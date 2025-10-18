S svinčnikom in papirjem razkrinkala tihotapce

Že od prazgodovine človek določena sporočila skriva pred nepoklicanimi. Ne le v vojnih časih, celo v vsakdanjem življenju digitalne dobe sporočila zakrivamo, za skrivanje in odkrivanje sporočil je bilo razvitih nešteto načinov, uporabljajo se številni izrazi: kodiranje in dekodiranje, enkripcija in dekripcija, šifriranje in dešifriranje, z eno besedo – kriptografija (grško kryptós – skrit in gráphein – pisati), ki je veda o matematičnih tehnikah za dosego informacijske varnosti. Lep slovenski izraz za besedilo s prikritim sporočilom je tajnopis.

Primera klasične, antične kriptografije izvirata iz Šparte in Rima. Špartanska šifra, znana tudi kot skytale, je ena najstarejših znanih metod šifriranja. Uporabljali so jo v 5. stoletju pr. n. št. za varno vojaško komunikacijo. Gre za preprosto, a učinkovito metodo, ki temelji na mehanskem principu: sporočilo se zapiše na trak, ki je ovit okoli valja (lesene palice) določenega premera. Pisec ovije trak okoli valja in piše črke vodoravno, črko za črko vzdolž oboda. Ko trak odvije, se črke zdijo razmetane — brez enakega valja ni mogoče razbrati sporočila. Trak z besedilom so najverjetneje skrili v ročaj meča ali votli del pohištva. Prejemnik je moral imeti valj enakega premera, da je trak znova ovil in prebral sporočilo, navpično, stolpec za stolpcem.

Kaj piše? FOTO: Getty Images

Rimski konzul Gaj Julij Cezar (1. stoletje pr. n. št.) je svojim vojskovodjem pošiljal šifrirana sporočila z metodo, ki jo danes poznamo kot Cezarjeva šifra. Deluje tako, da vsako črko v besedilu zamenjamo s tisto, ki je v abecedi nekaj mest naprej. Ko pridemo do konca abecede, nadaljujemo od njenega začetka.

Cezar je menda običajno uporabil ključ 3, vsako črko izvornega sporočila je nadomestil s črko, ki je bila po vrstnem redu abecede tri mesta naprej. Presledki, ločila in številke ostanejo nespremenjeni. Po Cezarjevem ključu je besedilo »Slovenske novice so najbolj bran slovenski dnevni časopis, ki ga od leta 1991 izdaja časopisna hiša Delo. Od ustanovitve so izhajale šestkrat na teden, od 1. marca 2012 pa izhaja tudi nedeljska izdaja, imenovana Nedeljske novice« šifrirano takole: »uosahrunh rsaleh us rčmdsom dtčr uosahrunl grharl fčusšlu, nl jč sg ohzč 1991 lbgčmč fčusšlurč klvč ghos. sg žuzčrsalzah us lbkčmčoh vhuzntčz rč zhghr, sg 1. pčteč 2012 šč lbkčmč zžgl rhghomunč lbgčmč, lphrsačrč rhghomunh rsaleh«.

Nad tihotapce in vohune

Pionirka kriptologije, ki je s svinčnikom, papirjem in izjemnim umom razkrinkala tihotapce alkohola med prohibicijo ter prispevala k obsodbi Ala Capona, je bila Elizebeth Friedman – prva ženska na čelu kriptološke enote v ZDA. V 20. letih minulega stoletja je kot strokovnjakinja za šifre delala za ameriško obalno stražo in ministrstvo za finance, kjer je dešifrirala na tisoče kodiranih radijskih sporočil, s katerimi so tihotapci alkohola usklajevali svoje operacije. Med letoma 1926 in 1930 je dešifrirala do 20.000 sporočil letno, in to brez računalnika. Njene analize so razkrile zapletene mreže tihotapskih poti in omogočile več kot 600 uspešnih kazenskih pregonov.

Med prvo svetovno vojno je sodelovala pri razbijanju nemških kod, med drugo pa je razkrinkavala nacistične vohunske mreže v Latinski Ameriki. Njeno delo je bilo ključno za razumevanje sovražnikove komunikacije in za preprečevanje širjenja nacističnega vpliva. Čeprav je ostajala v ozadju, velja za eno najvplivnejših oseb v zgodovini ameriške obveščevalne službe – je ženska, ki je s tihim pogumom in briljantnim umom premikala meje mogočega.

