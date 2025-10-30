Skupina Dupljak že 25 let povezuje ljudi

Martinovo je pred vrati in v soboto, 8. novembra, ga bodo skupaj s svojim jubilejem proslavili tudi člani skupine Dupljak. Z njimi bodo na odru Prifarski muzikanti in ženska klapa Vejanke iz sosednje Hrvaške. »To bo praznik glasbe, ki nas spremlja in povezuje neverjetnih 25 let. Tokrat torej ne bomo praznovali le četrt stoletja naše skupine, temveč tudi bogato glasbeno dediščino, ki smo jo zgradili skozi pesmi in nastope v vseh teh letih,« pravi prvi mož in kitarist Dupljakov Marjan Lisac, ki ima ob sebi še enega ustanovnega člana skupine Aleša Marolta, ki igra bisernico in kitaro, trije člani, vsi so iz Radeč, pa so se skupini pridružili v začetku leta. Gre za brata in sestro Milana Strnada, ki igra diatonično harmoniko in klaviature, pevko Matejo Strnad Zorec ter Aleša Breznikarja, kitarista, klaviaturista, tolkalista, basista, ki igra tudi cajon.

»Ko se ozremo četrt stoletja nazaj, ne vidimo le niza koncertov, temveč tudi zgodbo o ljubezni do glasbe, vztrajnosti in iskreni strasti. Pesmi ne le igramo, živimo zanje. Z vsakim tonom ustvarjamo nepozabne trenutke, ki se dotaknejo src mnogih,« pravi Marjan Lisac. Kot doda, je glasba zrcalo življenja, saj v pesmih najdemo tako veselje kot tudi žalost, ljubezen in hrepenenje, pa tudi neizprosno moč, ki nas opogumlja v težkih trenutkih.

»Skozi leta smo oblikovali edinstven zvok, ki združuje tradicijo in sodobnost, in z njim navdihnili mnoge ter pustili neizbrisen pečat na slovenski in tuji glasbeni sceni,« sklene Lisjak. Zato bodo Dupljaki z veseljem praznovali to izjemno obletnico in se prepustili zvokom, ki jih vračajo v preteklost, a hkrati opominjajo, da je glasba most, ki povezuje generacije in spomine. Tako bo koncert na Martinovo soboto, 8. novembra, zgodba glasbe, ljubezni in vina, in to v družbi izjemnih gostov.