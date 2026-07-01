S Trinko po poteh medgeneracijskega prijateljstva

Okoli trnovske cerkve ob Gradaščici v središču Ljubljane se pletejo zanimive zgodbe. Navdihuje jih predvsem župnik Tone Kompare, ki si je od nekdaj želel pomagati ostarelim in najmlajšim. Tako je ob župnišču nastal Dom Janeza Krstnika, ki daje prijetno zavetje 66 ostarelim ljudem. In ko so pred dvema letoma začeli rušiti trnovski vrtec, je župnijski prostor ponudil še najmlajšim. V njem tako domujeta dve skupini trnovskega vrtca, njihov živžav na vrtu župnije, ki ga krasi zapuščina Jožeta Plečnika, pa marsikdaj polepša svet tudi stanovalcem doma starejših občanov.

Vrt postal morje

Nedavno je bilo na tistem koncu še posebno vznemirljivo, saj so malčki iz Vrtca Trnovo uprizorili zaključno predstavo, ki je bila prava paša za oči. Z bobrovko Trinko so se odpravili na potep prijateljstva, navdušeni gledalci pa so bili poleg staršev tudi stanovalci doma. Prelepi Plečnikov vrt se je spremenil v morje, v katerem so zaživele ribe, meduze in druge morske živali. Otroci so kot pravi profesionalci uživali v dogajanju, ki so ga z neverjetno ustvarjalnostjo, trudom in dobro voljo pričarale trnovske vzgojiteljice, vse čestitke pa gredo tudi staršem, ki so jim pomagali pri izdelavi kostumov.

Župnija lomi kruh

Otroški živžav, petje, ples, igra in raznobarvni kostumi so stkali neverjetno medgeneracijsko druženje, ki je stanovalcem doma zagotovo polepšalo dan, vneslo malo igrivosti v njihov kdaj tudi dolgočasni vsakdanjik, in jih razveselili s sladoledom ter drugimi dobrotami, ki nedvomno spadajo k slavnostnemu zaključku vrtčevskega leta. Če so v vabilu Vrtca Trnovo vzgojiteljice zapisale: Skozi petje, ples in igro stopamo po poteh prijateljstva, pa je župnik Tone Kompare ponosno pokazal na razobešen napis: Župnija lomi kruh. »Veste, pri nas je prostor za vse ljudi dobre volje, s katerimi z veseljem delimo svoj kruh,« je navdušeno krožil med najmlajšimi in najstarejšimi.

Veliko priznanje si vsekakor zaslužijo vzgojiteljice trnovskega vrtca. FOTO: Osebni arhiv

Stanovalce doma so razvajali tudi s sladkimi dobrotami. FOTO: Osebni arhiv

Župnik Tone Kompare se je ponosno postavil k zgovornemu napisu. FOTO: Osebni arhiv