Enigma v Pivki

V prvi polovici 20. stoletja so za šifriranje sporočil začeli uporabljati mehanske naprave, ki so temeljile na polialfabetski substituciji – to pomeni, da se za vsako črko ne uporabi le ena zamenjava (kot pri Cezarjevi šifri), temveč več različnih abeced, odvisno od zaporedja črk v ključni besedi. Najbolj znan šifrirni stroj tega obdobja je Enigma, ki jo je uporabljala nemška vojska med drugo svetovno vojno. Enigma je bila izjemno kompleksna naprava z rotacijskimi koluti, stikalno ploščo in reflektorjem, ki je omogočal simetrično šifriranje in dešifriranje. Vsak pritisk na tipko je sprožil električni tok skozi sistem kolutov, ki se je ob vsakem znaku spremenil – s tem je nastala izjemno zapletena polialfabetska šifra, ki naj bi bila neprebojna. Ključno vlogo pri razumevanju pomorskih komunikacij, zlasti pri boju proti nemškim podmornicam, pri razbijanju Enigme je odigral Alan Turing, britanski matematik in logik. Dešifriranje Enigme je po ocenah skrajšalo vojno za več let in rešilo nešteto življenj.

Enigma je bila izjemno kompleksna naprava. FOTO: Tomi Lombar

V Sloveniji si lahko izvirni primerek Enigme M4 in razstavo Enigma – skrivnostno zakulisje vojne ogledamo v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Gre za enega redkih ohranjenih primerkov te kompleksne naprave, ki je bila dolga desetletja skrita v morskih globinah.

Po drugi svetovni vojni je Turing nadaljeval svoje delo in zasnoval Automatic Computing Engine (ACE) – enega prvih konceptov sodobnega računalnika s shranjenim programom. Njegova teoretična naprava, Turingov stroj, je postavila temelje digitalnemu računalništvu in umetni inteligenci. Tako se je iz vojaške kriptografije rodila nova doba, doba algoritmov, podatkovne varnosti in digitalnega šifriranja.

Sodobni varnostni izzivi

V sodobnem svetu kriptografija ni več le domena vojske in diplomacije, temveč ključna sestavina vsakdanjega življenja: od varnega spletnega bančništva do zaščite osebnih podatkov. Namesto mehanskih naprav danes uporabljamo javne in zasebne ključe, zgoščevalne funkcije in kvantne algoritme, ki omogočajo varno komunikacijo v digitalnem okolju.

V Sloveniji ima sodobna kriptografija svoje mesto v okviru SI-CERT (Slovenski center za odzivanje na omrežne incidente) ter v agenciji SOVA (Slovenska obveščevalno-varnostna agencija). Obe uporabljata kriptografijo, SI-CERT za zaščito uporabnikov, SOVA za zaščito države; deluje tajno, njeno delo vključuje zbiranje, analiziranje in posredovanje informacij o varnostnih grožnjah Sloveniji, doma in v tujini. SI-CERT pomaga posameznikom, podjetjem ter institucijam pri obvladovanju spletnih groženj. Poleg tehnične pomoči izobražuje javnost o digitalni varnosti in spodbuja uporabo šifriranja za zaščito podatkov. SI-CERT je med epidemijo covida-19 opozarjal na lažne spletne strani za naročanje testov in cepiv ter pomagal preprečiti krajo osebnih podatkov.

Kako varna je komunikacija v digitalnem okolju? FOTO: Nicoelnino/Getty Images

Kriptografija ni le orodje za varovanje podatkov, temveč tudi ključno sredstvo za razumevanje in obvladovanje sodobnih varnostnih izzivov – od digitalnih napadov do fizičnih sabotaž. V svetu, kjer se grožnje vse bolj prepletajo med virtualnim in resničnim, ostaja kriptografija tiha zaveznica varnosti.

Čeprav se v ozadju skrivajo kompleksni algoritmi in matematične strukture, je bistvo kriptografije preprosto: omogoča nam, da zaupamo. Da lahko brez strahu pošljemo osebno sporočilo, opravimo nakup ali delimo fotografijo. V digitalnem svetu, kjer se stik med ljudmi vse bolj seli na zaslone, kriptografija tiho skrbi, da ostanemo varni – in svobodni.