ANSAMBEL GLAS IN GLASNI ROCKERJI

Slakova Pomlad ima svež zven

Zanimivi preplet dveh glasbenih stilov, harmonike in trših ritmov rocka.
Člani ansambla Glas in Glasni rockerji so združili moči. FOTO: Arhiv Ansambla
Mojca Marot
 23. 4. 2026 | 17:00
Da se narodnozabavna glasba lepo ujame z rockerskimi ritmi, so že pred več kot dvajsetimi leti dokazali člani skupine Big Foot Mama, ki so posneli skladbo Nekaj sladkega Ansambla Lojzeta Slaka. Te dni pa člani narodnozabavnega Ansambla Glas ponosno predstavljajo svoj prvi skupni glasbeni projekt z Glasnimi rockerji, s katerimi so posneli priredbo skladbe Pomlad, ki so jo v originalu izvajali člani Ansambla Lojzeta Slaka, v novi energični preobleki pa združuje bogato tradicijo narodnozabavne glasbe in rockovski zven.

S prav tem valčkom sta se pred 18 leti na podelitvi viktorjev skupaj pojavila na odru Ansambel Lojzeta Slaka in rock skupina Big Foot Mama, njun skupni nastop so organizatorji skrbno skrivali, zato je bilo presenečenje za vse poslušalce in gledalce popolno. Zdaj pa so se za osvežitev te iste skladbe odločili člani Ansambla Glas in rock skupina Glasni rockerji, ki se v originalu imenujejo Poweršok, prihajajo pa iz Vitanja. Moči so združili Rok Štravs, Miha Švent, Marko Capl, Ivan Rakovič iz Ansambla Glas, ki je na glasbeni sceni od leta 2009, ter glasni rockerji Aleš Somrak, Borut Kranjc, Mirč Kos, Matija Cepuš in Aljaž Steble.

Ansambel Glas je na sceni od leta 2009. FOTO: Ansambel Glas
Kot nam je dejal Rok Štravs iz Ansambla Glas, gre za skladbo, ki je polna optimizma, dobre volje in nalezljive energije ter poslušalca hitro popelje v dni prebujajoče se pomladi. Hkrati gre za zanimiv preplet dveh glasbenih stilov, harmonike in trših ritmov rocka, s čimer so izvirni skladbi Pomlad vdahnili svežino.

»Posebno težo projektu daje tudi dejstvo, da je bila skladba posneta z dovoljenjem družine Slak in tudi skupine Big Foot Mama, s čimer izkazujemo spoštovanje tako do izvajalcev kot izvirnih avtorjev. Glede na to, da se različni žanri lepo ujamejo, bomo ustvarjanje in komponiranje tovrstnih skladb nadaljevali,« pravi Štravs iz Ansambla Glas, ki je znan tako po številnih avtorskih skladbah kot tudi priredbah Ansambla Lojzeta Slaka, s katerimi, poleg drugih priredb, širijo repertoar in zapolnjujejo glasbeni prostor.

Fantje, ki so znani po tem, da vedno in povsod igrajo v živo, obljubljajo, da bodo skladbo Pomlad na nastopih uvrstili v repertoar.

Več iz teme

glasbanarodnozabavna glasbarock
ZADNJE NOVICE
18:08
Novice  |  Svet
RAZKRIL JEDRSKE IN VOJAŠKE PODROBNOSTI

Škandal pretresa Pentagon, tajni posnetek vojaškega specialista razkril tole (VIDEO)

Vodji kemične in jedrske varnosti ameriške vojske se je med kosilom razvezal jezik.
23. 4. 2026 | 18:08
18:03
Novice  |  Slovenija
PO VOLITVAH 2026

Černač udaril z »virantovanjem 2.0« po Demokratih: Vladanja z Esmeraldami si Slovenija žal ne more privoščiti

Ostrc po Černačevih ostrih besedah na omrežju X: Pomembnejši iskren odnos v živo
23. 4. 2026 | 18:03
18:00
Lifestyle  |  Stil
UČINKI

Nova spoznanja: klepet varuje srce in ščiti pred depresijo

Če se pogosto poskušate izogniti neobveznim pogovorom s sodelavci ali neznanci, vas bodo rezultati nove raziskave presenetili.
23. 4. 2026 | 18:00
17:41
Novice  |  Slovenija
IZZIV

Medo jih je le pogledal in odhlačal stran (FOTO)

Največji rekreativno-turistični izziv v Sloveniji znova navdušil udeležence.
Milan Glavonjić23. 4. 2026 | 17:41
17:17
Lifestyle  |  Stil
SPOLNOST

Eno je fetiš, drugo pa fantazija, a ljudje ju pogosto zamenjujejo

Ključna razlika je predvsem v intenzivnosti pri vzburjenju.
23. 4. 2026 | 17:17
17:06
Bulvar  |  Zanimivosti
BREZ GASILCEV NE BI ŠLO

Bizarna intervencija pri sosedih, ne boste verjeli kaj so počeli gasilci

Takšne intervencije zahtevajo timsko delo in dobro koordinacijo vseh vpletenih.
23. 4. 2026 | 17:06

IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Kar so skrivali o denarju, zdaj prihaja na plano

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
