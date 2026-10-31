Slaba volja je najbolja​

V glavnem sem ves čas dobre volje, kar me zares spravlja v dobro voljo. Res pa je, da tega drugi namenoma ne opazijo. Ker jih moti.

»A dobre volje da si? To pa dobro skrivaš ...«

Ne vem, od kod ta misel, da bi moral biti dobre volje tako in zato, da bi to opazili tudi drugi. Dobre volje si zato, ker si to želiš zase. In tudi zato, da ne bi bil tak kot drugi, za katere vidiš, da niso dobre volje. Slabe volje so. Ampak očitno je dobra volja res najboljša. Če ne bi bila, ne bi bila tako moteča za druge. Zanimivo pa je, da ti, ki si dobre volje, drugih nikoli ne sprašuješ, zakaj so slabe volje. Njihova slaba volja te moti veliko manj kot njih tvoja dobra volja.

Če je človek slabe volje, ga pustiš pri miru. Da se skulira, uredi svoje težave in gre naprej. To mu tudi želiš. Seveda. Toda drugi tvoje dobre volje ne morejo kar tako pustiti pri miru. Na vsak način hočejo izvedeti, zakaj si dobre volje. Kot da je z njo nekaj narobe. Kot da bi moral imeti zanjo poseben razlog. In kot da bi jim ga bil dolžan pojasniti. Ne pustijo te pri miru, dokler se jim ne pridružiš v njihovem klubu. Klubu slabe volje.

In si končno tudi ti slabe volje. To je ena taka mega mentalna uravnilovka. Vsi smo isti. Ni dovolj, da smo si le podobni. Kdor ni slabe volje, ni Sloven'c.

Najbolj nor alkimističen poskus pa je, ko se ljudje, ki so ves čas slabe volje, lotijo politike. Da bi bilo vsem bolje. In da bi bili vsi dobre volje. O, Jezus, kako boš pa dobro delal, če si sam slab? Mislim, ne Jezus. Ti, človek slabe volje.

Nekateri so tako slabe volje, da morajo o tem govoriti celo na državni proslavi. Ki je pravzaprav državni praznik slabe volje ob morju. Res dobra proslava slabe volje je tista, na katero zaradi slabe volje ne pridejo niti bivši predsedniki države in predsednica države. Kar se Janezek nauči, to Janezek zna? Ne. Ne boš ti nam, Janezek, govoril, kako je biti slabe volje. To znamo najbolje sami. Zdi se mi, da moraš pri nas, če hočeš v politiko, najprej narediti tečaj slabe volje.

Slaba volja je najbolja.

Ker je veliko bolj nalezljiva kot dobra. Dobra volja je itak precenjena. Opij bedakov. In rek, da je dobra volja najbolja, je tako ali tako samo otroška pesmica. Otrokom dovolimo biti dobre volje samo zato, ker se potem ne derejo v solzah. Ko zrastejo in skušajo ostati dobre volje, pa to hitro uredimo z daljincem. Včasih je bilo to z eno okoli ušes. Danes jim vzameš daljinec, pa ne morejo več buljiti v teve. Teve je itak didaktični priključek, da se otrok čim lažje nauči računalniških igric. Ko so otroci enkrat v računalniških igricah, je to najbolj delujoče naravno zdravilo na Slovenskem.

Cela familija je garantirano slabe volje. Če je vsa družina slabe volje, je složna. V slogi pa je moč. Le ljudje, ki držijo skupaj, lahko ohranjajo družinske vrednote. Slaba volja je najmočnejša novodobna družinska vrednota.

Tako pomembna, da jo bodo zdaj uvedli še kot obvezen predmet v novo osemletko. Če se kdo kdaj vpraša, kako je biti dobre volje, mu je treba povedati, da je dobra volja zelo naporna. Zahteva namreč ogromno pojasnjevanja in argumentiranja. Za razliko od slabe volje.

Samoosamosvojitev izpod slabe volje nam Slovencem ne bi nikoli uspela.

Slaba volja je nacionalna vrednota.

To je element, ki nas vse druži. Tu smo vsi isti. Rdečkarji in domobranci, ta farški in oni iz Kominterne, premožni in ubožni, še kar brihtni in budale, običajno spolno naravnani in tisti, ki so naravnani v drugo smer. No, to niti ni tako važno. Važno je, da smo vsi slabe volje.

Včasih, ko se zalotim, da sem dobre volje, zato po novem pogledam na zid. In se zagledam v medalje za hrabrost starega fotra partizana. Ni bil komunist. Pa tudi v cerkev ni hodil. Luzer, ene sorte. Hraber, a luzer. Te medalje mi zelo pomagajo. Takoj postanem tak kot drugi.

Slabe volje.

Ker je bil stari tako neumen, da je mislil, da se bori zato, da bi bili ljudje nekoč dobre volje.

Samoosamosvojitev izpod slabe volje nam Slovencem ne bi nikoli uspela.

Zdi se, da bi nam bila dobra volja vsem v pogubo.

V glavnem sem ves čas dobre volje, kar me zares spravlja v dobro voljo.

Mislim to, da nam je dobra volja vsem v pogubo.

Če pomislim, sem v resnici slabe volje.

Ampak tega očitno ne znam dovolj iskreno pokazati.

A ne.

Slaba volja je najbolja. Če nočeš težav.