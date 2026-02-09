Saša se vrača h koreninam

Zadnje leto je bilo za pevko Sašo Lešnjek polno novih glasbenih podvigov. Po izjemno uspešni skladbi Opa Cupa, ki jo je posnela skupaj s Fehtarji, jo sedaj lahko slišimo v popolnoma drugačni, resnejši skladbi. Skladbi, s katero se vrača k svojim koreninam. »Nobena skrivnost ni, da obožujem slovensko popevko, in menim, da ta skladba predstavlja ravno to, kar mi je pri njej všeč: bogato vsebino in dovršeno uglasbitev,« je povedala ob izidu.

Za skladbo so posneli videospot. FOTO: Rok Mlinar

Avtobus št. 6 je za 26-letnico novo poglavje na njeni glasbeni poti, in slednje se, kot poudarja, izjemno veseli. Skladba se močno spogleduje tudi z brezčasnimi šansoni. Za pesem je moči združila z ekipo izjemnih glasbenikov, brati Poljanec ter klarinetistom Tomažem Zevnikom. Zasedba je sestavljena iz vibrafona, kontrabasa, klavirske harmonike in klarineta, fantje pa skupaj s Sašo še zapojejo v zadnjem refrenu.

Avtor glasbe in besedila je izjemno talentirani Luka Poljanec, omenjena skladba je njegov glasbeni prvenec. »Ko mi jo je prvič zaigral, nisem mogla verjeti, da je to njegova avtorska pesem. Ima tako zimzelen zvok, da se mi je takoj zasidrala v dušo,« je priznala pevka. Z zasedbo so jo premierno predstavili na Festivalu slovenskega šansona 2025, na katerem je Saša prejela nagrado strokovne žirije za najobetavnejšo izvajalko.

Na Festivalu slovenskega šansona 2025 je Saša prejela nagrado strokovne žirije za najobetavnejšo izvajalko. FOTO: Osebni Arhiv

V znameniti ljubljanski Kavarni Union, ki je pesmi stilsko pisana na kožo, so zanjo posneli videospot. Režiral ga je Jan Filip Jordan Frangeš, ki je končnemu izdelku dodal svoj pečat. Sodelovalo je 15 statistov, Sašinih prijateljev, glavno vlogo njene minule ljubezni, o kateri govori skladba, pa je zaupala Gašperju Čižmanu.