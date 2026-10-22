Samsungov ultra prepogljivec

Samsung je letos predstavil tri nove modele zložljivih telefonov, s čimer je potrošnikom ponudil več izbire kot kdaj prej. Modeli galaxy Z flip 8, Z fold 8 in Z fold 8 ultra so zasnovani za različne potrebe in okuse uporabnikov. Medtem ko je flip 8 kompaktna in zabavna naprava, fold 8 ponuja novo širšo zasnovo, ki je idealna za uživanje v multimedijskih vsebinah. Zvezda serije je seveda največji in najdražji med njimi – fold 8 ultra, ki združuje vrhunsko zmogljivost, večji zaslon, daljšo življenjsko dobo baterije in boljše kamere.

Večopravilnost v pravem pomenu FOTO: Staš Ivanc

Lahek in tanek

Dimenzije in teža folda so primerljive z drugimi modeli zložljivih telefonov. Ko je odprt, meri 158,4 x 143,2 x 4,1 milimetra, ko je zaprt, pa 158,4 x 72,8 x 8,9 milimetra, pri čemer tehta le zavidljivih 215 gramov. Tako kot kompaktnejši fold 8 tudi ultra uporablja strukturo, imenovano flex titanium, ki zagotavlja večjo trdnost in omogoča bolj ravno zaslonsko površino, kar zmanjšuje vidnost pregiba na zaslonu. Sprednji zaslon je zaščiten s Corningovim steklom gorilla glass ceramic 3, zadnja stranica pa z gorilla glass victus 2, kar zagotavlja dodatno odpornost proti praskam in udarcem. Telefon izpolnjuje tudi standard IP48 glede odpornosti proti prahu in vodi, kar je primerljivo s konkurenco.

Tudi ko je zložen, je tanek. FOTO: Staš Ivanc

Zaslona in zmogljivost

Samsung galaxy Z fold 8 ultra se ponaša z dvema zaslonoma iz organskih diod: glavni meri osem palcev po diagonali in 2504 x 2256 točkami, zunanji 6,5 palca in 2520 x 1080 pikami, oba pa imata prilagodljivo hitrost osveževanja do 120 Hz, kar zagotavlja gladko in jasno sliko, poleg tega pa zmoreta do 3000 nitov svetlosti, kar jima zagotavlja odlično vidljivost tudi na močnem soncu. Notri tiktaka najnovejši in najzmogljivejši Qualcommov procesor snapdragon 8 elite gen 5, posebej prilagojen za Samsungove premijske telefone, omislimo pa si lahko od 12 do 16 GB rama ter 256 GB, 512 GB in 1 TB shrambe.

Odličen pregibni mehanizem naj bi zdržal pol milijona odpiranj in zapiranj. FOTO: Staš Ivanc

Odlične kamere

Ultra se lahko pohvali z odličnim naborom kamer, ki vključujejo glavno kamero z 200 milijoni slikovnih točk, ultraširokokotno kamero s 50 megapiksli in telefoto kamero z 10 milijoni točk. Glavna kamera zajema izjemno podrobnih fotografij, zahvaljujoč se velikemu senzorju, ki privzeto zajema slike pri 12 megapikslih, s preprostim dotikom gumba pa lahko preklopimo na 50 200 MP.

Selfie način z glavno kamero FOTO: Staš Ivanc

Ultraširokokotna kamera s 50 megapiksli je velika izboljšava v primerjavi s prejšnjimi modeli, saj omogoča svetlejše in bolj podrobne fotografije, še posebej v slabših svetlobnih razmerah. Prav tako ima dobre makro zmogljivosti, kar omogoča zajem izjemno podrobnih bližinskih posnetkov. Telefoto kamera z 10 MP s trikratno optično povečavo dobro zajema oddaljene predmete, pri večjih (digitalnih) povečavah pa začne kakovost slike padati. Za selfieje skrbita dve kameri, čeprav je avtoportrete najbolje delati z glavno kamero v kombinaciji z zunanjim zaslonom.

Zložen lepo sede v roko. FOTO: Staš Ivanc

Baterija in programska oprema

Baterija je prav tako impresivna za tovrsten telefon: s kapaciteto 5000 mAh uradno omogoča do dva dneva uporabe, čeprav smo v resničnosti pri enem zelo udobnem dnevu. Poleg tega podpira 45-vatno žično polnjenje in 20-vatno brezžično polnjenje, medtem ko lahko s 4,5 W brezžično polnimo druge naprave.

Zumiranje s Samsungom galaxy Z fold 8 ultra: 0,6x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Uporabniški vmesnik one UI 9 temelji na Googlovem androidu 17 in vključuje različne funkcije umetne inteligence, kot sta Googlov gemini, ki omogoča napredno večopravilnost, in Samsungova bixby, ki ponuja globoko integracijo z napravo za glasovno upravljanje in avtomatizacijo. One UI 9 prinaša tudi izboljšave v uporabniškem vmesniku, ki so prilagojene za zložljive zaslone, kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi več aplikacij hkrati.

Zumiranje s Samsungom galaxy Z fold 8 ultra: 3x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Dejansko gre za odličen telefon, ki postaja iz generacije v generacijo boljši, tudi kar se tiče kamer. Edina »slabost« je njegova cena, ki se začne pri 2200 evrih, konča pa pri skoraj treh tisočakih.