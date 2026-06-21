  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZA MOČ

Sladkor je napačno razumljen vir energije

Ogljikovi hidrati so že od nekdaj na slabem glasu, a niso naš glavni sovražnik: težava so ultra predelana živila in prosti sladkorji.
Izogibamo se virom prostih sladkorjev. FOTO: Peter Dazeley/Getty Images

Izogibamo se virom prostih sladkorjev. FOTO: Peter Dazeley/Getty Images

Ogljikove hidrate potrebujemo za energijo! FOTO: Alexander Spatari/Getty Images

Ogljikove hidrate potrebujemo za energijo! FOTO: Alexander Spatari/Getty Images

Sestavljene najdemo tudi v polnozrnatih žitih. FOTO: Helen Camacaro/Getty Images

Sestavljene najdemo tudi v polnozrnatih žitih. FOTO: Helen Camacaro/Getty Images

Izogibamo se virom prostih sladkorjev. FOTO: Peter Dazeley/Getty Images
Ogljikove hidrate potrebujemo za energijo! FOTO: Alexander Spatari/Getty Images
Sestavljene najdemo tudi v polnozrnatih žitih. FOTO: Helen Camacaro/Getty Images
Ema Bubanj
 21. 6. 2026 | 16:00
5:49
A+A-

Sladkor je veliki večini prijetnega okusa in telesu hitro zagotovi energijo, vendar ga mnogi zaužijejo precej več, kot bi bilo priporočljivo. Zaradi tega je pogosto označen za glavnega krivca za povečanje telesne teže, visok krvni tlak in vse večjo pojavnost sladkorne bolezni tipa 2. A sodobne raziskave kažejo, da je povezava med sladkorjem in zdravjem precej bolj zapletena, kot je pogosto videti.

Velik del negativnega ugleda tega ogljikovega hidrata namreč izhaja iz dejstva, da sladkor pogosto najdemo v visoko predelanih živilih, kot so gazirane pijače, sladki prigrizki in različni industrijsko pripravljeni izdelki. Ko zmanjšamo vnos takšnih živil, se običajno izboljša tudi splošna kakovost njihove prehrane, kar lahko vodi do boljšega počutja, več energije in lažjega uravnavanja telesne teže.

Različne vrste

A pomembno je razlikovati med različnimi vrstami sladkorja. Med ogljikove hidrate namreč uvrščamo enostavne in sestavljene ogljikove hidrate, na primer škrob. Telesu zagotavljajo predvsem vir energije, nujni so za tvorbo glikogena v mišicah in so osnovno hranilo za živčni sistem. Še posebno škodljivi so t. i. prosti sladkorji – enostavni sladkorji, ki so dodani v živila med proizvodnjo, pripravo oziroma kuhanjem, ter tisti, ki so naravno prisotni v medu, sirupih in sadnih sokovih, nektarjih in smutijih. Telo proste sladkorje zelo hitro absorbira, kar privede do hitrih dvigov sladkorja v krvi. Med sestavljene ogljikove hidrate, ki so v prehrani zelo koristni, pa uvrščamo tudi prehranske vlaknine. Odrasli naj bi jih na dan zaužili vsaj 30 gramov, poudarjajo na portalu Prehrana.si.

Telo nima mehanizma za dolgotrajno kopičenje večjih količin ogljikovih hidratov.

Kot rečeno, so dodani sladkorji največji prehranski izziv, saj jih pogosto zaužijemo v velikih količinah, ne da bi si ob tem zagotovili pomembnejše količine vlaknin, vitaminov ali drugih koristnih hranil, ob tem spoznanju pa mnogi naredijo križ čez vse ogljikove hidrate. A prehranski strokovnjaki opozarjajo, da popolna izločitev vseh oblik sladkorja iz prehrane ni smiselna, saj to lahko pomeni tudi zmanjšan vnos hranilno bogatih živil, ki pomembno pripomorejo k uravnoteženi prehrani in zdravju prebavil.

Vir energije

Na pomen uravnoteženega pristopa opozarja tudi raziskava, ki jo je izvedel kuvajtski inštitut Dasman Diabetes Institute. Popolna izločitev saharoze iz nizkomaščobne prehrane je namreč pri laboratorijskih miših povzročila nepričakovane presnovne spremembe, med drugim slabšo toleranco za glukozo, zmanjšano občutljivost za inzulin ter povečano vnetje v črevesju in jetrih. Čeprav rezultatov ni mogoče neposredno prenesti na ljudi, raziskava kaže, da povezavo med posameznimi hranili, črevesnim mikrobiomom in presnovnim zdravjem morda razumemo pomanjkljivo.

Telo za normalno delovanje potrebuje ogljikove hidrate, saj so pomemben vir energije. Potrebni so za tvorbo glikogena v mišicah in so osnovno hranilo za živčni sistem. Zaradi te vloge jih telo sintetizira samo, če njihov prehranski vnos ni zadosten, pojasnjujejo na Prehrana.si. Takšen proces obremenjuje telo, zato je priporočljivo, da vnos ogljikovih hidratov ne pade pod 25 odstotkov dnevnega energijskega vnosa – a je ta običajno mnogo večji. Telo nima mehanizma za dolgotrajno kopičenje večjih količin ogljikovih hidratov, zato se presežki kopičijo v telesu v obliki maščobe.

