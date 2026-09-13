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Saša Lendero po razhodu še vedno zmore globoko ljubiti

Priljubljena pevka je vztrajna in dovolj pogumna, da vedno začne znova, tudi v ljubezni. »Kristalno jasno vem, kaj v moje življenje spada. Še bolje pa vem, kaj vanj ne spada,« pravi.
Pravljico je vedno najlažje ustvariti, veliko težje je pokazati tudi človeka, ki je za to podobo, pravi. Fotografije: Miha Hercog
Pravljico je vedno najlažje ustvariti, veliko težje je pokazati tudi človeka, ki je za to podobo, pravi. Fotografije: Miha Hercog
Danica Lovenjak
 13. 9. 2026 | 09:00
19:08
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Saša Lendero je na slovenski glasbeni sceni že več kot tri desetletja. V tem času je postala ena najbolj prepoznavnih izvajalk domače popularne glasbe, njene pesmi spremljajo številne generacije poslušalcev. Danes, pri 53 letih, na svojo kariero gleda z več distance in predvsem z več svobode. V zadnjih letih je znova zelo aktivna na slovenski glasbeni sceni, kjer se je z novimi pesmimi in sodelovanji ponovno postavila v ospredje dogajanja. Pesem Sama doma, ki je izšla v začetku leta, je takoj postala zelo uspešna in napoveduje novo ustvarjalno obdobje. Toda njena zgodba že dolgo ni več samo ...
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Slovenski voditeljici so pred nosečnostjo rekli, da naravno ne bo mogla zanositi: zdaj je delila prvo družinsko fotografijo (FOTO)

Po prihodu male Fride je spregovorila o eni najpomembnejših prelomnic v svojem življenju.
13. 9. 2026 | 09:25
09:15
Novice  |  Svet
DRAMATIČNO NA HRVAŠKEM OTOKU

Peklenska noč na Braču: požar se je približal Milni, evakuirali 227 ljudi, poškodovanih več objektov (VIDEO in FOTO)

Gasilci so vso noč branili hiše in druge objekte pred ognjem. Dve osebi sta bili lažje poškodovani, zjutraj pa so na požarišče prileteli štirje kanaderji.
13. 9. 2026 | 09:15
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Venera v škorpijonu

Paziti moramo na ljubosumje, posesivnost in željo po nadzoru. Če nas preplavi strah pred izgubo, lahko hitro pretiravamo.
13. 9. 2026 | 09:03
09:00
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DRUŽINSKE VEZI

Skrivnostna članica družine Kate Middleton

Finančna strokovnjakinja iz Pariza je zaradi ljubezni življenje v mestu zamenjala z življenjem na podeželju.
13. 9. 2026 | 09:00
09:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
INTERVJU

Saša Lendero po razhodu še vedno zmore globoko ljubiti

Priljubljena pevka je vztrajna in dovolj pogumna, da vedno začne znova, tudi v ljubezni. »Kristalno jasno vem, kaj v moje življenje spada. Še bolje pa vem, kaj vanj ne spada,« pravi.
Danica Lovenjak13. 9. 2026 | 09:00
08:30
Novice  |  Slovenija
PROMETNE RAZMERE

Jutranja nesreča zaprla avtocesto, promet proti Mariboru preusmerjen

Zaradi prometne nesreče pred predorom Ločica je zaprt odsek med Trojanami in Vranskim. Promet je preusmerjen na regionalno cesto, voznikom pa na poti danes grozi še več prometnih ovir.
13. 9. 2026 | 08:30

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Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
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DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
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Novice  |  Slovenija
FINANCE

Slovenska podjetja ne smejo več čakati

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
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Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
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IZBRANO ZA VAS
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Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Slovenska podjetja ne smejo več čakati

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
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Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJA NI KONEC

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 13:02
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Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Temperature so padle: je vaš dom pripravljen?

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
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Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
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Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
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NIŽANJE RAČUNOV

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:53
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Novice  |  Svet
KOROŠKA

»Tu nisi samo številka«

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 11:52
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Novice  |  Slovenija
HITER PREVZEM POŠILJK

Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 11:06
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Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
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Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Otroci, pes, voda in umazani čevlji: katera tla bodo preživela vse to?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
7. 9. 2026 | 08:48
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Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

V Ljubljano prihaja štiridnevni festival

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
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Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
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Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
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Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
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Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
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Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Spletni vdori v medicinske pripomočke in kako se pred njimi zavarujemo

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
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Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
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Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Novice  |  Slovenija
SOVOZNIK

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways: »Namesto stanovanja sem kupil reaktivno letalo«

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways Primož Jovanović je človek, ki je denar nekoč preračunaval v ure letenja.
10. 9. 2026 | 15:00
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Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
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