  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRIPTOGRAFIJA

S svinčnikom in papirjem razkrinkala tihotapce

Za skrivanje in odkrivanje sporočil je bilo razvitih nešteto načinov. Pionirka kriptologije, ki je prispevala k obsodbi Ala Capona, je bila Elizebeth Friedman.
Elizebeth Friedman je prispevala k obsodbi Ala Capona. FOTO: Wikimedia Commons, javna domena

Elizebeth Friedman je prispevala k obsodbi Ala Capona. FOTO: Wikimedia Commons, javna domena

Enigma je bila izjemno kompleksna naprava. FOTO: Tomi Lombar

Enigma je bila izjemno kompleksna naprava. FOTO: Tomi Lombar

Kako varna je komunikacija v digitalnem okolju? FOTO: Nicoelnino/Getty Images

Kako varna je komunikacija v digitalnem okolju? FOTO: Nicoelnino/Getty Images

Elizebeth Friedman je prispevala k obsodbi Ala Capona. FOTO: Wikimedia Commons, javna domena
Enigma je bila izjemno kompleksna naprava. FOTO: Tomi Lombar
Kako varna je komunikacija v digitalnem okolju? FOTO: Nicoelnino/Getty Images
Vane D. Fortič
 18. 10. 2025 | 19:00
7:56
A+A-

Že od prazgodovine človek določena sporočila skriva pred nepoklicanimi. Ne le v vojnih časih, celo v vsakdanjem življenju digitalne dobe sporočila zakrivamo, za skrivanje in odkrivanje sporočil je bilo razvitih nešteto načinov, uporabljajo se številni izrazi: kodiranje in dekodiranje, enkripcija in dekripcija, šifriranje in dešifriranje, z eno besedo – kriptografija (grško kryptós – skrit in gráphein – pisati), ki je veda o matematičnih tehnikah za dosego informacijske varnosti. Lep slovenski izraz za besedilo s prikritim sporočilom je tajnopis.

Primera klasične, antične kriptografije izvirata iz Šparte in Rima. Špartanska šifra, znana tudi kot skytale, je ena najstarejših znanih metod šifriranja. Uporabljali so jo v 5. stoletju pr. n. št. za varno vojaško komunikacijo. Gre za preprosto, a učinkovito metodo, ki temelji na mehanskem principu: sporočilo se zapiše na trak, ki je ovit okoli valja (lesene palice) določenega premera. Pisec ovije trak okoli valja in piše črke vodoravno, črko za črko vzdolž oboda. Ko trak odvije, se črke zdijo razmetane — brez enakega valja ni mogoče razbrati sporočila. Trak z besedilom so najverjetneje skrili v ročaj meča ali votli del pohištva. Prejemnik je moral imeti valj enakega premera, da je trak znova ovil in prebral sporočilo, navpično, stolpec za stolpcem.

Kaj piše? FOTO: Getty Images
Kaj piše? FOTO: Getty Images

Rimski konzul Gaj Julij Cezar (1. stoletje pr. n. št.) je svojim vojskovodjem pošiljal šifrirana sporočila z metodo, ki jo danes poznamo kot Cezarjeva šifra. Deluje tako, da vsako črko v besedilu zamenjamo s tisto, ki je v abecedi nekaj mest naprej. Ko pridemo do konca abecede, nadaljujemo od njenega začetka.

Cezar je menda običajno uporabil ključ 3, vsako črko izvornega sporočila je nadomestil s črko, ki je bila po vrstnem redu abecede tri mesta naprej. Presledki, ločila in številke ostanejo nespremenjeni. Po Cezarjevem ključu je besedilo »Slovenske novice so najbolj bran slovenski dnevni časopis, ki ga od leta 1991 izdaja časopisna hiša Delo. Od ustanovitve so izhajale šestkrat na teden, od 1. marca 2012 pa izhaja tudi nedeljska izdaja, imenovana Nedeljske novice« šifrirano takole: »uosahrunh rsaleh us rčmdsom dtčr uosahrunl grharl fčusšlu, nl jč sg ohzč 1991 lbgčmč fčusšlurč klvč ghos. sg žuzčrsalzah us lbkčmčoh vhuzntčz rč zhghr, sg 1. pčteč 2012 šč lbkčmč zžgl rhghomunč lbgčmč, lphrsačrč rhghomunh rsaleh«.

