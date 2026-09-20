Romarjev veliko, ponudbe premalo

TRŽNA NIŠA

Slovenska romarska središča vsako leto privabijo na stotisoče obiskovalcev, na Brezje jih v samo enem letu pride okoli 400.000. Z boljšo promocijo, povezovanjem, nastanitvami in spremljevalno ponudbo bi lahko razvili precej močnejši turistični produkt.

Marija, skoz' življenje voditi srečno znaš, ti pelji skoz' trpljenje življenja čolnič naš,« je pesem, ki odmeva na romarskih avtobusih in romarskih poteh. Slovenci radi romamo. Smo dežela cerkva, svetišč in romarskih poti: imamo blizu 2500 cerkva, skupaj s kapelami in znamenji, ter skoraj 3000 sakralnih objektov. Rado nas zanese tudi na tuje, te dni je na romarski poti Camino tudi slovenski vplivnež in vloger Tomaž Gorec, ki ga spremlja skoraj četrt milijona sledilcev, seveda na družbenih omrežjih. V Sloveniji so najbolj priljubljena Marijina svetišča. Daleč najbolj obiskane so Brezje, ...