Sladke sanje

In če je v nas vsaj malo zapravljivke, si lahko že zdaj omislimo kak poletni kos, ki nas bo spravljal v dobro voljo in nam lajšal čakanje na dopust – v trgovinah, tako najdražjih kot najcenejših, je na policah že najti sveže poletne kolekcije oblačil. Sanje seveda nimajo meja, zato smo tokrat razmišljali o kosih, ki jih lahko brez sramu odnesemo na počitnice na Azurno obalo, kar pa ne pomeni, da v njih ne bomo blesteli tudi, če boste počitnikovali v Banjolah ali pa na domačem balkonu.

Barvita modna kombinacija s podpisom Prade FOTO: Profimedia

Kraljica poletja je vedno dolga obleka, in letošnje poletje ni nobena izjema. Modni bomo, če bomo po promenadi ob morju paradirali v dolgi obleki iz padajočih materialov, po možnosti vsaj malo prosojnih. Žebljico na glavico bomo zadeli z močnimi barvami ali pa minimalistično črno – to je kos, ki nas vrača v idilična devetdeseta leta.

Zlati sandali Latour iz Aquazzure so čudovito uporaben modni poudarek. Foto: Aquazzura

Ob klasični dolgi obleki, ki bo prišla prav za vroče poletne večere, je dobro imeti še obleko za kosila na terasi in slovesne vrtne dogodke. Modni strokovnjaki priporočajo midi ali mini dolžino. Če obožujemo cvetlične vzorce, je to kos, na katerem si jih lahko privoščimo. Sicer pa lahko razmišljamo tudi o srajčni obleki ali obleki z vezeninami oziroma čipkami.

Brez lanu ne gre, pa naj bo to srajca ali hlače. FOTO: Zara

En udarni dodatek

Lanene hlače nas v hipu naredijo sproščene, sveže in igrive, za nameček pa so kos, ki nam ga modni ustvarjalci letos še posebej priporočajo. So lahke, zračne in elegantne, nosimo pa jih lahko tako čez dan kot zvečer. Kroj je širok, v pasu jih zavežemo z vrvico. Preprost, a učinkovit kos. Namesto hlač si lahko omislimo laneno srajco.

Kadar je barva živa, je kroj preprost. FOTO: Stouls

Balerinke so letos lahko mrežaste, usnjene ali minimalistične, vsekakor pa so primerne tudi za poleti. Ta simbol francoske elegance se dobro obnese v kombinaciji z oblekami in hlačami in je kot nalašč za dolge mestne sprehode pod jasnim poletnim nebom. Za elegantne priložnosti pa zlati sandali, obvezno z visoko peto.

Udobje in eleganca za dnevne priložnosti FOTO: Saloni

Poletno garderobo lahko osvežimo tudi zgolj z enim udarnim dodatkom. Ključni dodatki letošnjega poletja so sončna očala, nakit v plasteh in torbe posebnih oblik ter tudi svilena ruta. Če potegnemo črto: letos poleti bo v trendu lahkotna eleganca z retro pridihom, kosi pa bodo nežnih barv in/ali preprostih krojev. Tokrat ne bomo izstopali z ekstravaganco, ampak z naravnim videzom, lahkotnostjo in samozavestjo.

V tej obleki se lahko brez sramu pojavimo tudi na prestižni poroki. FOTO: Sabo Azura