Nad tihotapce in vohune

Pionirka kriptologije, ki je s svinčnikom, papirjem in izjemnim umom razkrinkala tihotapce alkohola med prohibicijo ter prispevala k obsodbi Ala Capona, je bila Elizebeth Friedman – prva ženska na čelu kriptološke enote v ZDA. V 20. letih minulega stoletja je kot strokovnjakinja za šifre delala za ameriško obalno stražo in ministrstvo za finance, kjer je dešifrirala na tisoče kodiranih radijskih sporočil, s katerimi so tihotapci alkohola usklajevali svoje operacije. Med letoma 1926 in 1930 je dešifrirala do 20.000 sporočil letno, in to brez računalnika. Njene analize so razkrile zapletene mreže tihotapskih poti in omogočile več kot 600 uspešnih kazenskih pregonov.

20.000

sporočil letno je dešifrirala med letoma 1926 in 1930.

Med prvo svetovno vojno je sodelovala pri razbijanju nemških kod, med drugo pa je razkrinkavala nacistične vohunske mreže v Latinski Ameriki. Njeno delo je bilo ključno za razumevanje sovražnikove komunikacije in za preprečevanje širjenja nacističnega vpliva. Čeprav je ostajala v ozadju, velja za eno najvplivnejših oseb v zgodovini ameriške obveščevalne službe – je ženska, ki je s tihim pogumom in briljantnim umom premikala meje mogočega.

600

uspešnih kazenskih pregonov so omogočile njene analize.

Enigma v Pivki

V prvi polovici 20. stoletja so za šifriranje sporočil začeli uporabljati mehanske naprave, ki so temeljile na polialfabetski substituciji – to pomeni, da se za vsako črko ne uporabi le ena zamenjava (kot pri Cezarjevi šifri), temveč več različnih abeced, odvisno od zaporedja črk v ključni besedi. Najbolj znan šifrirni stroj tega obdobja je Enigma, ki jo je uporabljala nemška vojska med drugo svetovno vojno. Enigma je bila izjemno kompleksna naprava z rotacijskimi koluti, stikalno ploščo in reflektorjem, ki je omogočal simetrično šifriranje in dešifriranje. Vsak pritisk na tipko je sprožil električni tok skozi sistem kolutov, ki se je ob vsakem znaku spremenil – s tem je nastala izjemno zapletena polialfabetska šifra, ki naj bi bila neprebojna. Ključno vlogo pri razumevanju pomorskih komunikacij, zlasti pri boju proti nemškim podmornicam, pri razbijanju Enigme je odigral Alan Turing, britanski matematik in logik. Dešifriranje Enigme je po ocenah skrajšalo vojno za več let in rešilo nešteto življenj.

Enigma je bila izjemno kompleksna naprava. FOTO: Tomi Lombar
Enigma je bila izjemno kompleksna naprava. FOTO: Tomi Lombar

V Sloveniji si lahko izvirni primerek Enigme M4 in razstavo Enigma – skrivnostno zakulisje vojne ogledamo v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Gre za enega redkih ohranjenih primerkov te kompleksne naprave, ki je bila dolga desetletja skrita v morskih globinah.

Najbolj znani šifrirni stroj je Enigma.

Po drugi svetovni vojni je Turing nadaljeval svoje delo in zasnoval Automatic Computing Engine (ACE) – enega prvih konceptov sodobnega računalnika s shranjenim programom. Njegova teoretična naprava, Turingov stroj, je postavila temelje digitalnemu računalništvu in umetni inteligenci. Tako se je iz vojaške kriptografije rodila nova doba, doba algoritmov, podatkovne varnosti in digitalnega šifriranja.

