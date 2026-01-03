  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAŠI ASI

Še naprej bomo stiskali pesti

Leto 2026 bo za slovenski in svetovni šport izjemno pestro, v ospredju bodo zimske olimpijske in paralimpijske igre v Italiji ter nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Slovenija bo gostila tri evropska prvenstva.
Naj bo 2026 leto Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Foto: Stephane Mahe/Reuters

Naj bo 2026 leto Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Foto: Stephane Mahe/Reuters

Član LA Kings Anže Kopitar bo v letu 2026 sklenil izjemno kariero. Foto: Reuters

Član LA Kings Anže Kopitar bo v letu 2026 sklenil izjemno kariero. Foto: Reuters

Kaj nam bodo v letu 2026 pripravili Prevčevi? Foto: Blaž Samec

Kaj nam bodo v letu 2026 pripravili Prevčevi? Foto: Blaž Samec

Naj bo 2026 leto Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Foto: Stephane Mahe/Reuters
Član LA Kings Anže Kopitar bo v letu 2026 sklenil izjemno kariero. Foto: Reuters
Kaj nam bodo v letu 2026 pripravili Prevčevi? Foto: Blaž Samec
 3. 1. 2026 | 18:00
6:32
A+A-

Kdo nas bo delal ponosne tudi v letu 2026, če ne športnice in športniki? Komaj nam je uspelo čestitati vsem, že je tu leto, ki prinaša nove izzive. Če kdo, potem naše športnice in športniki vedo, da se na lovorikah ne spi. Tudi leto 2026 prinaša številne dogodke in priložnosti, da bomo ponosno v nebo dvigali trobojnico. Zagotovo pa bomo tudi s kom jokali: šport so zmage, šport so tudi porazi. Ni dvoma: leto 2026 bo zelo bogato s športnimi vrhunci doma in po svetu. V ospredju bodo zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini (6.–22. februar) ter zimske paralimpijske igre (6.–15. marec) ter nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Slovenija bo gostila več pomembnih tekmovanj, med drugim evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu oktobra v Ljubljani, kjer bo Tadej Pogačar branil naslov, ter EP v namiznem tenisu. Ljubljana bo tudi prizorišče večine tekem EP v futsalu. V Kopru bodo tekme svetovnega pokala v športnem plezanju in gimnastiki, v Tacnu pa svetovni pokal v kajakaškem slalomu.

V kolesarstvu bosta v ospredju Pogačarjev lov na peto zmago na Touru in Rogličev boj za peto zmago na Vuelti. Nogometna reprezentanca ne bo nastopila na SP, bo pa Luka Dončić ambasador prvenstva, hkrati pa bo z LA Lakers lovil prvi naslov NBA. Anže Kopitar bo skušal osvojiti tretji Stanleyjev pokal. Slovenski športniki bodo nastopili tudi na številnih evropskih in svetovnih prvenstvih (rokomet, odbojka, atletika, plavanje, hokej), leto bodo zaznamovali še veliki globalni dogodki, med njimi sezone v formuli 1, motociklizmu in motokrosu, kjer se Tim Gajser vrača v boj za naslov.​

Januarja bomo stiskali pesti za floto Prevc in ekipo na ženski in moški novoletni turneji. Tretjega in četrtega januarja bodo številni romali v Kranjsko Goro na svetovni pokal smučarjev. Januarja bo aktiven Darko Jorgić (turnir WTT Champions, Doha), odbojkarji ACH Volley bodo nadaljevali ligo prvakov, med 9. in 11. 1. bodo najboljše smučarske skakalke na Ljubnem ob Savinji. 13. januarja se bo začel kultni finale za naslov hokejskega prvaka, tekmeca pa Olimpija in Jesenice. Med 15. 1. in 1. 2. bomo za naše rokometaše navijali na evropskem prvenstvu, od 21. 1. do 7. 2. bo Ljubljana gostila evropsko prvenstvo v futsalu, tudi s Slovenijo v vidni vlogi. Konec januarja bo evropsko biatlonsko prvenstvo.

Član LA Kings Anže Kopitar bo v letu 2026 sklenil izjemno kariero. Foto: Reuters
Član LA Kings Anže Kopitar bo v letu 2026 sklenil izjemno kariero. Foto: Reuters

Parašportniki v Laškem

Februar bodo zaznamovale zimske olimpijske igre ter 9. 2. finale že 60. superbowla, praznika ameriškega nogometa. Marec prinaša vrhunec leta za parašportnike: med 6. in 15. 3. bodo v Italiji zimske paralimpijske igre, med 7. in 8. marcem pa bodo najboljši alpinci, (vele)slalomisti, zbrani v Kranjski Gori. Osmi marec prinaša začetek sezone za voznike v formuli 1 in motokrosu. Marec bomo sklenili v Planici: med 26. in 29. 3. bodo tekmovali članice in člani. Med 13. in 19. 4. bo Bled gostil svetovno prvenstvo divizije II, skupina A, ženske, 18. 4. se bo v ligi NHL začela končnica, upajmo, da tudi z našim Kopitarjem. Velike apetite ima tudi Dončić, ki bo prav tako 18. 4. začel končnico lige NBA. Konec aprila, 26. 4., prinaša še eno kolesarsko klasiko: spomenik Liege–Bastogne–Liege, konec meseca pa svetovno prvenstvo v namiznem tenisu. Laško bo med 5. in 15. 5. gostilo namiznoteniški ITTF turnir challenger in elite, največji turnir za parašportnike na svetu. V drugi polovici maja bo svetovno prvenstvo elitne hokejske divizije, tudi s Slovenijo. 23. 5. bo Oslo gostil finale nogometne lige prvakinj, isti dan bo v Ljubljani finale regionalne košarkarske lige NLB Wheel v košarki na vozičkih, teden dni za tem pa v Budimpešti finale moške lige prvakov. Med 29. in 31. majem bo Tacen gostil svetovni pokal v kajaku in kanuju v slalomu na divjih vodah.

