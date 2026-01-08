S harmoniko do prve zmage

Na novoletnem narodnozabavnem festivalu v Dolenjskih Toplicah je za veliko presenečenje poskrbela skupina Ekstaza, sicer bolj znana po pop in rock zvrsti, člani pa so se odločili, da v roke vzamejo tudi harmoniko. In že na prvem festivalu, ki so se ga udeležili, so prejeli najvišjo nagrado – zlatega termalčka.

»Smo Ekstaza, našo skupino sestavlja šest članov, vsi prihajamo iz Dolenjske in Posavja. Trenutno imamo posneto eno samo skladbo, ki jo je mogoče poslušati na YouTubu, še eno, s katero smo zmagali na zadnjem narodnozabavnem festivalu v minulem letu v Dolenjskih Toplicah, bomo posneli v kratkem,« nam pove pevka skupine Tamara Blatnik. Kot dodaja, imajo posnetih osem pesmi, vse v zvrsti pop rocka, sicer pa so na glasbeni sceni povsem nedefinirani. »Ker je bila večina članov že vrsto let del raznih narodnozabavnih ansamblov, smo se podali tudi v te vode, saj ljubezen in spoštovanje do vseh vrst glasbenih zvrsti pri nas ne poznata meja, kar se čuti pri našem izvajanju raznih pesmi, tudi svetovno znanih uspešnic,« pove Blatnikova.

Zato so se podali na festival v Dolenjskih Toplicah, in to brez pričakovanj. Le z željo, da spoznajo nove ljudi in ansamble. »Zato nas je zmaga toliko bolj presenetila, a tudi zelo razveselila. Skladbo z naslovom Fantič moj je Anže Novak, harmonikar in basist, napisal že pred desetimi leti. Mi pa smo jo zgolj osvežili in predstavili svetu. Poleg naše avtorske smo zaigrali še skladbo iz zakladnice, izbrali pa smo Nevihto v zakonu Ansambla Franca Miheliča,« povedo člani skupine Ekstaza, za katere je bil to sploh prvi festival in tudi prva zmaga. Zato so zdaj dobili toliko večji zagon, da bodo ustvarjali še naprej, in to narodnozabavne skladbe.

Novi projekti

»Letos si želimo nastopiti tudi v Števerjanu, na Vurberku, na ptujskem festivalu, festivalu Graška Gora poje in igra in še kakšnem,« napovedujejo fantje in dekle, ki bodo zdaj vso energijo usmerili v nove projekte. »Želimo si ustvariti vsaj pet lastnih narodnozabavnih skladb, pri čemer bomo sodelovali z odličnimi tekstopisci in aranžerji in upamo, da bomo lahko kmalu predstavili cel album pesmi,« nam povedo člani skupine Ekstaza, ki so vsi zaposleni, zato je najbolj primeren dan za vaje – nedelja. »Vadimo v Cerkljah, pri našem bobnarju in vokalistu Jožetu Orešarju, kjer je tudi sedež skupine. Med nami ni nobenega profesionalnega glasbenika, vsi ustvarjamo z dušo in spoštovanjem do vseh zvrsti glasbe. Ker smo skoraj vsi vokalisti, nas ni strah izvajati niti zahtevnejših skladb,« je povedala pevka Tamara Blatnik, ob kateri so v skupini še Elvis Preskar, ki igra klavirsko harmoniko, klaviature, bariton in bas, solo kitarist je Mitja Gorenc, ritem kitarist pa Aljaž Novak. Delujejo že od leta 2018, a so se doslej pretežno posvečali vajam in zabavnemu repertoarju, v katerem najdemo številne svetovno znane uspešnice izvajalcev od AC/DC, Janis Joplin, Bryana Adamsa, Queen, Abbe, Tine Turner do domačih glasbenih zvezd, kot so Big Foot Mama, Mi2, Tabu, Siddharta, Jan Plestenjak, pa tudi Jelena Rozga, Leteći Odred, Plavi Orkestar, Parni Valjak in drugi. V narodnozabavnem repertoarju so pretežno starejše Avsenikove, Miheličeve, Slakove pa tudi Henčkove uspešnice. Prevladuje diatonična harmonika, a radi zapojejo tudi ob klavirski, nastopajo pa povsod, kamor jih povabijo.