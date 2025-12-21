Ruše imajo največje na prostem (FOTO)

Občina Ruše je skupaj z Javnim zavodom Športni park Ruše v Športnem parku Ruše slovesno odprla Veliko drsališče Ruše. Odprtje je potekalo v okviru Zimskega dneva športa, ki ga izdatno podpira Fundacija za šport, dogodek pa je sklenil atraktiven svetlobno-ognjeni spektakel Društva Kreaktiv, ki ga vodita Nataša in Andraž Teran. Ta je na prizorišču, ki je spominjalo na otvoritveno slovesnost zimskega športnega tekmovanja, ustvaril posebno praznično vzdušje z veliko dobre energije. Ob odprtju je bilo drsanje za vse brezplačno.

Vesna Glavendekić, Nelly Leva in Stanko Zorec, naj prostovoljec 2017 in vodja gledališča Toneta Partljiča Pekre-Limbuš

Nataša Teran iz društva Kreaktiv je poskrbela za ognjeni spektakel.

Drsališče bo odprto do 31. januarja. Fotografije: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Direktorica Javnega zavoda Športni park Ruše Lucija Smolnik je poudarila: »Zelo sem vesela, da smo po letu premora v Občini Ruše znova oživili Veliko drsališče Ruše, ki ima za lokalno skupnost velik pomen. Odprtje že vrsto let privablja izjemno število obiskovalcev vseh starosti – od otrok, ki so se prvič podali na led, do izkušenih drsalcev, ki s svojo energijo in navdušenjem soustvarjajo nepozabne trenutke.«

Drsališče bo odprto do 31. januarja in ponuja pester program. Petki in sobote so rezervirani za drsanje pod veliko disko kroglo, obiskovalci se bodo lahko udeležili tematskih drsalnih dogodkov, namenjenih parom, družinam in prijateljem. Posebno decembrsko presenečenje bo obisk Božička.