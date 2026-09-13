Saša Lendero po razhodu še vedno zmore globoko ljubiti

INTERVJU

Priljubljena pevka je vztrajna in dovolj pogumna, da vedno začne znova, tudi v ljubezni. »Kristalno jasno vem, kaj v moje življenje spada. Še bolje pa vem, kaj vanj ne spada,« pravi.

Saša Lendero je na slovenski glasbeni sceni že več kot tri desetletja. V tem času je postala ena najbolj prepoznavnih izvajalk domače popularne glasbe, njene pesmi spremljajo številne generacije poslušalcev. Danes, pri 53 letih, na svojo kariero gleda z več distance in predvsem z več svobode. V zadnjih letih je znova zelo aktivna na slovenski glasbeni sceni, kjer se je z novimi pesmimi in sodelovanji ponovno postavila v ospredje dogajanja. Pesem Sama doma, ki je izšla v začetku leta, je takoj postala zelo uspešna in napoveduje novo ustvarjalno obdobje. Toda njena zgodba že dolgo ni več samo ...