  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEHNOLOGIJA

Še en fotografski mojster

Honor magic 8 pro je odličen telefon, ki bo zadovoljil še tako zahtevnega ljubitelja mobilne fotografije.
Honor magic 8 pro FOTO: Staš Ivanc

Honor magic 8 pro FOTO: Staš Ivanc

Honor magic 8 pro FOTO: Staš Ivanc

Honor magic 8 pro FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje: 0,5x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje: 0,5x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje: 2x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje: 2x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Honor magic 8 pro FOTO: Staš Ivanc
Honor magic 8 pro FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje: 0,5x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje: 2x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 23. 1. 2026 | 17:00
A+A-

Kitajski Honor je prejšnji teden v Kranjski Gori predstavil nova telefona iz družine magic, in sicer honor magic 8 pro in honor magic 8 lite, ki sta zdaj uradno na slovenskem trgu. Medtem ko magic 8 lite prinaša izjemno trpežnost in dolgoživost, pa je magic 8 pro, o katerem se bomo malce bolj razpisali, namenjen zahtevnejšim uporabnikom in ljubiteljem mobilne fotografije.

Vzdržljiva baterija s kar 6270 mAh kapacitete.

Premijska plastika

Projevo ohišje je kombinacija aluminija in z vlakni ojačane plastične hrbtne strani, kar daje telefonu trdnost in hkrati zmanjšuje težo. Čeprav je hrbtna stran plastična, je njen videz in občutek v roki zelo podoben steklu, kar prispeva k premijskemu občutku. Zaobljeni robovi poskrbijo za ergonomijo, saj se telefon bolje prilega roki in omogoča udobnejše rokovanje. Tudi čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom je premišljeno postavljen in deluje brezhibno. Pri nas je na voljo v dveh barvah, zlati in črni.

Honor magic 8 pro FOTO: Staš Ivanc
Honor magic 8 pro FOTO: Staš Ivanc

Dober nabor kamer

Že velika kamerska sekcija na zadnji strani aparata nam da vedeti, da tale telefon ni od muh. Na razpolago imamo glavno kamero s 50 milijoni slikovnih točk, telefoto kamero s konkretnimi 200 megapiksli in 3,7-kratno optično povečavo in ultra širokokotno kamero s 50 milijoni točk. Vse tri obvladajo samodejno ostrenje in imajo lepo odprte zaslonke, prvi dve imata tudi optični stabilizator slike, ki poskrbi za vedno mirne in ostre posnetke, pa naj gre za fotografijo ali video. Presenetljivo pa je, da prednja kamera s 50 megapiksli in 3D globinsko kamero nima avtofokusa, medtem ko ga sta ga prejšnja modela imela.

Zumiranje: 0,5x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje: 0,5x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Kakovost fotografij je na visoki ravni, še posebej pri telefoto kameri, ki omogoča zajemanje izjemno podrobnih in ostrih posnetkov tudi pri večji povečavi. Barvni profili so naravni in živi, kontrasti odlični. Nočna fotografija je eden izmed glavnih adutov telefona, saj omogoča izjemno čiste slike z minimalno šuma, prav tako so se posvetili zajemanju portretov in makro fotografiji. Tudi videoposnetki so na visoki ravni, pri čemer lahko glavna in telefoto kamera snemata v ultra visoki ločljivosti 4K s 120 sličicami na sekundo, ostali dve pa se ustavita pri 60 fps.

Zumiranje: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Pri fotografiranju in snemanju nam pomaga tudi umetna inteligenca, ki prilagaja barvne profile glede na referenčne slike, skrbi za nočno in koncertno fotografijo, posnetke pa lahko s pomočjo UI urejamo in izboljšujemo tudi naknadno, denimo izbrišemo neželene objekte, povečujemo ločljivost in dodajamo UI podnapise. K dobremu občutku pripomore 6,71-palčni zaslon iz organskih diod, ki poskrbi za odlično sliko.

Silno zmogljiv procesoz obiljem pomnilnika.

Hud procesor in močna baterija

Da ne bi kdo mislil, da so varčevali pri procesorju: honor magic 8 pro je opremljen z najzmogljivejšim Qualcommovim snapdragonom 8 elite gen 5, ki temelji na 3-nanometrski tehnologiji ter omogoča hitro in tekoče delovanje, ne glede na to, ali gre za vsakodnevno brskanje po spletu in buljenje filmov ali serij ali pa zahtevne naloge, kot sta nažiganje strojno najzahtevnejših iger in urejanje videa.

Dobre kamere, med katerimi izstopa telefoto leča z 200 MP.

Honorjevi inženirji so v aparat povsem normalnih dimenzij vgradili baterijo s kapaciteto 6270 mAh, ki omogoča dva dneva uporabe z enim polnjenjem, odvisno seveda od intenzivnosti uporabe, medtem ko naj bi njena silicij-ogljikova zasnova pripomogla k vzdržljivosti tudi po več letih uporabe. Baterija podpira 100-vatno žično in 80-vatno brezžično polnjenje, kar v praksi pomeni, da se v četrt ure napolni skoraj do polovice.

Zumiranje: 2x povečava. FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje: 2x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Za operacijski sistem magicos 10, ki temelji na androidu 16, obljubljajo sedem let nadgradenj in varnostnih popravkov, kar je pohvalno. Za konec pa še cena: za magic 8 pro z 12 gigabajti rama in 512 GB shrambe je treba v prosti prodaji odšteti 1299 evrov.

Več iz teme

pametni telefonkamerafotografija
ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Še en fotografski mojster

Honor magic 8 pro je odličen telefon, ki bo zadovoljil še tako zahtevnega ljubitelja mobilne fotografije.
Staš Ivanc23. 1. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: Pripravite se na naporen dan, poln strahu (Suzy)

Čaka nas naporen teden. Pet planetov je sicer v svobodomiselnem vodnarju, vendar bosta Sonce in Mars prečkala Pluton, kar je aspekt za nasilje, brutalnost, uveljavljanje svoje volje in premoči s silo.
23. 1. 2026 | 17:00
16:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOČNA KONTROLA RAZKRILA HUDE KRŠITVE

Dvojne tablice, droge in zavrnjen pregled – policija ukrepala odločno

Policisti v Ajdovščini so ustavili nevarnega voznika.
23. 1. 2026 | 16:56
16:41
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK ZA VARNOSTNA VPRAŠANJA

Če lahko lažni policist hodi po Brniku, kaj še lahko spregledamo? Denis Čaleta kritično o delu policije

Denis Čaleta o varnostnem incidentu, ko se je lažni policist nemoteno sprehajal po Brniku: Kaže na sistemske pomanjkljivosti in posledice takšnih dejanj se bodo lahko pokazale šele z zamikom.
Nina Čakarić23. 1. 2026 | 16:41
16:40
Šport  |  Tekme
PRVA TEKMA

Le še nekaj ur do prvega spektakla v Stožicah

Sedemkratni evropski prvaki v futsalu bodo drevi prvi tekmeci Slovencev.
23. 1. 2026 | 16:40
16:06
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
RAZPOKA NA TIRNICI

Je za hudo železniško nesrečo v Španiji, v kateri je umrlo 45 ljudi, kriva razpoka na tirnici?

Španska komisija za preiskovanje železniških nesreč je ob pregledu vlaka družbe Iryo odkrila zareze v tekalni plasti desnih koles štirih vagonov.
23. 1. 2026 | 16:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki