Slabe navade se hitro opazijo, dobre pa se seštevajo počasi

Ohranjanje mladostnega videza še nikoli ni bilo tako pomembno, se zdi: na lepotne ideale nas nenehno opozarjajo družbeni mediji, oglaševalci, filmi, lepotna industrija in zdravstvena stroka, ki nas opominja, da se življenjska doba podaljšuje, s tem pa tudi naša možnost za vitalnost in mladosten videz. Po drugi strani mnogi opozarjajo, da je meja med ohranjanjem zdravja in dobrega počutja ter obsedenostjo s popolnostjo zelo tenka, a medtem ko se mnenja krešejo, kozmetična industrija bliskovito napreduje in nam ponuja vse dostopnejše in učinkovitejše izdelke.

Obvezni SPF

Smernice se hitro spreminjajo, pojavljajo se nove formulacije, dermatološke raziskave pa nam hkrati jasno kažejo, katere sestavine dejansko delujejo in katere so zgolj modni hit,« pojasnjuje Sara Jereb, lastnica kozmetičnega salona Iconic Studio.

Koža ne potrebuje desetih izdelkov, potrebuje pa pravo kombinacijo učinkovin in red.

»Če želimo ohraniti mladostno, sijočo in čvrsto kožo, je dobro razumeti razlike med trendi in dokazanimi aktivnimi učinkovinami. Kozmetični izdelki za ohranjanje mladostne kože najpogosteje vsebujejo retinoide, vitamin C, niacinamid, hialuronsko kislino, peptide, bakuchiol, ceramide, rastne faktorje, poliglutaminsko kislino, eksosome in seveda SPF, ki je temelj vsake nege.«

Pri negi kože nikoli ne bi smeli izpustiti zaščite pred soncem, saj do 80 odstotkov staranja kože povzročijo UV-žarki, nadaljuje sogovornica: »Širokospektralna zaščita s SPF vsaj 30 je obvezna skozi celo leto. Retinol, retinal in drugi derivati vitamina A ostajajo najbolj preverjena in učinkovita sestavina za glajenje gub, izboljšanje teksture in pospeševanje tvorbe kolagena. Vitamin C ščiti kožo pred prostimi radikali, zmanjšuje pigmentacije, posvetli polt in spodbuja tvorbo kolagena. Hialuronska kislina prinaša globinsko hidracijo, izboljša teksturo in deluje kot popolna podlaga za druge aktivne sestavine. Niacinamid je izjemno vsestranski: uravnava sebum, zmanjšuje pore, umirja rdečico, izenačuje barvo polti in krepi kožno bariero. Peptidi so koži sporočajo, naj tvori več kolagena in bolje zadržuje vlago.«

Globoko, a neinvazivno

Čeprav je ponudba kozmetike danes ogromna, se resnično učinkovite sestavine niso spremenile tako zelo: »Tiste, ki so najbolj priljubljene, so to z razlogom – ker delujejo. Najboljše rezultate daje kombinacija klasičnih, dobro raziskanih učinkovin.« Nekatere metode ohranjanja mladostnega videza so že dolgo del strokovne prakse, druge šele prihajajo v ospredje, skupni imenovalec pa je kar se da naravni pristop in videz ter postopno izboljševanje kože, poudarja Jerebova: »Kemični pilingi, mikrodermoabrazija, svetlobne terapije z LED in napredni sistemi nege kože ostajajo stalnica v centrih, ki se ukvarjajo s pomlajevanjem. Ti postopki skrbijo za bolj enotno polt, izboljšujejo teksturo in koži vračajo sijaj. V zadnjih letih se je med naprednejše kozmetične metode močno zasidral mikroneedling, iglični dermalni valjček, saj s površinskim delovanjem spodbudi obnovo kože in je zelo učinkovit pri drobnih gubicah, brazgotinah in splošnem tonusu kože. Velik premik v estetski industriji pa so naredile aparativne metode, ki delujejo globlje, a ostajajo neinvazivne. Najbolj priljubljen med njimi je HIFU – visokointenzivni fokusirani ultrazvok, ki danes velja za enega najbolj prepoznavnih nekirurških liftingov obraza. Postopek deluje v globljih podpornih plasteh kože in spodbuja tvorbo novega kolagena, zato se koža postopoma zateguje in dviguje. Pogosto se uporabljajo tudi radiofrekvenčni tretmaji, fotopomlajevanje ter neablativni laserski postopki.«

