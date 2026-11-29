Nekateri ljudje v nas pustijo nekaj, kar nikoli ne ugasne. Njihove besede, vera v nas in ljubezen ostanejo opora, ki nas spremlja skozi vse življenje. O tem so prepričani tudi člani Tria Šubic, brata Miha in Marjan Šubic ter njun bratranec Tomaž, ki so te dni med poslušalce poslali čustven valček z naslovom Očetove pesmi. Melodijo je prispeval Brane Klavžar, besedilo pa priznani tekstopisec Branko Zupanc.

Pesem Očetove pesmi je najprej posnel Klavžar s svojim ansamblom, ko jo je pokazal triu, pa so se ti odločili, da posnamejo priredbo, za kar so dobili tudi dovoljenje avtorja. Nekatere melodije nikoli zares ne izzvenijo, ampak v nas še naprej prebujajo spomine, nam dajejo moč in nas spomnijo, da najdragocenejše vezi ne prekine niti čas. Ta pesem nosi posebno sporočilo in globoko čustvo. V srcu Šubičevih ima posebno mesto, saj je posvečena pokojnemu očetu Marjana in Mihe, ki je bil ključni del njihove glasbene poti in začetkov, nastala pa je iz spoštovanja, ljubezni in spomina nanj. Obenem je ta pesem poklon vsem, ki jih ni več ob nas, a se jih vedno spominjamo in nosimo v svojih srcih.

Tian Šubic, sin basista Marjana, je sodeloval v videospotu za pesem Očetove pesmi. FOTO: Osebni Arhiv

Priprave na obletnico

»Naj glasba pove tisto, česar besede včasih ne zmorejo,« pravijo člani Tria Šubic, ki so na glasbeni sceni od leta 2007, začeli so kot najstniki, zdaj pa se bližajo dvajsetletnici delovanja, ki jo bodo praznovali prihodnje leto. Na to se že intenzivno pripravljajo in snujejo ideje, kako bi začinili praznovanje. Danes 33-letni Miha igra kitaro, njegov leto mlajši brat Marjan kontrabas in bariton, njun 35-letni bratranec Tomaž pa harmoniko, vsi trije tudi pojejo. Za novo skladbo so v Gorjušah, na lokaciji Alpine Homestead in v pokljuških gozdovih posneli videospot, v katerem so glavno vlogo zaupali Tianu Šubicu, sinu basista Marjana Šubica. »Ko se glasba dotakne duše in srca, tam ostane za vekomaj. Iz roda v rod!« pravijo glasbeniki, ki so snemanje videospota zaupali Roku Mavru, avdioposnetek pa Tadeju Miheliču. Snemanje videospota je bilo pričakovano precej čustveno, saj je bil Mihov in Marjanov oče velik podpornik ansambla, prisoten na skoraj vseh nastopih in koncertih, zato ni šlo brez solz.

20 let delovanja bodo proslavili prihodnje leto.

Trio Šubic je doslej v zakladnico narodnozabavne glasbe prispeval vrsto lepih melodij, njihovemu prvemu valčku Ermanovca čar so sledile druge uspešnice, denimo Čarobna pravljica, Obala želja, Mamina ljubezen, Nageljni rdeči in druge.