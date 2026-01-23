Še en fotografski mojster

Kitajski Honor je prejšnji teden v Kranjski Gori predstavil nova telefona iz družine magic, in sicer honor magic 8 pro in honor magic 8 lite, ki sta zdaj uradno na slovenskem trgu. Medtem ko magic 8 lite prinaša izjemno trpežnost in dolgoživost, pa je magic 8 pro, o katerem se bomo malce bolj razpisali, namenjen zahtevnejšim uporabnikom in ljubiteljem mobilne fotografije.

Vzdržljiva baterija s kar 6270 mAh kapacitete.

Premijska plastika

Projevo ohišje je kombinacija aluminija in z vlakni ojačane plastične hrbtne strani, kar daje telefonu trdnost in hkrati zmanjšuje težo. Čeprav je hrbtna stran plastična, je njen videz in občutek v roki zelo podoben steklu, kar prispeva k premijskemu občutku. Zaobljeni robovi poskrbijo za ergonomijo, saj se telefon bolje prilega roki in omogoča udobnejše rokovanje. Tudi čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom je premišljeno postavljen in deluje brezhibno. Pri nas je na voljo v dveh barvah, zlati in črni.

Honor magic 8 pro FOTO: Staš Ivanc

Dober nabor kamer

Že velika kamerska sekcija na zadnji strani aparata nam da vedeti, da tale telefon ni od muh. Na razpolago imamo glavno kamero s 50 milijoni slikovnih točk, telefoto kamero s konkretnimi 200 megapiksli in 3,7-kratno optično povečavo in ultra širokokotno kamero s 50 milijoni točk. Vse tri obvladajo samodejno ostrenje in imajo lepo odprte zaslonke, prvi dve imata tudi optični stabilizator slike, ki poskrbi za vedno mirne in ostre posnetke, pa naj gre za fotografijo ali video. Presenetljivo pa je, da prednja kamera s 50 megapiksli in 3D globinsko kamero nima avtofokusa, medtem ko ga sta ga prejšnja modela imela.

Zumiranje: 0,5x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Kakovost fotografij je na visoki ravni, še posebej pri telefoto kameri, ki omogoča zajemanje izjemno podrobnih in ostrih posnetkov tudi pri večji povečavi. Barvni profili so naravni in živi, kontrasti odlični. Nočna fotografija je eden izmed glavnih adutov telefona, saj omogoča izjemno čiste slike z minimalno šuma, prav tako so se posvetili zajemanju portretov in makro fotografiji. Tudi videoposnetki so na visoki ravni, pri čemer lahko glavna in telefoto kamera snemata v ultra visoki ločljivosti 4K s 120 sličicami na sekundo, ostali dve pa se ustavita pri 60 fps.

Zumiranje: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Pri fotografiranju in snemanju nam pomaga tudi umetna inteligenca, ki prilagaja barvne profile glede na referenčne slike, skrbi za nočno in koncertno fotografijo, posnetke pa lahko s pomočjo UI urejamo in izboljšujemo tudi naknadno, denimo izbrišemo neželene objekte, povečujemo ločljivost in dodajamo UI podnapise. K dobremu občutku pripomore 6,71-palčni zaslon iz organskih diod, ki poskrbi za odlično sliko.

Silno zmogljiv procesoz obiljem pomnilnika.

Hud procesor in močna baterija

Da ne bi kdo mislil, da so varčevali pri procesorju: honor magic 8 pro je opremljen z najzmogljivejšim Qualcommovim snapdragonom 8 elite gen 5, ki temelji na 3-nanometrski tehnologiji ter omogoča hitro in tekoče delovanje, ne glede na to, ali gre za vsakodnevno brskanje po spletu in buljenje filmov ali serij ali pa zahtevne naloge, kot sta nažiganje strojno najzahtevnejših iger in urejanje videa.

Dobre kamere, med katerimi izstopa telefoto leča z 200 MP.

Honorjevi inženirji so v aparat povsem normalnih dimenzij vgradili baterijo s kapaciteto 6270 mAh, ki omogoča dva dneva uporabe z enim polnjenjem, odvisno seveda od intenzivnosti uporabe, medtem ko naj bi njena silicij-ogljikova zasnova pripomogla k vzdržljivosti tudi po več letih uporabe. Baterija podpira 100-vatno žično in 80-vatno brezžično polnjenje, kar v praksi pomeni, da se v četrt ure napolni skoraj do polovice.

Zumiranje: 2x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Za operacijski sistem magicos 10, ki temelji na androidu 16, obljubljajo sedem let nadgradenj in varnostnih popravkov, kar je pohvalno. Za konec pa še cena: za magic 8 pro z 12 gigabajti rama in 512 GB shrambe je treba v prosti prodaji odšteti 1299 evrov.