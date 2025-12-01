Selitev je za mačko velik stres

Večina mačk je teritorialnih in čeprav danes strokovnjaki ne menijo več, da se navežejo na stanovanje bolj kot na skrbnika, se vsi strinjajo, da jim je najbolj všeč, če ostajajo na ozemlju, ki so si ga vzele za svoje. Kaj torej storiti, če se moramo skupaj z ljubljenčkom preseliti?

Starejše mačke se težje soočajo z velikimi spremembami in bolj trpijo zaradi stresa.

Najprej razmislimo o tem, kako bomo mačko najlažje prestavili iz enega stanovanja v drugo. Če ima rada boks za nošenje, bomo imeli nekoliko lažjo nalogo. S pomočjo boksa, v katerega položimo priboljške, njeno najljubšo odejo in znane igrače, jo bomo preselili, nato pa ji na novi lokaciji omogočili, da ga bo uporabljala kot varno cono, v katero se bo po želji lahko skrila ali umaknila. Če noče iz boksa, pustimo vrata odprta. Naj pride ven, ko bo pripravljena.

V novem stanovanju ji določimo sobo za prve dni. FOTO: Kseniia Soloveva/Getty Images

Če ne mara boksa, ji doma za nekaj dni dodelimo sobo, ki smo jo že izpraznili. Tja postavimo hrano, vodo in mačje stranišče. Boks uporabimo le za transport. V novem stanovanju ji prav tako dodelimo sobo, ki naj bo samo njena, dokler se ne bo privadila novemu okolju. Tam naj jo čakajo odeje in rjuhe iz prejšnjega stanovanja; ne perimo jih, saj je pomembno, da dišijo po njej. Prvih nekaj dni v novi hiši naj bo mačka v svoji sobi. To ji bo pomagalo, da se navadi. Ko bo pripravljena, naj v svojem tempu razišče preostale dele hiše.

3–4 tedne je ne izpuščajte ven.

Dovolj pozornosti

Če je mačka zunanja, jo imamo v zaprtih prostorih od tri do štiri tedne. V tem času se bo privadila novemu okolju in se ne bo zmedla ali pobegnila, če jo bomo izpustili ven. Prvi izpust naj bo tik pred obrokom – lačna mačka bo manj verjetno zašla kam daleč. Če okleva, pojdimo ven pred njo. Če noče ven, je ne silimo. Vrata pustimo nekaj časa odprta, tudi če sicer uporabljamo mačjo loputo.

Nova igračka bo olajšala selitev. FOTO: Socreative/Getty Images

Starejše mačke se težje soočajo z velikimi spremembami in bolj trpijo zaradi stresa. Pri starejših bo privajanje počasnejše in bo trajalo dlje. V novem okolju jim posvetimo dovolj pozornosti.

Dober boks, ki ga je mačka vajena, lahko selitev zelo olajša.

Med selitvijo si lahko pomagamo z difuzorji in spreji s feromoni. V novem domu mački priskrbimo kako dodatno igračo, da se bo počutila bolj prijetno. Pri opremljanju doma mislimo tudi na mačko, še posebno če bo zgolj notranja, saj potrebuje možnosti za plezanje in skakanje.