Koža ni stroj

Strokovnjaki se dandanes vse bolj odmikajo od brisanja let in se osredotočajo na ohranjanje zdrave, čvrste in naravno mladostne polti. Poleg tega se za pomlajevalne terapije odločajo različne skupine ljudi, ugotavlja sogovornica: »Še vedno je največ zanimanja med ženskami med tridesetim in šestdesetim letom, ki si želijo ohraniti svež, spočit videz ali malo zgladiti spremembe, ki jih prinesejo leta. Ampak zgodba se je v zadnjih letih precej razširila. Pomlajevalni tretmaji niso več samo domena žensk – moški jih danes prav tako obiskujejo, ker si želijo urejenega videza. Tudi razlogi za terapije so različni, od pigmentacij ali brazgotin do izgube tonusa po večji izgubi telesne teže. Vse več pa je tudi tistih, ki jim je pomembna preventiva – to so predvsem mlajši posamezniki. Na njihove odločitve občutno vplivajo družbena omrežja, kjer mnogi o tretmajih in rezultatih govorijo zelo odkrito. Pomlajevalne terapije so preprosto postale običajne.«

Kajenje in alkohol zmanjšujeta prekrvavitev in izsušujeta kožo.

Mnogi si seveda želijo hitrih rezultatov in kar najdaljšega učinka, a terapije niso čudežne. Pogostost tretmajev se razlikuje in je odvisna od več dejavnikov, nekateri pokažejo spremembo dokaj hitro, spet drugi delujejo počasneje, a dolgoročnejše: »Ni enotnega recepta in ni univerzalnega tempa. Pilingi, na primer, hitro pokažejo rezultate, drugi poskrbijo za postopno, naravno izboljšanje kakovosti kože. Koža ni stroj. Potrebuje čas, da nekaj naredi. Včasih je rezultat viden zelo hitro, drugič šele po mesecu ali dveh. A večina ljudi, ki vztraja in si terapije pravilno razporedi skozi leto, doseže tisto, kar si vsi želimo: bolj enakomerno polt, bolj gladko teksturo in občutek, da je koža bolj živa.«

Spanje obnavlja

Predvsem pa je nujno tudi spoznanje, da kože ne negujemo samo v kozmetičnem salonu. Mladostni videz je namreč rezultat vsakodnevnih navad, poudarja sogovornica. »Prvi steber ohranjanja mladostnega videza je, kot že rečeno, zaščita pred soncem. Še vedno premalo ljudi ve, da ravno UV-žarki ustvarijo največ vidnih znakov staranja – od pigmentacij do izgube čvrstosti. Drugi pomembni del je rutina nege doma. Koža ne potrebuje desetih izdelkov, potrebuje pa pravo kombinacijo učinkovin in red. Retinoidi spodbujajo obnovo, vitamin C poskrbi za sijaj in zaščito, hialuronska kislina koži vrača polnost, niacinamid pa krepi kožno bariero in umirja rdečico. Vse to deluje, ampak le, če smo pri uporabi redni. Tudi spanje, prehrana in stres vplivajo na kožo. Med spanjem se koža obnavlja, medtem ko kroničen stres zmanjša njeno odpornost, elastičnost, vlažnost in naravni sijaj ter pospeši procese staranja.« Na kožo vplivata tudi kajenje in prekomeren alkohol, saj zmanjšujeta prekrvavitev in izsušujeta, mladostni videz pa lahko ohranjamo tudi s prehrano, še polaga na srce Jerebova: »Preveč sladkorja in predelane hrane pospešuje staranje, medtem ko koži izjemno koristijo maščobne kisline omega-3, sveža zelenjava, sadje in kakovostne beljakovine. To so živila, ki zmanjšujejo vnetja in podpirajo tvorbo kolagena. Antioksidanti iz jagodičevja, citrusov, brokolija ali špinače delujejo kot naravna zaščita pred prostimi radikali, ki koži kradejo mladost.«

Najboljše rezultate daje kombinacija klasičnih, dobro raziskanih učinkovin, poudarja Sara Jereb. FOTO: Osebni arhiv

Pomlajevalne terapije so preprosto postale običajne. FOTO: Strelciuc Dumitru/Getty Images

Pozor, tudi nega kože lahko povzroča škodo, če je pretirana oziroma neustrezna, še sklene sogovornica: »Pogosta uporaba agresivnih izdelkov, preveč kislin ali stalno menjavanje kozmetike oslabi zaščitno bariero, zaradi česar je koža bolj razdražena in se hitreje stara. Ne pozabimo, slabe navade se hitro opazijo, dobre pa se seštevajo počasi – a njihov učinek je dolgoročen.«