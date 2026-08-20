Skupaj iz srednješolskih klopi

Mladi in energični fantje iz ansambla Galama, ki so na slovenski narodnozabavni sceni znani po tem, da s svojo neusahljivo energijo na nastopih vedno naredijo pravo galamo, predstavljajo novo skladbo z naslovom Rad bi te.

Štiričlansko zasedbo iz Poljčan sestavljajo odlični glasbeniki Miha Kropec, Miha Mohorko, Klemen Smogavec in Filip Frešer. Njihova skupna glasbena pot se je začela že v srednješolskih klopeh, z leti so postali eni izmed najbolj iskanih mladih ansamblov. Tokrat so fantje svoje glasbene moči združili s priznanim glasbenikom Petrom Osetom, sicer kitaristom Modrijanov, ki je za novo pesem spisal tako melodijo kot besedilo.

Najboljša glasba pogosto nastane tam, kjer se prepletajo prijateljstvo, spoštovanje in iskrena želja po ustvarjanju.

Zgodba o sodelovanju sega daleč nazaj v otroštvo, ko je harmonikar in vodja ansambla Miha Kropec kot deček zaigral z Modrijani. Ko je Miha pred časom poklical Petra in ga povprašal, ali ima za Galamo kakšno skladbo, je navdih prišel bliskovito. »Sodelovanje z ansamblom Galama je bilo zame nekaj povsem naravnega. Temelji na dolgoletnem poznanstvu in prijateljskih odnosih, ki segajo daleč v preteklost,« pravi Peter Oset in doda: »Snemalni dan je bil res nekaj posebnega. Fantje iz Galame so s seboj prinesli narezek, zato ni manjkalo ne dobre volje ne smeha. Ob sproščenem vzdušju smo ustvarili veliko kakovostnega dela, hkrati pa še utrdili prijateljske vezi. Takšni dnevi so dokaz, da najboljša glasba pogosto nastane tam, kjer se prepletajo prijateljstvo, spoštovanje in iskrena želja po ustvarjanju.«

V videospotu nastopa tudi Šentjurčanka Alina Zupanc, nekdanja mlečna kraljica. FOTO: Osebni Arhiv

Za končni zven pesmi je poleg Petra močno zaslužen tudi njegov brat Franjo Oset, ki je ansamblu pomagal pri aranžmaju. Skladbo so posneli v njegovem Studiu Forte. Svoj pečat so dodali brata Franjo in Peter Oset pri miksu, Metod Komatar pri masteringu ter Tilen Kočevar, ki je zasedbi na posnetku odlično priskočil na pomoč z igranjem baritona. Nova pesem je dobila tudi vizualno podobo, pod katero se je podpisal Timi Krhlanko. V romantičnem in privlačnem videospotu sta glavno vlogo odigrala Jan Sadek in Alina Zupanc; gre za dekle, ki prihaja s kmetije v Šentjurju in je pred tremi leti nosila lento mlečne kraljice Zelene doline, zdaj pa v slikovitih kadrih, ki so nastali ob reki Muri, skupaj z Janom jemlje dih. »Posebna zahvala gre Petru Osetu za to prekrasno pesem in njegovemu bratu Franju za vso pomoč in podporo pri snemanju pesmi. Hvala tudi vsem poslušalcem, ki radi prisluhnete našim pesmim. Radi vas imamo,« ob izidu nove pesmi sporočajo fantje iz ansambla Galama.