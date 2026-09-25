Simpatična rožnata pudrnica

Minilo je že več kot šest let, odkar je Samsung predstavil svoj prvi flip, kompaktni pametni telefon s prepogljivim zaslonom, ki se zloži v velikost pudrnice. Od tedaj je doživel kar precej oblikovnih in tehničnih sprememb, dobil večje kamere, boljši preklopni mehanizem, postal odporen proti vodi in prahu, a koncept je ostal isti.

Uporabna funkcija flexcam FOTO: Staš Ivanc

Nadgrajeni tečaj

Samsung galaxy Z flip 8 prinaša nekaj izboljšav v primerjavi s predhodnikom, kar se tiče dizajna in zaslona. Telefon je zdaj tanjši in lažji, kar omogoča lažje prenašanje in uporabo z eno roko. Uporabljeni materiali so vrhunski: sprednja stran je zaščitena s steklom gorilla glass victus 2, zadnja stran pa je izdelana iz polimera, ojačanega s steklenimi vlakni.

Telefon je precej trpežen in ima oceno IP48 za odpornost proti prahu in vodi.

Telefon je po standardu IP48 odporen proti prahu in vodi, ni pa popolnoma zaščiten pred finim prahom in peskom. Nadgradili so tudi mehanizem tečaja, ki je zdaj še močnejši, hkrati pa se da telefon lažje odpreti z eno roko. Samsung pravi, da naj bi flip 8 prenesel do pol milijona odpiranj in zapiranj, kar je več kot dovolj za brezskrbno večletno uporabo.

Tanek in lahek FOTO: Staš Ivanc

Odlična zaslona

Saj se že kar ponavljamo s hvaljenjem Samsungovih zaslonov, a z razlogom. Zunanji 4,1-palčni zaslon z ločljivostjo 1048 x 948 točk in spremenljivo hitrostjo osveževanja od 60 Hz do 120 Hz ter 6,9-palčni notranji zaslon z 2520 x 1080 pikamo in enako hitrostjo osveževanja sta izdelana iz organskih diod, ki poskrbijo za krasne žive barve, odlične kontraste in pravo črnino. Oba zaslona dosegata visoko svetilnost do 2600 nitov, zaradi česar sta odlično berljiva tudi pod močnim soncem. Notranji zaslon sicer ima na mestu, kjer se prepogne še vedno majceno gubo, a je vedno manj opazna.

Flip 8 v razprtem stanju FOTO: Staš Ivanc

Solidne kamere

Kamere so že več let iste, a to ne pomeni, da niso dobre. Glavna kamera s 50 megapiksli ima optično stabilizacijo slike in omogoča snemanje videa v ločljivosti 4K pri 60 sličicah na sekundo. Ultraširokokotna kamera ima 12 milijonov slikovnih točk in zajema kot 123 stopinj, kar je idealno za zajemanje pokrajin in skupinskih fotografij. Selfie kamera z 10 MP dela zelo spodobne avtoportrete.

Izboljšani preklopni mehanizem, ki omogoča enostavnejšo uporabo z eno roko.

Čeprav Z flip 8 nima telefoto kamere, kar je običajna pomanjkljivost tovrstnih telefonov, so rezultati digitalnega povečanja zadovoljivi, če seveda ne pretiravamo. Kamera uporablja Samsungov slikovni sistem provisual engine, ki izboljšuje kakovost slik in videoposnetkov z naprednimi algoritmi za obdelavo slike, pri čemer je posebna pozornost namenjena naravnim tonom kože in učinku zamegljenega ozadja pri portretih. Zanimiva in praktična je funkcija flexcam, ki omogoča kreativno zajemanje posnetkov z različnimi načini uporabe kamere.

Zumiranje s samsungom galaxy Z flip 8: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zmogljivo drobovje

Telefon poganja Samsungov procesor exynos 2600, ki se po moči sicer ne more kosati s snapdragonom 8 elite gen 5, ki tiktaka v večjih bratih iz serije fold 8, a zagotavlja superhitro in tekoče delovanje. Osnovni model je opremljen z 12 gigabajti rama in 256 GB shrambe. Operacijski sistem oneui 9, ki temelji na androidu 17, vključuje številne funkcije umetne inteligence. Telefon bo prejemal sedem let posodobitev operacijskega sistema in varnostnih popravkov.

Zumiranje s samsungom galaxy Z flip 8: 10x povečava

Baterija ima kapaciteto 4300 mAh in podpira 25-vatno hitro polnjenje ter 15-vatno brezžično polnjenje. Čeprav je velikost baterije ostala nespremenjena, nova silicij-ogljikova zasnova omogoča daljšo življenjsko dobo baterije, tako da zdrži ves dan normalne uporabe, hitrejše pa je tudi polnjenje: v pol ure se napolni do 55 odstotkov.

500.000 odpiranj in zapiranj naj bi prenesel Z flip 8.

Flip 8 je simpatičen telefon, ki ima v razprtem stanju obliko klasičnega pametnega telefona, a ko ga zložimo, ga lahko vtaknemo v vsak žep, tudi srajčni. Priporočena maloprodajna cena je sicer najnižja med prepogljivci, a 1299 evrov vseeno ni ravno malo.