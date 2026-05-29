Skrivnostna povezava med Luno in našim počutjem: ali res vpliva na naše razpoloženje in čustva?

Luni, zlasti polni, ljudje že od nekdaj pripisujemo poseben pomen in vpliv na naše življenje. To skrivnostno nebesno telo od nekdaj fascinira človeštvo. Njena svetloba nas spremlja ponoči, njeni cikli so povezani z mnogimi starodavnimi verovanji in rituali. Toda: ali res vpliva na naše čustvene vzorce? Mnogi verjamejo, da je odgovor pritrdilen.

Luna potuje skozi različne faze, od mlaja do polne in nazaj. Vsaka od teh faz naj bi imela specifičen vpliv na naše razpoloženje in čustva. Opažate spremembe v določenem delu meseca? Se vam spreminja kakovost spanja, ste razdražljivi, se vam morda spreminja celo apetit? Med mlajem, ko je ne vidimo, naj bi bili bolj introspektivni in pripravljeni na nove začetke, čutimo novo energijo. Če se bomo v tem času ostrigli, naj bi spodbudili intenzivno rast. Sledi prvi krajec, ko luna raste. V tem času naj bi vse, kar zaužijemo, imelo dvojni učinek, ženske naj bi laže zanosile. Polna luna oziroma ščip s svojo svetlo in močno prisotnostjo naj bi prinašala intenzivna čustva in povečano energijo – na nas ima najmočnejši vpliv. Bolj smo razdražljivi, pogostejša so čustvena nihanja, spanec je nemiren, pogosto se zbujamo. Najbolj občutljivi se ob polni luni nevede celo sprehajajo. Zadnje obdobje, zadnji krajec, je podobno umirjanju, je čas počitka.

Seveda pa je luna lahko tudi odličen izgovor za zmedenost, razdražljivost, zamude ... Več znanstvenih študij namreč ni našlo povezave med polno luno in slabšim spancem. Znanstveniki še vedno raziskujejo, ali obstaja neposredna povezava med Luno in človeškimi čustvi. Nekatere študije kažejo, da lahko polna luna vpliva na naš spanec, kar posledično vpliva na naše razpoloženje. Drugi raziskovalci opozarjajo, da je veliko teh povezav lahko rezultat placebo učinka in kulturnih prepričanj.

Luna bo še naprej skrivnostna in čarobna spremljevalka naših noči. FOTO: Zoff-photo/Getty Images

Ena izmed najbolj znanih povezav med Luno in Zemljo je njen vpliv na plimovanje. Ker je naše telo sestavljeno iz približno 60–70 odstotkov vode, ni presenetljivo, da nekateri verjamejo, da Luna vpliva tudi na naše čustvene plime in oseke. Med polno luno naj bi bili bolj čustveni, medtem ko naj bi mlaj prinašal mirnejše in bolj reflektivno obdobje.

V astrologiji ima Luna pomembno vlogo pri določanju čustvenih vzorcev posameznika. Položaj Lune ob našem rojstvu naj bi razkrival, kako doživljamo in izražamo čustva. Na primer, če je v znamenju raka, naj bi pomenila globoko čustveno povezanost in intuitivnost, Luna v znamenju ovna pa prinaša impulzivnost in strast.

Če bi radi bolje razumeli, kako Luna vpliva na naša čustva, lahko opazujemo razpoloženje skozi lunarni cikel. Vzemimo si čas za refleksijo med mlajem in izrazimo svoja čustva med polno luno. Nekateri ljudje ugotavljajo, da so bolj kreativni in produktivni v določenih fazah luninega cikla. Luna bo še naprej skrivnostna in čarobna spremljevalka naših noči. Ne glede na to, ali verjamemo v njen vpliv ali ne, nas njena prisotnost navdihuje in povezuje z nečim večjim od nas.