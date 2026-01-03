Še naprej bomo stiskali pesti

Kdo nas bo delal ponosne tudi v letu 2026, če ne športnice in športniki? Komaj nam je uspelo čestitati vsem, že je tu leto, ki prinaša nove izzive. Če kdo, potem naše športnice in športniki vedo, da se na lovorikah ne spi. Tudi leto 2026 prinaša številne dogodke in priložnosti, da bomo ponosno v nebo dvigali trobojnico. Zagotovo pa bomo tudi s kom jokali: šport so zmage, šport so tudi porazi. Ni dvoma: leto 2026 bo zelo bogato s športnimi vrhunci doma in po svetu. V ospredju bodo zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini (6.–22. februar) ter zimske paralimpijske igre (6.–15. marec) ter nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Slovenija bo gostila več pomembnih tekmovanj, med drugim evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu oktobra v Ljubljani, kjer bo Tadej Pogačar branil naslov, ter EP v namiznem tenisu. Ljubljana bo tudi prizorišče večine tekem EP v futsalu. V Kopru bodo tekme svetovnega pokala v športnem plezanju in gimnastiki, v Tacnu pa svetovni pokal v kajakaškem slalomu.

V kolesarstvu bosta v ospredju Pogačarjev lov na peto zmago na Touru in Rogličev boj za peto zmago na Vuelti. Nogometna reprezentanca ne bo nastopila na SP, bo pa Luka Dončić ambasador prvenstva, hkrati pa bo z LA Lakers lovil prvi naslov NBA. Anže Kopitar bo skušal osvojiti tretji Stanleyjev pokal. Slovenski športniki bodo nastopili tudi na številnih evropskih in svetovnih prvenstvih (rokomet, odbojka, atletika, plavanje, hokej), leto bodo zaznamovali še veliki globalni dogodki, med njimi sezone v formuli 1, motociklizmu in motokrosu, kjer se Tim Gajser vrača v boj za naslov.​

Januarja bomo stiskali pesti za floto Prevc in ekipo na ženski in moški novoletni turneji. Tretjega in četrtega januarja bodo številni romali v Kranjsko Goro na svetovni pokal smučarjev. Januarja bo aktiven Darko Jorgić (turnir WTT Champions, Doha), odbojkarji ACH Volley bodo nadaljevali ligo prvakov, med 9. in 11. 1. bodo najboljše smučarske skakalke na Ljubnem ob Savinji. 13. januarja se bo začel kultni finale za naslov hokejskega prvaka, tekmeca pa Olimpija in Jesenice. Med 15. 1. in 1. 2. bomo za naše rokometaše navijali na evropskem prvenstvu, od 21. 1. do 7. 2. bo Ljubljana gostila evropsko prvenstvo v futsalu, tudi s Slovenijo v vidni vlogi. Konec januarja bo evropsko biatlonsko prvenstvo.

Član LA Kings Anže Kopitar bo v letu 2026 sklenil izjemno kariero. Foto: Reuters

Parašportniki v Laškem

Februar bodo zaznamovale zimske olimpijske igre ter 9. 2. finale že 60. superbowla, praznika ameriškega nogometa. Marec prinaša vrhunec leta za parašportnike: med 6. in 15. 3. bodo v Italiji zimske paralimpijske igre, med 7. in 8. marcem pa bodo najboljši alpinci, (vele)slalomisti, zbrani v Kranjski Gori. Osmi marec prinaša začetek sezone za voznike v formuli 1 in motokrosu. Marec bomo sklenili v Planici: med 26. in 29. 3. bodo tekmovali članice in člani. Med 13. in 19. 4. bo Bled gostil svetovno prvenstvo divizije II, skupina A, ženske, 18. 4. se bo v ligi NHL začela končnica, upajmo, da tudi z našim Kopitarjem. Velike apetite ima tudi Dončić, ki bo prav tako 18. 4. začel končnico lige NBA. Konec aprila, 26. 4., prinaša še eno kolesarsko klasiko: spomenik Liege–Bastogne–Liege, konec meseca pa svetovno prvenstvo v namiznem tenisu. Laško bo med 5. in 15. 5. gostilo namiznoteniški ITTF turnir challenger in elite, največji turnir za parašportnike na svetu. V drugi polovici maja bo svetovno prvenstvo elitne hokejske divizije, tudi s Slovenijo. 23. 5. bo Oslo gostil finale nogometne lige prvakinj, isti dan bo v Ljubljani finale regionalne košarkarske lige NLB Wheel v košarki na vozičkih, teden dni za tem pa v Budimpešti finale moške lige prvakov. Med 29. in 31. majem bo Tacen gostil svetovni pokal v kajaku in kanuju v slalomu na divjih vodah.

23. septembra bomo ponosno praznovali dan slovenskega športa.

Vrhunec poletja

Junij na Poljskem prinaša košarkarsko svetovno prvenstvo 3 x 3, med 10. in 14. 6. bo kajak kanu evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah, 11. 6. pa se bo začelo svetovno nogometno prvenstvo, gostile ga bodo ZDA, Mehika in Kanada. 13. in 14. junija bo kultna dirka 24 ur Le Mansa, ta vikend je rezerviran še za zaključni turnir lige prvakov v Kölnu, 29. 6. se bo začel Wimbledon. Julij je rezerviran za šport mladih in evropsko univerzijado v Salernu, 19. 7. bo finale svetovnega nogometnega prvenstva. Ton bo mesecu dajala kolesarska dirka po Franciji, ki bo potekala med 4. in 26. 7.

Kaj nam bodo v letu 2026 pripravili Prevčevi? Foto: Blaž Samec

Avgust bo v znamenju vrhunskih mednarodnih tekmovanj, predvsem številnih evropskih prvenstev. Med 10. in 16. avgustom bosta hkrati potekala atletsko evropsko prvenstvo v Birminghamu in plavalno evropsko prvenstvo v Parizu, kar bo eden največjih vrhuncev poletja. Sledijo še evropsko prvenstvo v odbojki na mivki v Jablonkih, evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za ženske in moške v Zagrebu ter evropsko prvenstvo v odbojki za ženske, ki bo od 21. avgusta do 6. septembra v štirih državah. Avgust bodo dopolnila tudi svetovna prvenstva v konjeništvu, ritmični gimnastiki in badmintonu, kar potrjuje, da je to osrednji mesec velikih prvenstev in eden športno najbolj zgoščenih delov leta. 22. avgusta se bo začela kolesarska dirka po Španiji, 30. 8. bo nogometni evropski superpokal.

September bo postregel z evropskim odbojkarskim prvenstvom članov (9.–27. 9), 23. septembra bomo ponosno praznovali dan slovenskega športa.

Oktobra bo Ljubljana gostila evropski prvenstvi: med 3. in 7. bodo v Sloveniji zbrani najboljši kolesarji in kolesarke, med 11. in 18. pa najboljši v namiznem tenisu. Med 17. in 18. 10. na sporedu že 30. Ljubljanski maraton.