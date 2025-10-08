S štirikolesniki do Črne gore

Za dolgo pot smo se odločili po večkratnih vabilih naših prijateljev paraplegikov iz Črne gore, članov Moto kluba Rožaje. Že vrsto let so nas vabili. Nekateri smo se odločili, da pot opravimo kar s štirikolesniki. Idejo je podal naš član Adolf Košmrl, ki je z ATV vozilom prevozil celo afriško Saharo,« je povedal paraplegik Gregor Gračner. Bil je eden od sedmerice paraplegikov, ki so se s štirikolesniki iz Slovenije odpravili vse do Črne gore. Na pot sta šli dve skupini: prva je krenila v torek, 16. septembra, ob 5.45 iz Sodražice. Pot jih je vodila prek Vinice, Bosiljeva, Josipdola, Plitvičkih jezer, Udbine in Gračaca do Knina, nato pa naprej prek Sinja, Imotskega, Medžugorja, Čapljine in Stolca do Trebinja, kjer so prenočili. Naslednji dan so nadaljevali proti Nikšiću prek Durmitorja in Žabljaka, skozi Crkvine in mimo Kolašina (kanjon Morače), Beran do cilja v Rožajeh. Druga skupina, s štirikolesniki na prikolicah, je startala dan kasneje. Skupaj je bilo na poti 15 udeležencev z 10 ATV vozili, med njimi sedem članov Zveze paraplegikov Slovenije.

Na poti je bilo nekaj okvar, a so jih hitro odpravili. FOTO: ZPS

»Imajo možnost samodejnega menjalnika, poleg tega ročico za plin upravljamo z roko. To nas postavlja v enakovreden položaj z neinvalidi,« Gračner pojasni, da z upravljanjem štirikolesnika nimajo težav. S takimi motozbori se tudi hendikepirani vračajo v naravo, kamor imajo zavoljo vozičkov sicer otežen dostop.

V Črni gori so si dali duška! Gostoljubni domačini iz Motokluba Rožaje z Mersadom Mirso Murićem na čelu, gre za daljnega sorodnika naših košarkarjev Eda in Dina Murića, so poskrbeli, da Slovencem ni bilo dolgčas. Najprej so si ogledali Rožaje, drugi dan so se povzpeli 2200 metrov visoko do točke, kjer so hkrati videli v Srbijo, Albanijo in na Kosovo, izostal ni niti piknik, tretji dan so po vožnji po črnogorskih planotah spoznali tamkajšnjo tradicionalno kulinariko. Do vrnitve domov so prevozili kar 2300 kilometrov. »Ob tej priložnosti smo črnogorske prijatelje povabili v Slovenijo, da spoznajo našo lepo deželo in Ljubljano. Gostili jih bomo v Semiču, kjer je naš Dom paraplegikov,« je povedal Gračner ob koncu 19. ATV motozbora Zveze paraplegikov Slovenije.