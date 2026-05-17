  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VRTNARIMO

Skrivnosti načrtovanja popolnega balkona

S prihodom pomladi ga spet začnemo urejati, saj ga želimo spremeniti v prijeten zunanji kotiček za sprostitev, jutranjo kavo, branje ali večerno posedanje.
Manj je več je dobro pravilo. FOTO: Johner Images/Getty Images

Manj je več je dobro pravilo. FOTO: Johner Images/Getty Images

Če imamo dovolj prostora, si lahko omislimo več pohištva in večje kose. FOTO: Westend61/Getty Images

Če imamo dovolj prostora, si lahko omislimo več pohištva in večje kose. FOTO: Westend61/Getty Images

Masivne mize, globoki naslanjači lahko hitro zapolnijo celoten balkon in zmanjšajo uporabno površino. FOTO: Westend61/Getty Images

Masivne mize, globoki naslanjači lahko hitro zapolnijo celoten balkon in zmanjšajo uporabno površino. FOTO: Westend61/Getty Images

Tende, senčniki, pergole, zavese ali visoke rastline ustvarijo bolj intimno vzdušje. FOTO: Maria Korneeva/Getty Images

Tende, senčniki, pergole, zavese ali visoke rastline ustvarijo bolj intimno vzdušje. FOTO: Maria Korneeva/Getty Images

Manj je več je dobro pravilo. FOTO: Johner Images/Getty Images
Če imamo dovolj prostora, si lahko omislimo več pohištva in večje kose. FOTO: Westend61/Getty Images
Masivne mize, globoki naslanjači lahko hitro zapolnijo celoten balkon in zmanjšajo uporabno površino. FOTO: Westend61/Getty Images
Tende, senčniki, pergole, zavese ali visoke rastline ustvarijo bolj intimno vzdušje. FOTO: Maria Korneeva/Getty Images
Mateja Florjančič
 17. 5. 2026 | 17:00
4:28
A+A-

Ko dnevi postanejo daljši in toplejši, postane balkon nepogrešljiv podaljšek doma. Da bi bilo na njem res prijetno, se je pri opremljanju dobro izogibati pogostim napakam, zaradi katerih kotiček pod soncem deluje utesnjeno, neurejeno ali preprosto manj funkcionalno, kot bi lahko bil. Ne glede na to, ali gre za majhen balkon ali večjo teraso, ključno je dobro načrtovanje. Premišljene odločitve pomenijo razliko med kaotičnim in resnično prijetnim zunanjim prostorom. Katere so najpogostejše napake, ki se jim je pri opremi balkona pametno izogniti?

Pretiravanje ni na mestu

Ena najpogostejših napak je izbira pohištva, ki je sicer na videz privlačno, a preprosto preveliko za razpoložljiv prostor. Masivne mize, globoki naslanjači ali težke klopi lahko hitro zapolnijo celoten balkon in zmanjšajo uporabno površino. Namesto občutka udobja se pojavi občutek utesnjenosti, gibanje je oteženo. Pogosto se izkaže, da so veliko primernejši manjši, zložljivi ali modularni kosi pohištva, sestavljeni iz več ločenih delov (modulov), ki jih je mogoče poljubno kombinirati, premikati in prilagajati površini ali potrebi. Dekorativni elementi, kot so lončki za rože, svetlobne verige, sveče, blazine in različni okraski, lahko ustvarijo zelo prijetno vzdušje, a le, če jih ni preveč, kajti v tem primeru namesto skladnega in sproščenega videza ustvarimo vizualni nered. Ključ je v zmernosti. Pogosto je manj več.

Če imamo dovolj prostora, si lahko omislimo več pohištva in večje kose. FOTO: Westend61/Getty Images
Če imamo dovolj prostora, si lahko omislimo več pohištva in večje kose. FOTO: Westend61/Getty Images

Veliki keramični ali betonski lonci so estetski, vendar imajo tudi svoje slabosti. Zavzamejo veliko prostora, težko jih je premikati in dodatno obremenijo balkon, kar je pri starejših konstrukcijah lahko problematično. Lažji materiali, kot so plastika, les ali tekstilni lonci, so praviloma bolj praktična izbira.

Z nekaj načrtovanja lahko postane estetsko usklajen, funkcionalen in prijeten prostor za vsak dan.

Upoštevajmo namembnost

Pri urejanju balkona se mnogi osredotočijo na estetiko, manj pa na to, čemu bo v vsakdanjem življenju dejansko namenjen. Če ni dovolj prostora za udobno sedenje, odlaganje stvari ali prehod, balkon hitro postane neuporaben. Dobro urejen omogoča gibanje brez ovir, sproščeno sedenje in osnovno funkcionalnost. Če prostor ni uporaben, samo lep videz sam po sebi ni dovolj.

