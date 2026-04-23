Slakova Pomlad ima svež zven

Da se narodnozabavna glasba lepo ujame z rockerskimi ritmi, so že pred več kot dvajsetimi leti dokazali člani skupine Big Foot Mama, ki so posneli skladbo Nekaj sladkega Ansambla Lojzeta Slaka. Te dni pa člani narodnozabavnega Ansambla Glas ponosno predstavljajo svoj prvi skupni glasbeni projekt z Glasnimi rockerji, s katerimi so posneli priredbo skladbe Pomlad, ki so jo v originalu izvajali člani Ansambla Lojzeta Slaka, v novi energični preobleki pa združuje bogato tradicijo narodnozabavne glasbe in rockovski zven.

S prav tem valčkom sta se pred 18 leti na podelitvi viktorjev skupaj pojavila na odru Ansambel Lojzeta Slaka in rock skupina Big Foot Mama, njun skupni nastop so organizatorji skrbno skrivali, zato je bilo presenečenje za vse poslušalce in gledalce popolno. Zdaj pa so se za osvežitev te iste skladbe odločili člani Ansambla Glas in rock skupina Glasni rockerji, ki se v originalu imenujejo Poweršok, prihajajo pa iz Vitanja. Moči so združili Rok Štravs, Miha Švent, Marko Capl, Ivan Rakovič iz Ansambla Glas, ki je na glasbeni sceni od leta 2009, ter glasni rockerji Aleš Somrak, Borut Kranjc, Mirč Kos, Matija Cepuš in Aljaž Steble.

Kot nam je dejal Rok Štravs iz Ansambla Glas, gre za skladbo, ki je polna optimizma, dobre volje in nalezljive energije ter poslušalca hitro popelje v dni prebujajoče se pomladi. Hkrati gre za zanimiv preplet dveh glasbenih stilov, harmonike in trših ritmov rocka, s čimer so izvirni skladbi Pomlad vdahnili svežino.

»Posebno težo projektu daje tudi dejstvo, da je bila skladba posneta z dovoljenjem družine Slak in tudi skupine Big Foot Mama, s čimer izkazujemo spoštovanje tako do izvajalcev kot izvirnih avtorjev. Glede na to, da se različni žanri lepo ujamejo, bomo ustvarjanje in komponiranje tovrstnih skladb nadaljevali,« pravi Štravs iz Ansambla Glas, ki je znan tako po številnih avtorskih skladbah kot tudi priredbah Ansambla Lojzeta Slaka, s katerimi, poleg drugih priredb, širijo repertoar in zapolnjujejo glasbeni prostor.

Obljubljajo, da bodo skladbo Pomlad na nastopih uvrstili v repertoar.

Fantje, ki so znani po tem, da vedno in povsod igrajo v živo, obljubljajo, da bodo skladbo Pomlad na nastopih uvrstili v repertoar.