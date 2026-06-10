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Sezonski valovi phishinga

Pogostost napadov se poveča v obdobjih, ko se vedenje uporabnikov predvidljivo spremeni, ko npr. več nakupujejo, potujejo, pričakujejo pošiljke ali urejajo finance.
FOTO: Pixelvista/Getty Images

FOTO: Pixelvista/Getty Images

Policija svetuje, da lažna SMS-sporočila izbrišemo in nanje ne odgovarjamo. FOTO: Tomica Šuljić

Policija svetuje, da lažna SMS-sporočila izbrišemo in nanje ne odgovarjamo. FOTO: Tomica Šuljić

Ne nasedajte »bančnim« sporočilom. FOTO: SI-CERT

Ne nasedajte »bančnim« sporočilom. FOTO: SI-CERT

FOTO: Pixelvista/Getty Images
Policija svetuje, da lažna SMS-sporočila izbrišemo in nanje ne odgovarjamo. FOTO: Tomica Šuljić
Ne nasedajte »bančnim« sporočilom. FOTO: SI-CERT
Staš Ivanc
 10. 6. 2026 | 16:30
5:13
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V zadnjem času prihaja do prave poplave poskusov ribarjenja (phishinga), s katerim kiberkriminalci nagovarjajo uporabnike mobilnih telefonov. Kakor pravijo v Centru kibernetske varnosti in odpornosti Telekoma Slovenije, nepridipravi prvi stik ustvarijo na različne načine: prek klicev ali lažnih e-poštnih, SMS- in drugih sporočil, na primer prek aplikacij za takojšnje komuniciranje, kot sta viber in whatsapp. Pri lažnem predstavljanju prek sporočil pogosto zelo prepričljivo posnemajo sporočila uradnih organov in prepoznanih organizacij, kot so pošte in banke, maja pa je Slovenijo zajel val lažnih sporočil, ki v imenu slovenske policije ali ministrstva za notranje zadeve pod krinko kazni za prometni prekršek poskušajo izvleči podatke s plačilnih kartic.

Sporočilo izbrišemo, ne da bi nanj odgovorili.

Tako v Telekomovem centru kibernetske varnosti kot v nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT opozarjajo na previdnost pri prebiranju SMS-sporočil, še posebno z neznanih številk. Na tako prejetih povezavah nikakor ne vpisujemo osebnih podatkov, predvsem ne podatkov plačilnih kartic. Kdor je podatke svoje plačilne kartice že vnesel, naj se čim prej obrne na kontaktni center svoje banke; če je bil oškodovan, pa naj zlorabo prijavi policiji.

Sezonski valovi

Pogostost tovrstnih napadov se izrazito poveča v obdobjih, ko se vedenje uporabnikov predvidljivo spremeni, ko npr. več nakupujejo (pred božičem, črnim petkom), več potujejo (poletje, prazniki), pričakujejo pošiljke (akcije, razprodaje, povečane dostave paketov po praznikih) ali urejajo finance in druge obveznosti (rok za dohodnino in davke, po navadi v začetku meseca). Takrat uporabniki dejansko pričakujejo podobna sporočila, kar nepridipravi izkoriščajo z lažnimi obvestili o pošiljkah, rezervacijah ali plačilih, ki delujejo kot legitimni del vsakdanjih aktivnosti.

Policija svetuje, da lažna SMS-sporočila izbrišemo in nanje ne odgovarjamo. FOTO: Tomica Šuljić
Policija svetuje, da lažna SMS-sporočila izbrišemo in nanje ne odgovarjamo. FOTO: Tomica Šuljić

Sporočila pogosto temeljijo na občutku nujnosti ali celo uporabljajo grožnjo z izterjavo dolga, plačilom kazni ali blokado računa. Poleg tega se napadi prilagajajo aktualnim družbenim dogodkom, pri čemer z izkoriščanjem zaupanja v institucije ciljajo na širši krog uporabnikov. Skupni imenovalec vseh teh obdobij je, da napadi sovpadajo z realnimi pričakovanji prejemnikov, zato jih je toliko težje prepoznati.

Kako prepoznati lažno sporočilo

Tipični znaki, po katerih prepoznamo lažna sporočila, so: nepričakovana komunikacija, ki se sklicuje na logistične (dostava), finančne (plačilo) ali dostopne (blokada računa) procese; skrajšane ali prikrite URL-povezave, ki vodijo na lažne (phishing) strani; zahteve po občutljivih podatkih (gesla, številke plačilnih kartic, enkratne kode), česar legitimni ponudniki praviloma ne počnejo prek SMS-a; neskladja v identiteti pošiljatelja (ime organizacije se ne ujema z navedeno številko, ki je velikokrat tuja, ali URL-jem); psihološki pritisk (fraze, kot so: »takoj ukrepajte«, »zadnji opomin«), ki zmanjšuje racionalno presojo; lažni varnostni preizkusi (t. i. lažni CAPTCHA), pri katerih se od uporabnika kot dokaz, da ni robot, zahteva kopiranje in izvedba neznanih ukazov v ukazni vrstici.

Ne odpiramo povezav in ne vpisujemo občutljivih podatkov.

Za bolj zanesljivo preverjanje avtentičnosti sporočila preverimo povezavo, saj prave institucije uporabljajo uradne naslove. Namesto klika na povezavo raje sami vpišemo spletni naslov organizacije ali jo pokličemo prek uradnih kontaktov, pri čemer nikoli ne uporabljamo podatkov iz SMS-a. Pozorni moramo biti tudi na tehnične znake, kot so lažno prikazan pošiljatelj, sumljivi parametri v povezavi ali množično razposlana enaka sporočila. S tuje številke je malce nenavadno prejeti sporočilo slovenske policije, kajne? Namesto sporočila lahko prejmemo tudi prepričljiv klic ali e-pošto. Način delovanja in namen storilcev sta enaka, zato veljajo enaka načela previdnosti.

Ne nasedajte »bančnim« sporočilom. FOTO: SI-CERT
Ne nasedajte »bančnim« sporočilom. FOTO: SI-CERT

Kaj počno operaterji?

V Telekomu Slovenije uporabnike sistemsko varujejo z večplastno zaščito proti phishingu na ravni omrežja, aplikacij in signalizacije. Zaščita vključuje blokiranje dostopa do znanih lažnih spletnih strani, filtriranje sumljivih prekomernih SMS‑sporočil in e‑pošte ter preverjanje identitete pošiljateljev, s čimer preprečujejo zlorabe v imenu bank ali drugih organizacij. Pri tem redno posodabljajo sezname znanih groženj, kar jim omogoča hitro zaznavanje novih phishing kampanj. Ker pa nepridipravi stalno menjajo številke, domene in pristope, prek katerih delujejo, je treba te ukrepe stalno posodabljati.

Na telefon ne nameščamo aplikacij s povezav, ki nam jih takšna sporočila ponujajo.

Določene zlorabe lahko zaznajo šele po prijavi s strani uporabnikov, saj zaradi varovanja zasebnosti komunikacij ne spremljajo in ne posegajo v vsebino. Uporabnike opozarjajo o zaznanih tveganjih ter sodelujejo z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami ter drugimi operaterji, kar omogoča koordiniran odziv in zmanjševanje širjenja napadov.

Na koga se obrniti

Če ste podatke plačilne kartice že vpisali, takoj kontaktirajte svojo banko in upoštevajte prejeta navodila. Če je prišlo do oškodovanja, zlorabo prijavite na najbližji policijski postaji ali prek klica na 113. Zlorabo lahko prijavite na nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT, pa tudi na operaterjevi številki za podporo uporabnikom.

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