Masivne mize, globoki naslanjači lahko hitro zapolnijo celoten balkon in zmanjšajo uporabno površino. FOTO: Westend61/Getty Images
Masivne mize, globoki naslanjači lahko hitro zapolnijo celoten balkon in zmanjšajo uporabno površino. FOTO: Westend61/Getty Images

Rastline so ključni del slehernega balkona, a niso vse primerne za vsako okolje. Nekatere potrebujejo veliko sonca, druge senco, tretje so občutljive za veter ali dež. Pogosta napaka je izbira rastlin zgolj na podlagi videza brez upoštevanja dejanskih pogojev, ki jih potrebujejo za rast. Rezultat so hitro propadle rastline, suhi listi in neurejen videz, ki zahteva stalno menjavo in dodatno delo. Nepravilna izbira okrasnih rastlin je torej še ena napaka, ki se je je treba izogibati. Tako kot tudi zanemarjanje zasebnosti. Balkon je lahko lepo opremljen, a brez zaščite pred soncem in pogledi sosedov ni prijeten za daljše bivanje. V poletnih mesecih močno sonce omeji uporabo prostora, prav tako pomanjkanje zasebnosti zmanjšuje občutek udobja. Tende, senčniki, pergole, zavese ali visoke rastline lahko bistveno izboljšajo uporabnost balkona in ustvarijo bolj intimno vzdušje.

Neusklajen slog

Veliko balkonov se opremlja postopoma, z nakupom kosov, ki so nam posamično všeč, vendar skupaj ne tvorijo celote. Rezultat tega je mešanica barv, materialov in stilov, ki ne delujejo usklajeno. Naj bodo elementi še tako kakovostni, če ni jasne ideje o stilu, ustvarijo vtis neurejenosti. Zato je priporočljivo že na začetku določiti osnovne smernice, naj bodo minimalistične, naravne, razkošne ali moderne, in se jih čim bolj držati.

Tende, senčniki, pergole, zavese ali visoke rastline ustvarijo bolj intimno vzdušje. FOTO: Maria Korneeva/Getty Images
Tende, senčniki, pergole, zavese ali visoke rastline ustvarijo bolj intimno vzdušje. FOTO: Maria Korneeva/Getty Images

Da bi bil balkon prijeten, ni treba, da je velik, je pa treba k opremi pristopati premišljeno. Z nekaj načrtovanja in izogibanjem najpogostejšim napakam lahko tudi najmanjši zunanji kotiček postane estetsko usklajen, funkcionalen in prijeten prostor za vsak dan.

Več iz teme

balkonokrasne rastlineterasanapakevrtno pohištvourejanje
ZADNJE NOVICE
17:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽIVLJENJE V STRAHU

Nekdanji ruski agent razkril dramatično zgodbo o begu pred Putinovimi ljudmi: »Ležal sem v truplu krave«

Trdi, da je žrtev političnega pregona, njegovo zgodbo pa potrjujejo tudi evropske preiskave.
Kaja Grozina17. 5. 2026 | 17:45
17:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BOLGARIJA

Tragedija na Vitošah: Medved je do smrti razmesaril moškega

Ugotovitve sodnega izvedenca in strokovnjaka za prostoživeče živali kažejo, da so sledovi na truplu posledica napada samice medveda, ki jo je spremljal mladič.
17. 5. 2026 | 17:30
17:18
Novice  |  Slovenija
VELENJSKA VISTA

Danes v Velenju ponovno želeli podreti svetovni rekord, a ni se izšlo

Na dogodku sta bila tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar in prvak stranke SDS Janez Janša.
17. 5. 2026 | 17:18
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
VRTNARIMO

Skrivnosti načrtovanja popolnega balkona

S prihodom pomladi ga spet začnemo urejati, saj ga želimo spremeniti v prijeten zunanji kotiček za sprostitev, jutranjo kavo, branje ali večerno posedanje.
Mateja Florjančič17. 5. 2026 | 17:00
16:45
Bulvar  |  Zanimivosti
PRESENETLJIV PRIZOR

Nenavaden incident v Nemčiji: tiger pobegnil, zanj in za eno osebo se ni dobro končalo

Policija ocenjuje, da ni na prostosti nobena druga žival iz tega zavetišča, namerava pa območje pregledati še z dronom.
17. 5. 2026 | 16:45
16:40
Bulvar  |  Suzy
MULTIPRAKTIK

Dare Kaurič ima novo: Skoraj že pri notarju (Suzy)

Nova pesem se imenuje Bedak.
17. 5. 2026 | 16:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Kupiti ali prenoviti? Odgovor marsikoga neprijetno preseneti

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Skrivnost družine, ki plačuje 70 % manj

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki