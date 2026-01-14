  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JUBILEJ

S pesmijo v novo leto

V župnijski cerkvi so zapeli duhovniki, ki so združeni v oktet Oremus. Letos slavijo 20 let uspešnega delovanja.
V Višnji Gori Foto: Gašper Stopar

V Višnji Gori Foto: Gašper Stopar

Ubrano so zapeli, tudi dve slovenski ljudski, Glej zvezdice božje in Poslušajte vsi ljudje. Foto: Gašper Stopar

Ubrano so zapeli, tudi dve slovenski ljudski, Glej zvezdice božje in Poslušajte vsi ljudje. Foto: Gašper Stopar

Koncert je spremljalo svetopisemsko besedilo, ki ga je prebiral dramski igralec Pavle Ravnohrib. Foto: Gašper Stopar

Koncert je spremljalo svetopisemsko besedilo, ki ga je prebiral dramski igralec Pavle Ravnohrib. Foto: Gašper Stopar

Med člani okteta je tudi novi župnik Višnje Gore Janez Avsenik. Foto: Gašper Stopar

Med člani okteta je tudi novi župnik Višnje Gore Janez Avsenik. Foto: Gašper Stopar

V Višnji Gori Foto: Gašper Stopar
Ubrano so zapeli, tudi dve slovenski ljudski, Glej zvezdice božje in Poslušajte vsi ljudje. Foto: Gašper Stopar
Koncert je spremljalo svetopisemsko besedilo, ki ga je prebiral dramski igralec Pavle Ravnohrib. Foto: Gašper Stopar
Med člani okteta je tudi novi župnik Višnje Gore Janez Avsenik. Foto: Gašper Stopar
Drago Perko
 14. 1. 2026 | 18:00
2:20
A+A-

Ko se kot pevec ozreš na cerkev, polno ljudi, ki res pozorno in zbrano poslušajo, uživaš, ko poješ,« je povedal Marko Čižman, eden od osmerice duhovnikov, ki so člani duhovniškega okteta Oremus. Minulo nedeljo so napolnili župnijsko cerkev sv. Tilna v Višnji Gori, pripravili so božični koncert. Oktet, ki združuje duhovnike ljubljanske nadškofije in novomeške škofije, je ljubiteljem zborovskega petja predstavil Božično zgodbo. Med člani okteta je tudi novi župnik Višnje Gore Janez Avsenik.

Ubrano so zapeli, tudi dve slovenski ljudski, Glej zvezdice božje in Poslušajte vsi ljudje. Foto: Gašper Stopar
Ubrano so zapeli, tudi dve slovenski ljudski, Glej zvezdice božje in Poslušajte vsi ljudje. Foto: Gašper Stopar

Koncert je spremljalo svetopisemsko besedilo, ki ga je prebiral dramski igralec Pavle Ravnohrib. Pevcem, ki so nastopili ob spremljavi flavte, violine in klavirja, je prisluhnil tudi župan Dušan Strnad. Obiskovalci so si lahko po koncu ogledali jaslice, ki so jih v stranski kapeli župnijske cerkve v času božične devetdnevnice postavili mladi in njihovi starši.

Koncert je spremljalo svetopisemsko besedilo, ki ga je prebiral dramski igralec Pavle Ravnohrib. Foto: Gašper Stopar
Koncert je spremljalo svetopisemsko besedilo, ki ga je prebiral dramski igralec Pavle Ravnohrib. Foto: Gašper Stopar

Jubilej z dvema koncertoma

»Med prazniki ne pojemo, ker imamo vsi precej duhovniškega dela. Ko so prazniki mimo, pa radi zapojemo,« je nadaljeval Marko Čižman (drugi tenor), poleg njega in župnika Janeza Avsenika (drugi tenor) so člani okteta še Sebastjan Likar (prvi tenor), Andrej Župan (prvi tenor), Gašper Mauko (drugi tenor), Bogdan Oražem (prvi bas), Matevž Mehle (prvi bas), Marjan Lampret (drugi bas) ter Janez Rihtaršič (drugi bas). Vodi jih zborovodkinja Damijana Božič-Močnik. Repertoar okteta sega od liturgične in motetne tradicije do slovenskih duhovnih ter domoljubnih pesmi, pogosto v priredbah za moško zasedbo. Izdali so tri zgoščenke: Cerkveno leto v pesmi (2009), Za domovino (2013) in konceptualno Božično zgodbo (2023).

Med člani okteta je tudi novi župnik Višnje Gore Janez Avsenik. Foto: Gašper Stopar
Med člani okteta je tudi novi župnik Višnje Gore Janez Avsenik. Foto: Gašper Stopar

Letos zbor slavi jubilej – 20 let delovanja. Vsak teden se dobivajo na vajah, leto 2026 pa bosta zaznamovala tudi dva koncerta, in sicer v Ljubljani in Novem mestu. Želijo si, da bi mlajša generacija duhovnikov osnovala še en oktet. »Spodbujamo mlade duhovnike, da bi peli. Da potem lahko mi enkrat v miru ugasnemo, oni pa nadaljujejo,« sklene Marko Čižman.

Več iz teme

glasbakoncertduhovnikiOremus
ZADNJE NOVICE
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
JUBILEJ

S pesmijo v novo leto

V župnijski cerkvi so zapeli duhovniki, ki so združeni v oktet Oremus. Letos slavijo 20 let uspešnega delovanja.
Drago Perko14. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: ko Luna v Strelcu kliče k preobrazbi in novim možnostim

Četrtek je tradicionalno dan Jupitra, planeta širjenja, modrosti in obilja.
Delo UI14. 1. 2026 | 18:00
17:48
Novice  |  Slovenija
VPISANA V ZASEBNO AMERIŠKO SPLETNO ŠOLO

Prepoved vseh stikov! Deklico (13) in dečka (11) CSD staršema odvzel, zdaj zahtevajo, da ju vrnejo

Odvzeli so ju zaradi nedoseganja minimalnega standarda za napredovanje v višji razred.
14. 1. 2026 | 17:48
17:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZA ZA ZAPRTIMI VRATI

Zlomljen nos, lačni otroci in psihično nasilje v koprski družini, policija posegla odločno

Policisti obravnavajo primer hudega nasilja v družini.
14. 1. 2026 | 17:30
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
SVETA NOČ

Zvarijo ga le enkrat letno

Mehičani so med božičnimi in novoletnimi prazniki spet popili zaloge popularnega božičnega piva Noche Buena.
Veso Stojanov14. 1. 2026 | 17:00
16:58
Novice  |  Slovenija
ODZIV VODSTVA

Ravnateljica po incidentu v Trbovljah: »Na šoli je res prišlo do konflikta med dvema učencema«

Obvestili so starše in pristojne organe, stekli so tudi razgovori in strokovni postopki za zagotovitev varnosti otrok.
14. 1. 2026 | 16:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki