Roman Vodeb: Seks se vselej prodaja

INTERVJU

Razočarane gospodinje pri seksologu brez zadržkov razpirajo intimne vzorce, ki oblikujejo naše odnose – tudi tam, kjer si jih ne upamo pogledati

Ob izidu svoje nove knjige Roman Vodeb znova vstopa v prostor, kjer se stikata osebno in družbeno, intimno in javno. Njegovo delo že vrsto let vztraja na presečišču terapevtskega uvida in družbene provokacije, pri čemer zgodbe posameznic niso zgolj izpovedi, temveč razkrivajo širše vzorce odnosov, želja in razočaranj, ki se – pogosto nezavedno – prenašajo iz generacije v generacijo. Razočarane gospodinje pri seksologu ne naslavljajo le spolnosti in partnerstva, temveč odpirajo tudi globlje plasti čustvenega življenja: tiste, ki jih radi poenostavimo, potisnemo na rob ali preprosto prezremo. V ...