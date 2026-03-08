  • Delo d.o.o.
VRTIČKANJE

Skromne trajnice za sanjski vrt

Če bomo na vrtu kombinirali rastline različnih višin in obdobij cvetenja, bomo v barvah uživali od zgodnje pomladi do poznega poletja.
Mateja Florjančič
 8. 3. 2026 | 17:00
4:35
Marec je odličen čas za sajenje trajnic, saj se zemlja začne tajati, korenine pa se lahko razvijejo še pred poletno vročino. Trpežne trajnice običajno prenesejo tudi nepričakovano pozno spomladansko zmrzal, nato pa ob prehodu pomladi v poletje bogato zacvetijo in jih lahko občudujemo ves topli del leta.

Če bomo na vrtu kombinirali rastline različnih višin in obdobij cvetenja, bomo v barvah uživali od zgodnje pomladi do poznega poletja, pri tem pa, če bomo izbrali neobčutljive za sušo, ne bomo porabili veliko časa za zalivanje. Pri sajenju v hladnejšem delu leta je treba biti pozoren na primerno zalivanje, saj se zemlja suši počasneje kot poleti in bi s prekomerno količino vode tvegali gnitje korenin. Tu je nekaj nezahtevnih trajnic, ki jih za sanjski poletni vrt posadimo marca.

Žari do jeseni

Ameriški slamnik je trpežna trajnica s cvetovi, ki obožujejo sonce in privabljajo številne opraševalce. Najlepše uspeva na sončni legi z dobro odcedno podlago, kjer se po prvem letu, ko potrebuje nekoliko več pozornosti pri zalivanju, razvije v rastlino, ki dobro prenaša sušo. Z rednim odstranjevanjem ovenelih cvetov bomo podaljšali obdobje cvetenja, vsakih nekaj let je priporočljivo korenine rastline razdeliti ter tako ohraniti vitalnost in bujno rast.

Rudbekija ali rumenooka suzana vrt napolni s toplimi rumenimi odtenki, ki žarijo vse do jeseni. Najbolje uspeva na mestu, ki ga obseva veliko sonca, in v dobro odcednih tleh, glede hranilnosti zemlje ni posebno zahtevna. Čeprav ji suša ne škoduje, bo ob občasnem zalivanju cvetela še obilneje.

Maslenice ali enodnevne lilije slovijo po prilagodljivosti in zanesljivosti, saj prenašajo različne vrste tal. Najlepše cvetijo na soncu, vendar dobro uspevajo tudi v polsenci. Ko se enkrat ukoreninijo, ne potrebujejo veliko nege, le občasno zalivanje v sušnih obdobjih. Z delitvijo korenin na nekaj let ohranijo bujno rast in obilno cvetenje, odstranjevanje odcvetelih cvetov pa poskrbi za urejen videz z njimi polepšane gredice.

Za gredice in lonce

Homulice so odlična izbira za suhe in sončne lege, saj dobro prenašajo vročino, sušo in celo revna, peščena tla. V naravi je razširjenih več sto vrst teh cvetlic, ki se po rasti zelo razlikujejo, poleg cvetov pa očarajo tudi s pisano paleto odtenkov mesnatih listov. Njihovi drobni cvetovi so zvezdaste oblike in združeni v socvetja. Nizko rastoče lahko uporabimo za prekrivanje površin na sončnih rastiščih, kjer so revna tla. Ključno je, da jih posadimo v zelo dobro odcedno prst, saj ne marajo zastajanja vode. Primerne so za skalnjake, obrobe in celo za zasaditve v loncih. Spomladi preprosto odstranimo suhe dele rastline in ji tako omogočimo svežo, bujno rast.

Ob prehodu pomladi v poletje bogato zacvetijo in jih lahko občudujemo ves topli del leta.

Okrasni žajbelj je trajnica, ki vrtu doda bogate vijolične, modre ali rožnate odtenke ter odlično uspeva na soncu in v vročini. Potrebuje dobro odcedna tla in ne prenaša zastajanja vode. Ko prvo cvetenje mine, ga lahko nekoliko porežemo, kar pogosto spodbudi novo cvetenje in podaljša barvitost vrta dolgo v poletje. Zaradi neobčutljivosti in nezahtevnosti je primeren tako za gredice kot za večje lonce.

Marjetice spadajo med prve znanilke pomladi, dobro prenašajo mraz in temperaturna nihanja. Uspevajo tako na soncu kot v polsenci, najraje imajo rahla in zmerno vlažna tla. S sprotnim odstranjevanjem odcvetelih cvetov svež videz ohranijo dlje. Zaradi kompaktne rasti so zelo primerne za sajenje v lonce in balkonska korita.

Užitne trajnice

Med okrasne rastline lahko vključite tudi užitne trajnice, kot so šparglji, rabarbara, kislica, drobnjak in rožmarin, ki jih posadite enkrat in vas nato razveseljujejo dolga leta. Šparglji potrebujejo globoka, rodovitna tla in sončno lego, rabarbara pa bogato prst in redno zalivanje. Drobnjak in kislica sta nezahtevna ter dobro uspevata tudi v delni senci, medtem ko rožmarin zahteva odcedna tla in zaščito pred hudim mrazom. S takšno kombinacijo ne bo vrt zgolj lep, temveč tudi okusen.

