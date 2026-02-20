  • Delo d.o.o.
ENERGIJA

Skrivnostna moč kristalov

Naravne kamnine naj bi imele sposobnosti zdravljenja, nekateri z njimi blažijo stres in nespečnost.
Izberemo kristale, ki nas intuitivno pritegnejo, saj naj bi ravno ti imeli največji učinek na naše energijsko polje. FOTO: Charlie Blacker/Getty Images

Roževec naj bi prinašal harmonijo v odnose. FOTO: Pamwalker68/Getty Images

Ametist je znan po svojih pomirjajočih lastnostih. FOTO: Getty Images

N. N.
 20. 2. 2026 | 20:00
Kristali so že tisočletja cenjeni zaradi svoje lepote in domnevnih energijskih lastnosti. Mnogi verjamejo, da so sposobni vplivati na naše počutje, zdravje in celo usodo. Toda, ali gre za resnične pomočnike ali zgolj modni trend?

Kristali so nastajali milijone let globoko v Zemljini skorji, kjer sta nanje vplivala visok pritisk in temperatura, zaradi česar so nastale edinstvene strukture in lastnosti, ki naj bi vplivale na energijska polja okoli nas. Privrženci kristaloterapije trdijo, da lahko kristali uravnavajo in harmonizirajo energijo v našem telesu, kar vodi do boljšega zdravja in počutja. Kristali naj bi medsebojno delovali z energijskim poljem telesa, kar ustvarja ravnovesje in poravnavo.​

Pritegnejo nas

Uporaba kristalov je preprosta. Mnogi jih nosijo kot nakit, drugi jih postavljajo v svoj dom ali delovno okolje in tako čistijo energije. Nekateri jih uporabljajo med meditacijo, saj pomagajo pri sproščanju in dvigu zavesti, ali jih položijo pod vzglavnik za boljši spanec, pri nespečnosti na primer koristi ametist; če jih razporedimo v določen vzorec, lahko okrepimo njihovo delovanje, moč.

Ko ga kupimo ali dobimo, ga moramo najprej očistiti.

Pomembno je, da izberemo kristale, ki nas intuitivno pritegnejo, saj naj bi ravno ti imeli največji učinek na naše energijsko polje. Vsak ima edinstveno vibracijo. Podržimo ga v roki in pomislimo na svojo namero. Nas pri tem zmrazi, utripa ali pomirja? To kaže, da vam lahko pomaga pri trenutnih izzivih. Lahko ga izberemo tudi glede na njegove lastnosti.

Med najbolj priljubljenimi kristali so ametist, roževec, citrin in turmalin. Ametist je znan po svojih pomirjujočih lastnostih in sposobnosti spodbujanja duhovne rasti, krepi intuicijo in odganja zle misli. Roževec, ki mu rečemo tudi kamen ljubezni, naj bi prinašal ljubezen in harmonijo v odnose, pa nežnost in čustveno ravnovesje. Citrin je znan kot kamen obilja in naj bi prinašal bogastvo in uspeh. Turmalin naj bi varoval pred negativno energijo in elektromagnetnim sevanjem. Hematit je ščit proti vplivom drugih, nas prizemlji in poveže s svojim duhom in energijo Zemlje. Turkiz nas ščiti pred strahovi, sovražniki, zaskrbljenostjo, umirja v stresnih situacijah in krepi samozavest. Akvamarin pomirja in zmanjšuje stres, umirja um, spodbuja nas k vztrajnosti, ostri intuicijo. Lapis lazuli deluje kot zaščitni kristal pri energijskih napadih, ugodno vpliva na komunikacijo, spodbuja ljubezen in prijateljstvo.

Na sonce in luno

Pomembno je tudi, da jih redno čistimo. Obvezno ga očistimo, ko ga kupimo ali dobimo v dar. Vsaj enkrat na mesec ga moramo očistiti negativnih energij in vibracij, ki se jih je navzel med uporabo. Nekaj minut ga spiramo pod hladno tekočo vodo. Nato ga postavimo za dve uri na sonce, da se spet napolni z univerzalno energijo, pišejo na spletni strani vulkanija.si: »Najbolje je kristal čistiti, kadar je polna luna. Takrat ga že dopoldne operemo in nato prepustimo ves dan vplivu sonca, nato pa še vso noč vplivu polne lune.«

Kljub številnim pričevanjem o pozitivnih učinkih kristalov znanstvena skupnost ostaja skeptična, saj večina raziskav na tem področju še ni potrdila, da bi imeli kakršne koli merljive učinke na zdravje ali počutje. Nekateri strokovnjaki menijo, da gre za placebo učinek – ljudje se počutijo bolje, ker verjamejo v moč kristalov. Naj verjamemo v energijske lastnosti kristalov ali ne, pa ne moremo zanikati njihove estetske vrednosti. Kristali so čudoviti dodatki, ki lahko polepšajo naš dom. Če nam uporaba kristalov prinaša mir, veselje ali občutek povezanosti, so za nas zagotovo več kot le modni dodatek.

Ne glede na to, ali smo prepričani o njihovi moči ali jih vidimo le kot lepe okraske, kristali ostajajo skrivnostni. Morda je njihova prava vrednost prav v tem, da nas spomnijo na čudeže narave in to, kako pomembno je, da se povežemo sami s seboj in s svetom okoli nas.