Pomemben signal

Dodatno razumevanje teh procesov prinašajo sodobna zdravila za uravnavanje telesne teže, ki delujejo prek hormonov, odgovornih za nadzor apetita in krvnega sladkorja. Eden najpomembnejših med njimi je hormon GLP-1, ki se po obroku sprošča v črevesju. Njegova vloga je neprecenljiva. GLP-1 možganom sporoči, da je želodec poln, kar zmanjša občutek lakote in preprečuje prenajedanje. Brez zadostne količine tega hormona telo tega signala ne zazna, zaradi česar se pogosto pojavi občutek, da smo nenehno lačni.

30 gramov vlaknin naj bi zaužili vsak dan.

GLP-1 spodbuja izločanje inzulina, ki znižuje raven sladkorja v krvi, hkrati pa zavira glukagon, hormon, ki sprošča glukozo iz jeter. Rezultat sta stabilnejša raven sladkorja in manjša želja po sladkem. GLP-1 tudi upočasni prehod hrane iz želodca v tanko črevo, kar podaljša občutek sitosti in preprečuje hitre skoke krvnega sladkorja po obroku. Ena največjih težav ultra predelanih živil je, da pogosto ne sprožijo dovolj močnih signalov sitosti, zaradi česar lahko zaužijemo več kalorij, kot jih dejansko potrebujemo.

Največ sestavljenih

Sladkor je pogosto povezan tudi s povečanim tveganjem za sladkorno bolezen. Dolgotrajno povišana raven krvnega sladkorja ter hitri vzponi in padci glukoze v krvi lahko namreč obremenijo presnovo in povečajo tveganje za razvoj diabetesa. Kot rečeno, so skrb vzbujajoči tako imenovani prosti sladkorji, ki se hitro absorbirajo v krvni obtok in povzročajo izrazita nihanja ravni energije. Splošno priporočilo je, da naj ogljikovi hidrati zastopajo 45–60 odstotkov dnevne zaužite energije, pri tem pa naj večino dnevnega vnosa predstavljajo sestavljeni ogljikovi hidrati (polnozrnata žita in polnozrnati izdelki, z vlakninami bogato sadje in zelenjava, stročnice ...), ki se prebavijo in vsrkajo počasneje.

Pri sestavi jedilnika je torej poleg omejevanja količine živil pomembno razločevanje med različnimi skupinami, tako poudarjajo strokovnjaki, s čimer podpiramo zdravje prebavil ter uravnavamo telesno težo in dobro presnovo.

Ogljikove hidrate potrebujemo za energijo! FOTO: Alexander Spatari/Getty Images
Ogljikove hidrate potrebujemo za energijo! FOTO: Alexander Spatari/Getty Images

Sestavljene najdemo tudi v polnozrnatih žitih. FOTO: Helen Camacaro/Getty Images
Sestavljene najdemo tudi v polnozrnatih žitih. FOTO: Helen Camacaro/Getty Images

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdravjesladkorenergijaogljikovi hidrati
ZADNJE NOVICE
16:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Premlada fanta za e-skiro v Izoli doživela prometno nesrečo: policisti ugotovili, da je bilo marsikaj narobe

Policisti so staršem otrok zaradi opustitve dolžnega nadzorstva izdali plačilni nalog.
21. 6. 2026 | 16:21
16:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Joga za zdravo staranje je veliko več kot le oblika rekreacije in raztezanja

Združuje telesne položaje, nadzorovano dihanje in umirjanje pozornosti, prav ta kombinacija pa je ključna za njene učinke na telo in živčni sistem.
21. 6. 2026 | 16:15
16:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZA MOČ

Sladkor je napačno razumljen vir energije

Ogljikovi hidrati so že od nekdaj na slabem glasu, a niso naš glavni sovražnik: težava so ultra predelana živila in prosti sladkorji.
Ema Bubanj21. 6. 2026 | 16:00
15:59
Šport  |  Tekme
VELIKI ZMAGOVALEC

Konec Dirke po Sloveniji, slavi nemški zvezdnik Lipowitz

Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec petdnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta (169,4 km) zanesljivo ubranil skupno vodstvo, slovenski up Jakob Omrzel je bil tretji.
21. 6. 2026 | 15:59
15:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Besede nas ohranjajo v zanki stresa: negativni notranji govor in pritoževanje

S ponavljanjem utrjujemo negativno miselnost
21. 6. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠA ANALIZA

Harvardova analiza razkriva: Del škode zaradi alkohola je mogoče popraviti, a obstaja pomemben pogoj

Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da se tveganje za razvoj raka začne povečevati že ob prvi zaužiti alkoholni pijači.
Miroslav Cvjetičanin21. 6. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Razno
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki