Sebastian zaman čakal na legendarno pošast

Pevec in plesni pedagog Sebastian rad potuje. Obiskal je že vrsto držav, ponekod je bil tudi dvakrat ali večkrat. Škotsko je letos obiskal prvič. Čeprav zaradi klime to ni država, ki bi bila visoko na Sebastianovem seznamu, saj ima rad sonce in plaže, jo je mahnil tja. In pravi, da mu ni niti najmanj žal, čeprav ga ni ožgalo sonce.

»Z avtomobilom sem potoval 10 dni. Začel sem v Edinburgu, kjer sem raziskoval staro mesto in grad, nato sem se odpravil proti severu skozi Pitlochry in Inverness. Pot me je peljala tudi do znamenitih Eilean Donan Castle in otoka Skye, ki me je popolnoma navdušil s svojo surovo naravo. Obiskal sem še Fort William in se povzpel na nekaj razglednih točk v okolici najvišje gore Ben Nevis, pot pa zaključil v Glasgowu, kjer sem preživel zadnje dni. Del poti sem namenil popotovanju po sledeh Harryja Potterja ter obiskal nekatere lokacije, kjer so snemali filme. Zelo zanimiva izkušnja,« povzame.

Škotska je Sebastiana navdušila.

Država je izredno zanimiva. Krasi jo bujno rastje, saj tam veliko dežuje. »Tudi sam si jo bom zapomnil po oblačnem vremenu, mokri pokrajini in veliko mušicah. A kljub temu ponuja res spektakularne razglede in široka prostranstva brez česar koli, ko se ti za trenutek zazdi, da si na drugem planetu. Na teh odročnih krajih je seveda tudi manj hotelske ponudbe,« doda. Največji vtis nanj je naredilo Škotsko višavje. Neokrnjena narava, izjemno zelenje in nepregledni travniki, do koder seže oko, je tisto, kar državo najbolj zaznamuje. »Na drugi strani pa so fascinantne tudi stare cerkve in gradovi in Škoti so dobro organizirani, da si jih lahko turist dobro ogleda. V višavjih sem imel večkrat občutek, da sem vstopil v filmsko kuliso, in ni čudno, da tam snemajo toliko filmov in serij. Tam se res začuti tisto mistično ozračje, zaradi katerega je Škotska polna legend in pripovedk.«

Nujen je bil tudi obisk znamenitega jezera Loch Ness. »Če ne bi šel tja, bi bilo tako, kot da v Egiptu ne bi videl piramid ali v Parizu ne Eifflovega stolpa. Se mi pa jezero, če odmislimo velikost in globino, zdi kot vsako drugo, čeprav seveda ne moreš mimo tega, da se potopiš v razmišljanja, kaj pa če je tam spodaj res legendarna Nessie,« pravi Sebastian. Med raziskovanjem legende o pošasti je obiskal Loch Ness Centre & Exhibition. Čeprav je muzej majhen, je res zanimiv, ker predstavi tako zgodovino kot znanstveno ozadje legende.

»Na ogled imajo razstave o pričevanjih o videvanju Nessie pa tudi o znanstvenih raziskavah, ki so v preteklosti potekale na jezeru, od sonarnih meritev do podvodnih snemanj. Prikazujejo posnetke, fotografije in razlage različnih pojavov. Na voljo je celo replika Nessie, da si jo obiskovalci lažje predstavljajo. Muzej lepo združuje mit, zgodovino in znanost, poleg tega pa ponuja vpogled v zgodovino Loch Nessa in okolice,« doda. Podal se je tudi na potep okoli jezera. »Večkrat sem se ustavil ob obrežju. Tudi fotoaparat sem imel pripravljen, a žal se na fotografijah ni prikazalo nič drugega kot mirna gladina jezera. A vseeno – občutek, ko stojiš tam in gledaš v tisto neskončno globino, je poseben,« še pove.