Sodobni varnostni izzivi

V sodobnem svetu kriptografija ni več le domena vojske in diplomacije, temveč ključna sestavina vsakdanjega življenja: od varnega spletnega bančništva do zaščite osebnih podatkov. Namesto mehanskih naprav danes uporabljamo javne in zasebne ključe, zgoščevalne funkcije in kvantne algoritme, ki omogočajo varno komunikacijo v digitalnem okolju.

V Sloveniji ima sodobna kriptografija svoje mesto v okviru SI-CERT (Slovenski center za odzivanje na omrežne incidente) ter v agenciji SOVA (Slovenska obveščevalno-varnostna agencija). Obe uporabljata kriptografijo, SI-CERT za zaščito uporabnikov, SOVA za zaščito države; deluje tajno, njeno delo vključuje zbiranje, analiziranje in posredovanje informacij o varnostnih grožnjah Sloveniji, doma in v tujini. SI-CERT pomaga posameznikom, podjetjem ter institucijam pri obvladovanju spletnih groženj. Poleg tehnične pomoči izobražuje javnost o digitalni varnosti in spodbuja uporabo šifriranja za zaščito podatkov. SI-CERT je med epidemijo covida-19 opozarjal na lažne spletne strani za naročanje testov in cepiv ter pomagal preprečiti krajo osebnih podatkov.

Kako varna je komunikacija v digitalnem okolju? FOTO: Nicoelnino/Getty Images
Kako varna je komunikacija v digitalnem okolju? FOTO: Nicoelnino/Getty Images

Kriptografija ni le orodje za varovanje podatkov, temveč tudi ključno sredstvo za razumevanje in obvladovanje sodobnih varnostnih izzivov – od digitalnih napadov do fizičnih sabotaž. V svetu, kjer se grožnje vse bolj prepletajo med virtualnim in resničnim, ostaja kriptografija tiha zaveznica varnosti.

Čeprav se v ozadju skrivajo kompleksni algoritmi in matematične strukture, je bistvo kriptografije preprosto: omogoča nam, da zaupamo. Da lahko brez strahu pošljemo osebno sporočilo, opravimo nakup ali delimo fotografijo. V digitalnem svetu, kjer se stik med ljudmi vse bolj seli na zaslone, kriptografija tiho skrbi, da ostanemo varni – in svobodni.

Več iz teme

kriptografijavarnostElizebeth Friedmanzgodovina
ZADNJE NOVICE
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
KRIPTOGRAFIJA

S svinčnikom in papirjem razkrinkala tihotapce

Za skrivanje in odkrivanje sporočil je bilo razvitih nešteto načinov. Pionirka kriptologije, ki je prispevala k obsodbi Ala Capona, je bila Elizebeth Friedman.
18. 10. 2025 | 19:00
18:48
Novice  |  Svet
MIROVNA POGAJANJA

Trump Evropi prisolil klofuto, kakršne ne pomni, en človek pa lahko skače od veselja

Bruselj je potisnjen na obrobje.
18. 10. 2025 | 18:48
18:14
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: dan bo idealen za dejavnosti, ki se ujemajo z vašo osrednjo identiteto in vrednotami

Dan za introspekcijo in ravnovesje.
18. 10. 2025 | 18:14
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
KOLESARSTVO

Roglič (še) ne gre po Kopitarjevi poti

Primož Roglič 12 let poklicno kolesari. V pravkar minuli sezoni do treh zmag, pred njim pa tretja sezona v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe.
18. 10. 2025 | 18:00
17:25
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Najbolj iskrena znamenja – in kdo najbolj laže

Katera znamenja zodiaka so najbolj odkritosrčna in katera si najraje izmišljujejo?
18. 10. 2025 | 17:25
17:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOSTNO

Na naši cesti ugasnilo še eno življenje, umrl je na kraju nesreče

V prometni nesreči sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Slednji nesreče ni preživel.
18. 10. 2025 | 17:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

To je dokaz, da plača ni ključna (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 11:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Ali je še vedno pravi čas za sončno elektrarno?

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Nova rešitev podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov ter manj birokracije

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Odločitev, ki vam lahko spremeni življenje

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Kaj se skriva za prehranskimi oznakami, kot so »malo maščob«, »vir vlaknin«?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki