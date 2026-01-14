S pesmijo v novo leto

Ko se kot pevec ozreš na cerkev, polno ljudi, ki res pozorno in zbrano poslušajo, uživaš, ko poješ,« je povedal Marko Čižman, eden od osmerice duhovnikov, ki so člani duhovniškega okteta Oremus. Minulo nedeljo so napolnili župnijsko cerkev sv. Tilna v Višnji Gori, pripravili so božični koncert. Oktet, ki združuje duhovnike ljubljanske nadškofije in novomeške škofije, je ljubiteljem zborovskega petja predstavil Božično zgodbo. Med člani okteta je tudi novi župnik Višnje Gore Janez Avsenik.

Ubrano so zapeli, tudi dve slovenski ljudski, Glej zvezdice božje in Poslušajte vsi ljudje. Foto: Gašper Stopar

Koncert je spremljalo svetopisemsko besedilo, ki ga je prebiral dramski igralec Pavle Ravnohrib. Pevcem, ki so nastopili ob spremljavi flavte, violine in klavirja, je prisluhnil tudi župan Dušan Strnad. Obiskovalci so si lahko po koncu ogledali jaslice, ki so jih v stranski kapeli župnijske cerkve v času božične devetdnevnice postavili mladi in njihovi starši.

Koncert je spremljalo svetopisemsko besedilo, ki ga je prebiral dramski igralec Pavle Ravnohrib. Foto: Gašper Stopar

Jubilej z dvema koncertoma

»Med prazniki ne pojemo, ker imamo vsi precej duhovniškega dela. Ko so prazniki mimo, pa radi zapojemo,« je nadaljeval Marko Čižman (drugi tenor), poleg njega in župnika Janeza Avsenika (drugi tenor) so člani okteta še Sebastjan Likar (prvi tenor), Andrej Župan (prvi tenor), Gašper Mauko (drugi tenor), Bogdan Oražem (prvi bas), Matevž Mehle (prvi bas), Marjan Lampret (drugi bas) ter Janez Rihtaršič (drugi bas). Vodi jih zborovodkinja Damijana Božič-Močnik. Repertoar okteta sega od liturgične in motetne tradicije do slovenskih duhovnih ter domoljubnih pesmi, pogosto v priredbah za moško zasedbo. Izdali so tri zgoščenke: Cerkveno leto v pesmi (2009), Za domovino (2013) in konceptualno Božično zgodbo (2023).

Med člani okteta je tudi novi župnik Višnje Gore Janez Avsenik. Foto: Gašper Stopar

Letos zbor slavi jubilej – 20 let delovanja. Vsak teden se dobivajo na vajah, leto 2026 pa bosta zaznamovala tudi dva koncerta, in sicer v Ljubljani in Novem mestu. Želijo si, da bi mlajša generacija duhovnikov osnovala še en oktet. »Spodbujamo mlade duhovnike, da bi peli. Da potem lahko mi enkrat v miru ugasnemo, oni pa nadaljujejo,« sklene Marko Čižman.