sploh kdo prišel. Zelo rad se spominjam tistih časov.

Imate občutek, da vas pokojni oče še vedno nekje spremlja in da je s svojo podporo pomembno prispeval k vašemu današnjemu uspehu?

Vsakič, ko govorim o tem, dobim cmok v grlu. Tudi zdaj me nekoliko stisne.

Večkrat priznate, da imate pred nastopi veliko tremo. Ko pa stopite na oder, znate tudi najbolj intimne in čustvene trenutke zelo lepo ubesediti pred veliko množico ljudi. Kaj se takrat zgodi v vas?

Mislim, da bi morali o tem več povedati drugi. Sam sebe namreč zelo nerad gledam. Tudi če vem, da je bil koncert čudovit, mi je pozneje, ko gledam posnetke, vse skupaj nekoliko čudno. Ne bom rekel, da je grozno, ampak nenavadno. Podobno je s tem, da zdaj sedim tukaj in promoviram samega sebe. Da moram govoriti, naj ljudje pridejo v Stožice in poslušajo našo novo pesem. To mi je zelo nenavadno. Dobro vem, kako zelo uživam, ko pišem pesmi, in kako zelo uživam, ko jih pojem ljudem. Toda vedno mi bo nekoliko čudno, da moram ljudem govoriti: »Pridite, saj veste, kako lepo je na naših koncertih.« To promoviranje samega sebe oziroma zunanje podobe mi je nenavadno.

Za lep koncert ne potrebuješ velike množice, pravi Rok Lunaček. FOTO: Neža Kralj

Pri uspehu skupine pa ima pomembno vlogo tudi vaša življenjska sopotnica, ki je prevzela poslovni del njenega delovanja, kajne?

Če potegnem črto pod vsem, kar sva povedala, sem zelo vesel, da je oče sprožil nekaj, kar se je pozneje preneslo na mojo boljšo polovico. Ona je prevzela poslovni del delovanja skupine in po njeni zaslugi so v naše življenje prišli številni ljudje. Danes sem skoraj povsem prepričan, da ekipa, ki dela z nami, resnično verjame v nas. Nihče ne drži fige v žepu, kar se je v preteklosti velikokrat dogajalo. Bili so ljudje, ki so nas pretentali ali nas peljali žejne čez vodo. Toda razumem, da je tudi to del posla. Teh zamer ne nosim s seboj. Vsem sem odpustil, sem se pa iz teh izkušenj marsikaj naučil. Ljudje, ki nas danes obkrožajo, so res krasni. Morda je najpreprosteje povedati takole: skupaj se imamo lepo.

Ko človek spremlja vajine skupne nastope in duete, se zdi, kot da gleda pravo filmsko romanco. Takšno ljubezen, o kakršni sanjajo številni. Toda tudi vidva z Vito sta morala prestati precej preizkušenj, da sta danes tam, kjer sta, kajne?

Absolutno. Velikokrat je bilo težko. Spomnim se, ko sva doživela finančni zlom, in to niti ne tako dolgo nazaj. Imela sva stanovanjski kredit, ki sva ga morala odplačevati, denarja pa je primanjkovalo. Vita je kljub izobrazbi in odličnemu uspehu v šoli delala v trgovini, jaz pa sem prenašal škatle, da sva lahko plačevala položnice. Danes nama gre finančno zelo dobro, vendar denar ni temelj sreče. Spomnim se časov, ko sva imela konec meseca v denarnici le še 500 tolarjev. Za nekaj sto tolarjev sva si privoščila dve kino vstopnici, dunajski zrezek, pomfri in rolado ter se počutila kot največja frajerja. To so bili eni najlepših trenutkov. Za srečo ne potrebuješ veliko denarja, moraš pa ga imeti dovolj za osnovno življenje. Tudi sam sem v mladosti doživel čase, ko ni bilo denarja niti za elektriko. To je res težko. Najlepše je, ko imaš ravno dovolj za normalno življenje. Če imaš ogromno denarja, pa verjetno pridejo drugačni zapleti.

Sta z Vito takoj vedela, da sta si usojena? Je med vama takoj preskočila iskrica?

Takoj. Oba sva vedela, da je med nama nekaj posebnega. Toda zaradi mladostne trme in ega nisva takoj postala par. Na žalost je morala Vita skoraj umreti, da sva prišla skupaj. Doživela je namreč hudo prometno nesrečo. In prav zaradi najhujše stvari, ki se ji je zgodila v življenju, se je zgodila najlepša stvar v najinem skupnem življenju.

Flirrti ste znani po intimnih in čustvenih trenutkih na koncertih. Vas je kaj strah, da bo pred tako veliko množico v Stožicah težje ustvariti to posebno bližino z občinstvom?

Pričarali bomo intimno vzdušje, čeprav bo koncert tudi teatralen. Podobno je bilo že v Cankarjevem domu, kjer smo imeli izjemno osvetlitev, oder in celotno produkcijo, a je bil koncert kljub temu zelo oseben. Tudi v Stožicah želim ustvariti nekaj veličastnega, hkrati pa ohraniti občutek, kot da smo z vsakim obiskovalcem na štiri oči. Po koncertu vam bom lahko povedal, ali nam je uspelo. Vsekakor se bom maksimalno potrudil.

Zame so sveti gral vsi odri, na katerih smo že nastopili, tudi tisti čisto majhni.

Se boste glede na tremo, ki vas pogosto spremlja pred nastopi, na Stožice tudi posebej psihološko pripravili?

Verjetno se bom, ampak iz izkušenj vem, da imam na koncu kljub vsem pripravam tremo. Si pa upam trditi, da je danes precej bolje kot nekoč. Zdi se mi, da jo veliko lažje obvladujem, tudi zato, ker sem pridobil nekaj samozavesti. Spoznal sem, da koncert ni moja tekma z občinstvom, ampak da pri ustvarjanju lepega večera sodelujemo. Ljudje pridejo, ker se želijo imeti lepo, ker imajo radi nas, mi pa njih. Dolgo sem potreboval, da sem naredil ta miselni preskok. Ni nam treba občinstva ves čas prepričevati, da ga imamo radi. Do takšnih spoznanj pa prideš šele z izkušnjami.

Ob koncu pogovora bi radi našim bralcem predali še posebno sporočilo. Kaj jim želite povedati?

Rad bi povedal nekaj, kar ne velja samo za naše koncerte, ampak za nastope vseh slovenskih skupin, pa naj bodo to Siddharta, Big Foot Mama, Modrijani, kdor koli. Ko pridete na koncert, pozabite na skrbi. Vem, da se sliši kot floskula, ampak vsak koncert in pravzaprav vsak trenutek v življenju se zgodi samo enkrat in nikoli več na povsem enak način. To je nekaj čudovitega, kar nam je podarjeno v tem kratkem utrinku, ki mu pravimo življenje. Ljudem na koncertih vedno rečem, naj bodo od tistega trenutka naprej najboljša različica sebe. Ko se naslednje jutro zbudite, se zavedajte, da ste lahko srečni in da ste sami sebi dovolj, skupaj s tistimi nekaj ljudmi, ki jih imate resnično radi. In to zavedanje nesite naprej. Svet je v svojem bistvu zelo lep. Če je na trenutke nekoliko črn, smo za to deloma krivi tudi sami, ker dopuščamo, da takšen postaja. Naj bo lep, naj sije sonce. Bodite tudi sami sonce in imejte se radi. Najprej sebe, da boste lahko imeli radi tudi druge.