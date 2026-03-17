Prejšnji teden je zaradi naraščajočih napetosti, ki so eskalirale v vojne razmere, kar precejšnje število rojakov obtičalo v bližnjevzhodnih krajih in niso mogli domov. Mnogi med njimi so bili tam na počitnicah, znašli pa so se v zanje nepričakovani situaciji, saj je (bil) recimo Dubaj med drugim priljubljena turistična destinacija.

'Destinacija'. Določitev, usoda, pomen, je destinacija po pravopisu. To ni kaka zlovešča prerokba, temveč lep kazalnik, kako se čas spreminja in jezik z njim. Danes besede destinacija seveda nihče ne uporablja za ta, »usodni« pomen. Kot povzame slovar, je destinacija kraj, do katerega se pride, pripotuje, navadno z določenim namenom. Primera, ki ga ilustrirata, pa razložita tudi, za kateri »namen« največkrat gre: 'priljubljena turistična destinacija' in 'Slovenija bi lahko postala destinacija za hitro razvijajoča se tuja podjetja'.

Destinacija v današnjem pomenu je v naš jezik vstopila z višjim življenjskim standardom na eni in stremljenjem po dobičku na drugi strani in v resnici ne pomeni samo 'kraja, do katerega se pride', temveč trenutno moden kraj s pogosto luksuzno turistično ponudbo. Ko rečeš destinacija namesto izletniški ali popotniški cilj, obisk, letovišče, s tem sporočaš več kot le to, kam greš. Sporočaš, da si destinacijo lahko privoščiš.

Ko rečeš destinacija namesto izletniški ali popotniški cilj, obisk, letovišče, s tem sporočaš, da si destinacijo lahko privoščiš.

Dejansko se še spominjam, kako smo se lektorji besedo kot tujko pred dobrimi 20 leti sprva trudili pregnati; toda preprosto se je ni dalo v celoti zamenjati z obstoječimi slovenskimi besedami, ki so upovedovale le to, da imaš počitnice in da nekam greš. Ne pa tudi, da slediš smernicam in ponudbi. Tako so nekateri kraji na Zemlji na lepem postali destinacija, naš jezik pa končna destinacija za besedo destinatio, ki je iz latinščine do nas pripotovala prek francoščine in angleščine. Prevzeli smo tudi besedno zvezo sanjska destinacija, ki pomeni potovanje v eksotične kraje, ki ponujajo nepozabna doživetja, kakor oglašujejo potovalne agencije.

Biti priča izbruhu vojne je prav gotovo nepozabno doživetje – vendar v tistem prvotnem, dobesednem pomenu. Ali pa mafijskemu obračunu z oblastjo, kot se je pred kratkim zgodilo slovenskim turistom v Mehiki. Države, ki imajo nizko stopnjo kriminala in visoko politično stabilnost, stremuhi tako oglašujejo kot varne destinacije. In tiste, ki niso eksotične, kot zelene. Celo tiste, ki nimajo nič, poskušajo prodati kot destinacije, destinacije za oddih. Titulo 'naj destinacije' pa lahko kraj hitro izgubi. In če turisti sploh ne bi več hoteli tja, bi lahko spet postale kraji? Zgolj kraji, deli zemeljske površine, naseljeni tako, da tvorijo zaključeno celoto, pravi slovar. Kraji, kjer živijo ljudje s svojimi usodami. S svojo destinatio.