Skrivnosti načrtovanja popolnega balkona

Ko dnevi postanejo daljši in toplejši, postane balkon nepogrešljiv podaljšek doma. Da bi bilo na njem res prijetno, se je pri opremljanju dobro izogibati pogostim napakam, zaradi katerih kotiček pod soncem deluje utesnjeno, neurejeno ali preprosto manj funkcionalno, kot bi lahko bil. Ne glede na to, ali gre za majhen balkon ali večjo teraso, ključno je dobro načrtovanje. Premišljene odločitve pomenijo razliko med kaotičnim in resnično prijetnim zunanjim prostorom. Katere so najpogostejše napake, ki se jim je pri opremi balkona pametno izogniti?

Pretiravanje ni na mestu

Ena najpogostejših napak je izbira pohištva, ki je sicer na videz privlačno, a preprosto preveliko za razpoložljiv prostor. Masivne mize, globoki naslanjači ali težke klopi lahko hitro zapolnijo celoten balkon in zmanjšajo uporabno površino. Namesto občutka udobja se pojavi občutek utesnjenosti, gibanje je oteženo. Pogosto se izkaže, da so veliko primernejši manjši, zložljivi ali modularni kosi pohištva, sestavljeni iz več ločenih delov (modulov), ki jih je mogoče poljubno kombinirati, premikati in prilagajati površini ali potrebi. Dekorativni elementi, kot so lončki za rože, svetlobne verige, sveče, blazine in različni okraski, lahko ustvarijo zelo prijetno vzdušje, a le, če jih ni preveč, kajti v tem primeru namesto skladnega in sproščenega videza ustvarimo vizualni nered. Ključ je v zmernosti. Pogosto je manj več.

Če imamo dovolj prostora, si lahko omislimo več pohištva in večje kose. FOTO: Westend61/Getty Images

Veliki keramični ali betonski lonci so estetski, vendar imajo tudi svoje slabosti. Zavzamejo veliko prostora, težko jih je premikati in dodatno obremenijo balkon, kar je pri starejših konstrukcijah lahko problematično. Lažji materiali, kot so plastika, les ali tekstilni lonci, so praviloma bolj praktična izbira.

Upoštevajmo namembnost

Pri urejanju balkona se mnogi osredotočijo na estetiko, manj pa na to, čemu bo v vsakdanjem življenju dejansko namenjen. Če ni dovolj prostora za udobno sedenje, odlaganje stvari ali prehod, balkon hitro postane neuporaben. Dobro urejen omogoča gibanje brez ovir, sproščeno sedenje in osnovno funkcionalnost. Če prostor ni uporaben, samo lep videz sam po sebi ni dovolj.

Masivne mize, globoki naslanjači lahko hitro zapolnijo celoten balkon in zmanjšajo uporabno površino. FOTO: Westend61/Getty Images

Rastline so ključni del slehernega balkona, a niso vse primerne za vsako okolje. Nekatere potrebujejo veliko sonca, druge senco, tretje so občutljive za veter ali dež. Pogosta napaka je izbira rastlin zgolj na podlagi videza brez upoštevanja dejanskih pogojev, ki jih potrebujejo za rast. Rezultat so hitro propadle rastline, suhi listi in neurejen videz, ki zahteva stalno menjavo in dodatno delo. Nepravilna izbira okrasnih rastlin je torej še ena napaka, ki se je je treba izogibati. Tako kot tudi zanemarjanje zasebnosti. Balkon je lahko lepo opremljen, a brez zaščite pred soncem in pogledi sosedov ni prijeten za daljše bivanje. V poletnih mesecih močno sonce omeji uporabo prostora, prav tako pomanjkanje zasebnosti zmanjšuje občutek udobja. Tende, senčniki, pergole, zavese ali visoke rastline lahko bistveno izboljšajo uporabnost balkona in ustvarijo bolj intimno vzdušje.

Neusklajen slog

Veliko balkonov se opremlja postopoma, z nakupom kosov, ki so nam posamično všeč, vendar skupaj ne tvorijo celote. Rezultat tega je mešanica barv, materialov in stilov, ki ne delujejo usklajeno. Naj bodo elementi še tako kakovostni, če ni jasne ideje o stilu, ustvarijo vtis neurejenosti. Zato je priporočljivo že na začetku določiti osnovne smernice, naj bodo minimalistične, naravne, razkošne ali moderne, in se jih čim bolj držati.

Tende, senčniki, pergole, zavese ali visoke rastline ustvarijo bolj intimno vzdušje. FOTO: Maria Korneeva/Getty Images

Da bi bil balkon prijeten, ni treba, da je velik, je pa treba k opremi pristopati premišljeno. Z nekaj načrtovanja in izogibanjem najpogostejšim napakam lahko tudi najmanjši zunanji kotiček postane estetsko usklajen, funkcionalen in prijeten prostor za vsak dan.