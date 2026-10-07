Sadike za pet dojenčkov

Če imajo v dolini, v Ivančni Gorici, Štrudelfest in pojejo čast in slavo štrudlju, je nekaj kilometrov proč, na hribu v Razborah pri Čatežu, Škreblfest. Škrebl je star čateški oziroma lokalni dolenjski izraz za suho sadje oziroma sadni krhelj. Na Čatežu torej suhemu sadju, ki mu drugod na Dolenjskem pravijo tudi uhlji, rečejo škrebl oziroma v množini škreblni. O tem se je govorilo minulo nedeljo pod Zaplazom. Škreblfest je tudi tokrat gostila domačija Zupančič, po domače pri Piškovih, pod organizacijo pa so se podpisali v marljivem društvu KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež, svoje so dodala še druga čateška društva.

Program je povezoval Luka Bregar. Foto: R. N.

Bilo je kaj videti in okušati. Pestro dogajanje so dopolnile izvirne kmečke igre, tržnica lokalnih ponudnikov izdelkov in dobrot. Najmlajši so lahko od blizu spoznavali delo gasilcev in tabornikov. Tudi letos so podelili sadne sadike najmlajšim v domači krajevni skupnosti, skupno petim dojenčkom, ki so na svet prijokali od zadnjega Škreblfesta. Z upanjem in pobožno željo, da bo tudi mladina znala in hotela podpirati tak dogodek, kot je Škreblfest, ki ga pripravljajo že od 2016. Začetki so tesno povezani z vaško sušilnico sadja iz leta 1939, ki stoji na domačiji Zupančič. »Vaščani so sušilnico uporabljali do konca druge svetovne vojne. Po vojni so v njej še nekajkrat sušili koruzo, sadja pa ne več, zato je začela postopoma propadati. Leta 2008 sem jo začel obnavljati po smernicah novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zdelo se mi je, da bo naša kmetija z njo dobila dodatno vrednost,« pove domačin, eden tistih, ki jim je mar: sušilnico je obnovil, v njej suši sadje še danes, tradicijo nadaljuje njegova hči. Jabolkom, ki so jih sušili že včasih, danes družbo delajo hruške, slive, kakiji, zelišča in aronija.

»Ena od pomembnih nalog našega društva je ohranjanje in negovanje tradicije. Območje KS Čatež je bilo pred drugo svetovno vojno izrazito sadjarsko, zato so nam ljudje iz doline rekli kar pecljarji. Na Čatežu, Rojah in v Razborah so delovale tri vaške sušilnice sadja, ohranila pa se je le sušilnica v Razborah, ki jo je Jože obnovil,« je dodala Predsednica KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež Mija Benedičič, zbrane je pozdravila tudi domača županja Mateja Povhe, program pa je povezoval radijec Luka Bregar. Za pravo festivalsko vzdušje so poskrbeli Čateški M'skvantarji, Kres in najmlajši Netopirčki.

Domačini so se zbrali na vasi. Foto: R. N.

Sušilnica iz leta 1939 Foto: R. N.