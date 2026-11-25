Klavdija Simler iz Visoč, majhnega zaselka v krajevni skupnosti Planina pri Sevnici na Kozjanskem, je vsestranska umetnica, ki zadnjih dvajset let kulturi posveča ves svoj prosti čas in vodi vseslovensko skupino Kulturno-ustvarjalnih ljubiteljev lepega. Širši javnosti je poznana po tem, da že nekaj let zapored v decembru v okolici svoje hiše v Visočah pričara čisto pravo Božično pravljico, tako bo tudi letos, ko se bodo 12. decembra spet prižgale praznične luči. Jaslice in druge okrasne predmete izdeluje izključno iz naravnih materialov in v naravni velikosti. Pred sedmimi leti je jaslice v pergamano tehniki razstavila tudi v Vatikanu, letos oktobra pa je slikarsko razstavo z naslovom Presečišča, ki bo na ogled do konca decembra, postavila na ogled v belgijski prestolnici. Razstava združuje različne slikarske motive, tehnike in pristope, s katerimi nakazuje točke srečevanja med posameznikom in okoljem, notranjim doživljanjem in zunanjim svetom ter različnimi kulturami. Med predstavljenimi motivi so tihožitja in krajine.

Postregli so s slovensko gibanico.

Postavitev razstave v Bruslju je priložnost za povezovanje slovenske in belgijske kulturne ustvarjalnosti ter predstavitev slovenske umetnosti širšemu evropskemu občinstvu. Še več: ob odprtju razstave je Jurij Kuzman predstavil svojo prvo knjigo Srčna geometrija, ki jo je s svojimi ilustracijami obogatila prav Klavdija Simler, kar pomeni, da sta se na enem dogodku srečali slikarstvo in literatura. Kuzman v svoji knjigi iskreno spregovori o poti, ki jo človek prehodi, ko se konča eno poglavje življenja in se začne novo. Ob osebni izkušnji razhoda razmišlja o naravi odnosov, čustvih, privlačnosti in pomenu zrelosti v partnerstvu. Knjiga prepleta resnične zgodbe, osebna razmišljanja in sporočila, ki se dotikajo pomembnih življenjskih vprašanj: kaj nas povezuje, kaj nas oddaljuje, kaj pravzaprav iščemo v ljubezni in kako se znova najti, ko se svet na videz podre.

Slovenci v Bruslju puščajo umetniški vtis.

Pri izvedbi in predstavitvi razstave so sodelovali Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bruslju ob podpori veleposlanice Anite Stankovič Pavlič, belgijski Cultural Creative Corner Kraainem, šentjurska območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, oblikovalka Timea Lapornik, ki je oblikovala katalog in plakate, Andreja Kukovič pa je dogodek dopolnila s prekmursko gibanico.