23. septembra bomo ponosno praznovali dan slovenskega športa.

Vrhunec poletja

Junij na Poljskem prinaša košarkarsko svetovno prvenstvo 3 x 3, med 10. in 14. 6. bo kajak kanu evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah, 11. 6. pa se bo začelo svetovno nogometno prvenstvo, gostile ga bodo ZDA, Mehika in Kanada. 13. in 14. junija bo kultna dirka 24 ur Le Mansa, ta vikend je rezerviran še za zaključni turnir lige prvakov v Kölnu, 29. 6. se bo začel Wimbledon. Julij je rezerviran za šport mladih in evropsko univerzijado v Salernu, 19. 7. bo finale svetovnega nogometnega prvenstva. Ton bo mesecu dajala kolesarska dirka po Franciji, ki bo potekala med 4. in 26. 7.

Kaj nam bodo v letu 2026 pripravili Prevčevi? Foto: Blaž Samec
Kaj nam bodo v letu 2026 pripravili Prevčevi? Foto: Blaž Samec

Avgust bo v znamenju vrhunskih mednarodnih tekmovanj, predvsem številnih evropskih prvenstev. Med 10. in 16. avgustom bosta hkrati potekala atletsko evropsko prvenstvo v Birminghamu in plavalno evropsko prvenstvo v Parizu, kar bo eden največjih vrhuncev poletja. Sledijo še evropsko prvenstvo v odbojki na mivki v Jablonkih, evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za ženske in moške v Zagrebu ter evropsko prvenstvo v odbojki za ženske, ki bo od 21. avgusta do 6. septembra v štirih državah. Avgust bodo dopolnila tudi svetovna prvenstva v konjeništvu, ritmični gimnastiki in badmintonu, kar potrjuje, da je to osrednji mesec velikih prvenstev in eden športno najbolj zgoščenih delov leta. 22. avgusta se bo začela kolesarska dirka po Španiji, 30. 8. bo nogometni evropski superpokal.

September bo postregel z evropskim odbojkarskim prvenstvom članov (9.–27. 9), 23. septembra bomo ponosno praznovali dan slovenskega športa.

Oktobra bo Ljubljana gostila evropski prvenstvi: med 3. in 7. bodo v Sloveniji zbrani najboljši kolesarji in kolesarke, med 11. in 18. pa najboljši v namiznem tenisu. Med 17. in 18. 10. na sporedu že 30. Ljubljanski maraton.

Več iz teme

športTadej PogačarPrimož RogličLuka DončićNika PrevcDomen Prevc
ZADNJE NOVICE
18:22
Novice  |  Svet
SILVESTROVANJA PO SVETU

Droni na silvestrovo popadali drug za drugim

V Budvi takšne polomije še dolgo ne bodo pozabili. Po svetu so na prostem večinoma kraljevali ognjemeti.
3. 1. 2026 | 18:22
18:03
Novice  |  Svet
PREDSEDNIK ZAJET

Trump objavil fotografijo Madura na ameriški vojaški ladji, Venezuelo bodo vodile ZDA (FOTO)

Nicolasa Madura so v okviru vojaškega posredovanja v Venezueli zajele ameriške posebne sile in naj bi bil sedaj skupaj s soprogo na poti v New York.
3. 1. 2026 | 18:03
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: jutrišnja energija podpira strukturirano ustvarjalnost in uresničevanje ambicij

Dan za čustveno globino in ustvarjalno izražanje.
3. 1. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
NAŠI ASI

Še naprej bomo stiskali pesti

Leto 2026 bo za slovenski in svetovni šport izjemno pestro, v ospredju bodo zimske olimpijske in paralimpijske igre v Italiji ter nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Slovenija bo gostila tri evropska prvenstva.
3. 1. 2026 | 18:00
17:32
Novice  |  Kronika  |  Doma
TUBLJE PRI HRPELJAH

Voznik in otrok z avtomobilom trčila v ograjo in drevo, oba so odpeljali

Prometna nesreča se je zgodila v Tubljah pri Hrpeljah. Poškodovana sta bila odpeljana v izolsko bolnišnico.
3. 1. 2026 | 17:32
17:10
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNI SKOK V VODO

Najpogumnejših 65 skočilo v rekordno hladno Savinjo

Celjsko Špico so tradicionalno napolnili plavalci od blizu in daleč, celo iz Južne Afrike. Udeležencev je bilo letos nekoliko manj, je bilo pa zato gledalcev veliko.
Špela Kuralt3. 1. 2026 | 17:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki