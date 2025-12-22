  • Delo d.o.o.
JEZIKOVNI NASVETI

Rokovanje z iztrebki je nečednost s črno piko

Tako kot se moramo znati pravilno rokovati, pa bi se morali vsi naučiti tudi več o pravilih lepe jezikovne stilistike.
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
Maša Močnik
 22. 12. 2025 | 19:00
3:08
A+A-

Še slaba dva tedna, pa bomo mnogim srčno segli v dlan in jim zaželeli srečno novo leto. Ta dlan bo seveda čista; kot nas vedno znova opozarjajo v obdobjih virusnih obolenj, bomo skrbeli za redno umivanje rok. Tako kot se moramo znati pravilno rokovati, pa bi se morali vsi naučiti tudi več o pravilih lepe jezikovne stilistike. Na primer: Ste vedeli, da ima glagol rokovati (s čim) v pomenu ukvarjati se s čim, upravljati, urejati kaj v pravopisu črno piko? Gre za nesrečni kroatizem, ki se ga kar nekako ne moremo otresti, pa čeprav je v mnogih primerih rab še tako neposrečen. Kdaj lahko deluje tudi zelo odbijajoče.

Zato namesto glagola rokovati pravilno uporabimo, kot nam predlaga pravopis, recimo glagola ravnati ali delati s čim. Ne pozabimo torej: glagol rokovati (se) s kom lahko pravilno uporabimo samo v dobesednem smislu, za opis dejanja, ki je na priloženi fotografiji. Vsaka druga raba je napačna.

Do ponotranjenja tega pa bo kar dolga pot, saj recimo v poslovnem okolju podjetja v opisu storitev, ki jih ponujajo, še kako rada uporabljajo glagol rokovati s črno piko. Morda to komu celo daje občutek, da besedilo tako deluje nekako bolj formalno, celo bolj prefinjeno. Pa ni tako, kdaj je stavčno okolje tako ponesrečeno, da nam prikliče zares, milo rečeno, neokusno sliko, na primer: rokovanje z iztrebki. To besedno zvezo bomo zasledili na primer v opisu storitev kakega komunalnega podjetja ali v navodilih lastnikom psov kakega kinološkega društva, pravilno pa je: ravnanje z iztrebki ali, če želimo bolj specifično, na primer odvoz iztrebkov, pobiranje iztrebkov.

Če v Googlov iskalnik vtipkamo besedni zvezki 'rokovanje s čim' in 'rokovanje z iztrebki', nam najdeni zadetki pokažejo še več primerov napačne rabe, ki lahko kdaj tudi smešno delujejo, med njimi je rokovanje s hrčkom.

Oglejmo si jih, poleg pa podajamo še pravilni zapis: splošni ukrepi pri rokovanju z živalmi: pri ravnanju z živalmi,

– rokovanje z odpadki/izločki/iztrebki: v vseh primerih je pravilno ravnanje z,

– pri čiščenju podstrešij sta potrebna dobra zaščita ter ustrezno rokovanje: /.../ ter pravilno ravnanje,

– rokovanje z izdelki na višji ravni: skrb za izdelke na višji ravni,

– skobčevki stres povzroča neprimerno rokovanje z njo: /.../ neprimerno ravnanje z njo,

– rokovanje z orožjem: uporaba orožja,

– varno rokovanje s surovim mesom: varno ravnanje s surovim mesom,

– pravilno rokovanje z dojenčkom: pravilna oskrba dojenčka. Tu se pojavlja še angleška beseda handling, posledica rabe družbenih omrežij in je ravno tako nesprejemljiva v slovenskih besedilih.

V novem letu vsem želimo srečno roko pri izbiri pravih izrazov in da v besedilih naletimo na čim manj tujih besed. Pišete nam lahko na lektura@slovenskenovice.si.

 

